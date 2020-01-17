Новость Премьер-министр Гончарук подал в отставку Добавлено: 2020-01-17 10:06:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

«Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну», - говорится в сообщении.

Гончарук связал свою отставку с публикацией аудиозаписей его совещаний в правительстве. Он заявил, что они были смонтированы и создают представление, будто премьер и его команда не уважают президента. По его мнению, это выгодно многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам.

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с обнародованными записями прослушки.

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Премьер-министр Болгарии подал в отставку...

Сегодня глава болгарского правительства Пламен Орешарски заявил, что намерен уйти в отставку. По словам премьер-министра, это решение далось ему нелегко, но он не видит оснований оставаться во главе Кабинета министров в то время как правящая Социалистическая партия показала на выборах в Европарламент крайне неудовлетворительные результаты.

Напомним, «левые» набрали менее 19 %, в то время как консервативная партия ГЕРБ значительно укрепила свои позиции.

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Политические партии Болгарии, узнав о возможных правительственных перестановках, уже провели консультации на тему досрочн..... Сегодня глава болгарского правительства Пламен Орешарски заявил, что намерен уйти в. По словам премьер-министра, это решение далось ему нелегко, но он не видит оснований оставаться во главе Кабинета министров в то время как правящая Социалистическая партия показала на выборах в Европарламент крайне неудовлетворительные результаты.Напомним, «левые» набрали менее 19 %, в то время как консервативная партия ГЕРБ значительно укрепила свои позиции.Заявление Орешарски уже поступило в парламент страны, голосование по отставке намечено на завтра, 24 июля.Политические партии Болгарии, узнав о возможных правительственных перестановках, уже провели консультации на тему досрочн..... Читать новость...

В Италии подал в отставку премьер-министр Марио Монти...



В пятницу поздно вечером стало известно, что председатель Совета министров Италии Марио Монти решил исполнить свое недавнее обещание и объявил об уходе в отставку. Соответствующее прошение Марио Монти уже подал президенту страны, Джорджо Наполитано и тот его подписал.

Пока что министры продолжают исполнять свои обязанности. Как сообщили представители президентской администрации, в результате решения главы кабинета, его полномочия истекут примерно на два месяца раньше срока.

Напомним, Марио Монти был назначен главой правительства в ноябре 2011 года после падения правительства Сильвио Берлускони, лидера партии "Народ свободы". Сообщается, что в воскресенье ..... В пятницу поздно вечером стало известно, что председатель Совета министров Италии Марио Монти решил исполнить свое недавнее обещание и объявил об уходе в. Соответствующее прошение Марио Монти ужепрезиденту страны, Джорджо Наполитано и тот его подписал.Пока что министры продолжают исполнять свои обязанности. Как сообщили представители президентской администрации, в результате решения главы кабинета, его полномочия истекут примерно на два месяца раньше срока.Напомним, Марио Монти был назначен главой правительства в ноябре 2011 года после падения правительства Сильвио Берлускони, лидера партии "Народ свободы". Сообщается, что в воскресенье ..... Читать новость...

Премьер-министр Исландии Давид Гюннлейгссон подал в отставку...

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон принял решение покинуть занимаемую должность. Причиной тому стали обвинения в том, что он скрывал средства в офшорной компании.

Гюннлейгссон до последнего отказывался уходить в отставку и даже попросил главу государства Оулавюра Рагнара Гримссона распустить парламент страны на фоне скандала.

Последней каплей терпения премьера стала акция протеста, проведенная под зданием парламента. За отставку премьера в интернете подписались 23 тысячи человек, при том что население Исландии составляет около 330 тысяч.

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Сам Гюннлейгссон неоднократно заявлял, что не нар..... Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон принял решение покинуть занимаемую должность. Причиной тому стали обвинения в том, что он скрывал средства в офшорной компании.Гюннлейгссон до последнего отказывался уходить ви даже попросил главу государства Оулавюра Рагнара Гримссона распустить парламент страны на фоне скандала.Последней каплей терпения премьера стала акция протеста, проведенная под зданием парламента. Запремьера в интернете подписались 23 тысячи человек, при том что население Исландии составляет около 330 тысяч.Читайте: «Панамский архив»: что мы знаем о фирме Mossack FonsecaСам Гюннлейгссон неоднократно заявлял, что не нар..... Читать новость...

Премьер-министр Канады Стивен Харпер подал в отставку...

Премьер-министр Канады Стивен Харпер принял решение покинуть свой пост после того, как его Консервативная партия не смогла победить на парламентских выборах, уступив Либеральной партии.

Примечательно, что на должности главы правительства Канады Харпер пробыл 9 лет.

Кроме того, Харпер также покинул и должность руководителя Консервативной партии, которую он возглавлял с 20 марта 2004 года. Именно под руководством Стивена Харпера консерваторы побеждали на выборах 2006, 2008 и 2011 годов. Харпер был 22-м премьер-министром Канады. Новый лидер Консервативной партии будет избран после формирования новой консервативной ячейки в парламенте по итогам выборов.

Отметим, что по состоянию на 10:0..... Канады Стивен Харпер принял решение покинуть свой пост после того, как его Консервативная партия не смогла победить на парламентских выборах, уступив Либеральной партии.Примечательно, что на должности главы правительства Канады Харпер пробыл 9 лет.Кроме того, Харпер также покинул и должность руководителя Консервативной партии, которую он возглавлял с 20 марта 2004 года. Именно под руководством Стивена Харпера консерваторы побеждали на выборах 2006, 2008 и 2011 годов. Харпер был 22-м премьер-министром Канады. Новый лидер Консервативной партии будет избран после формирования новой консервативной ячейки в парламенте по итогам выборов.Отметим, что по состоянию на 10:0..... Читать новость...

Премьер-министр Швеции из-за проигранных выборов подал в отс...



Шведский премьер Фредрик Рейнфельдт признал поражение своих сторонников на прошедших выборах и заявил, что уходит в отставку. Как сообщает BBC News, по результатам подсчета голосов на парламентских выборах в Швеции, победу одерживает оппозиционная коалиция во главе с Социал-демократической рабочей партией.

Социалисты обошли своих соперников - правящую коалицию блок "Альянс за Швецию", набрав 43,8 % против 39,3 % голосов избирателей. Лидер победившей коалиции Стефан Левен уже сообщил журналистам, что готов сформировать новое правительство страны. При этом он полностью исключил возможность сотрудничества с предшественниками.

Таким образом, будущее правительство Швеции сформирует..... Шведский премьер Фредрик Рейнфельдт признал поражение своих сторонников на прошедших выборах и заявил, что уходит в. Как сообщает BBC News, по результатам подсчета голосов на парламентских выборах в Швеции, победу одерживает оппозиционная коалиция во главе с Социал-демократической рабочей партией.Социалисты обошли своих соперников - правящую коалицию блок "Альянс за Швецию", набрав 43,8 % против 39,3 % голосов избирателей. Лидер победившей коалиции Стефан Левен уже сообщил журналистам, что готов сформировать новое правительство страны. При этом он полностью исключил возможность сотрудничества с предшественниками.Таким образом, будущее правительство Швеции сформирует..... Читать новость...

Южнокорейский премьер-министр из-за крушения парома "Сэволь"...



Южнокорейский премьер-министр Чон Хон Вон решив взять на себя ответственность за крушение парома "Сэволь" и подал в отставку. "Правильное решение для меня - это взять ответственность на себя и уйти в отставку", - заявил Чон Хон Вон на пресс-конференции для журналистов.

Напомним, паром "Сэволь", совершавший рейс из порта Инчхон на остров Чеджудо, 16 апреля потерпел крушение и затонул. В это время на его борту находились 475 пассажиров и членов экипажа. Спаслись лишь 174 человека, включая капитана и большую часть экипажа. На месте крушения парома работают водолазы.

По последним данным, число жертв трагедии составляет 187 человек, а еще 115 человек до сих п..... Южнокорейский премьер-министр Чон Хон Вон решив взять на себя ответственность за крушение парома "Сэволь" и. "Правильное решение для меня - это взять ответственность на себя и уйти в", - заявил Чон Хон Вон на пресс-конференции для журналистов.Напомним, паром "Сэволь", совершавший рейс из порта Инчхон на остров Чеджудо, 16 апреля потерпел крушение и затонул. В это время на его борту находились 475 пассажиров и членов экипажа. Спаслись лишь 174 человека, включая капитана и большую часть экипажа. На месте крушения парома работают водолазы.По последним данным, число жертв трагедии составляет 187 человек, а еще 115 человек до сих п..... Читать новость...

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу официально подал в...



Сегодня премьер-министр Греции Георгиос Папандреу уже окончательно объявил о том, что покидает пост главы правительства.

О намерениях Папандреу покинуть пост премьера сообщалось еще 7 ноября. На следующий день после этого в отставку ушло все правительство Греции, о чем попросил сам Папандреу.

В своем телеобращении премьер сообщил о том, что политические лидеры страны уже договорились о новом составе коалиционного правительства. Однако кто займет пост самого Папандреу, он не уточнил. Ранее ходили слухи о том, что на пост премьера рассматриваются спикер парламента Филиппос Петсалникос и бывший заместитель главы европейского центробанка Лукас Пападемос.

Причиной добровольной отставки Папан..... Сегодня премьер-министр Греции Георгиос Папандреу уже окончательно объявил о том, что покидает пост главы правительства.О намерениях Папандреу покинуть пост премьера сообщалось еще 7 ноября. На следующий день после этого вушло все правительство Греции, о чем попросил сам Папандреу.В своем телеобращении премьер сообщил о том, что политические лидеры страны уже договорились о новом составе коалиционного правительства. Однако кто займет пост самого Папандреу, он не уточнил. Ранее ходили слухи о том, что на пост премьера рассматриваются спикер парламента Филиппос Петсалникос и бывший заместитель главы европейского центробанка Лукас Пападемос.Причиной добровольной отставки Папан..... Читать новость...

Из-за трагедии с обрушением в торговом центре премьер-минист...



Премьер Латвии подал в отставку из-за трагедии с обрушением в торговом центре

Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис принял решение уйти в отставку в связи с трагедией в торговом центре Maxima в Риге, где погибли более 50 человек. Как передает РИА «Новости», об этом он заявил сегодня после встречи с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем.

Премьер-министр сказал, что он берет на себя политическую ответственность за случившееся.

Он также добавил, что все подробности он расскажет на специальной пресс-конференции.

Как сообщалось, стена и крыша торгового центра сети Maxima обрушились вечером 21 ноября, под завалами оказались десятки людей. Площадь обру..... Премьер Латвиииз-за трагедии с обрушением в торговом центреЛатвии Валдис Домбровскис принял решение уйти вв связи с трагедией в торговом центре Maxima в Риге, где погибли более 50 человек. Как передает РИА «Новости», об этом он заявил сегодня после встречи с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем.сказал, что он берет на себя политическую ответственность за случившееся.Он также добавил, что все подробности он расскажет на специальной пресс-конференции.Как сообщалось, стена и крыша торгового центра сети Maxima обрушились вечером 21 ноября, под завалами оказались десятки людей. Площадь обру..... Читать новость...