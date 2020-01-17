Новость В Иране идентифицировали тела всех украинцев Добавлено: 2020-01-17 11:13:08 Корреспондент: Алексей Свидров

В Иране идентифицировали тела всех украинцев, погибших в результате крушения сбитого самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По предварительной информации, тела погибших передадут Украине до 19 января.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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Тела 14 жертв крушения Boeing на Донбассе до сих пор не иден...



Тела 14 из 298-ми жертв крушения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» на востоке Украины по-прежнему остаются не идентифицированными. О ходе идентификации тел погибших граждан рассказал генеральный прокурор Украины Виталий Ярема по итогам заседания руководителей совместной следственной группы по расследованию катастрофы Boeing-777. Слова Яремы передает пресс-служба ГПУ.

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Как отметил генпрокурор, на сегодняшний день экспертам удалось идентифицировать тела 284 погибших. Стоит отметить, что во время сегодняшнего заседания руководители совместной группы по расследованию крушени..... Тела 14 из 298-ми жертв крушения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» на востоке Украины по-прежнему остаются не идентифицированными. О ходе идентификации тел погибших граждан рассказал генеральный прокурор Украины Виталий Ярема по итогам заседания руководителей совместной следственной группы по расследованию катастрофы Boeing-777. Слова Яремы передает пресс-служба ГПУ.Читайте: Малазийский "Боинг" над Украиной мог сбить другой самолет, - версия следствияКак отметил генпрокурор, на сегодняшний день экспертам удалось идентифицировать284 погибших. Стоит отметить, что во время сегодняшнего заседания руководители совместной группы по расследованию крушени..... Читать новость...

Опознаны тела всех жертв Superjet-100...



Глава медицинского управления Национальной полиции Индонезии, бригадный генерал Мусадек Исхак выступил перед журналистами с сообщением и заявил, что сегодня подразделение, которое занималось идентификацией жертв, завершило работы по опознанию тел жертв Superjet-100. В частности, Исках отметил, что были опознаны тела 14 женщин и 31 мужчины.

Сейчас, по словам Исхака, команда экспертов заканчивает ряд формальных процедур. Предполагается, что уже во вторник, 22 мая, родственники смогут попрощаться с погибшими.

«Мы непременно оповестим все семьи погибших и они смогут попрощаться с родными и увидеть их останки в Национальном госпитале Суканто перед тем, как закроют гроб..... Глава медицинского управления Национальной полиции Индонезии, бригадный генерал Мусадек Исхак выступил перед журналистами с сообщением и заявил, что сегодня подразделение, которое занималось идентификацией жертв, завершило работы по опознанию тел жертв Superjet-100. В частности, Исках отметил, что были опознаны14 женщин и 31 мужчины.Сейчас, по словам Исхака, команда экспертов заканчивает ряд формальных процедур. Предполагается, что уже во вторник, 22 мая, родственники смогут попрощаться с погибшими.«Мы непременно оповестим все семьи погибших и они смогут попрощаться с родными и увидеть их останки в Национальном госпитале Суканто перед тем, как закроют гроб..... Читать новость...

В Пакистане опознаны тела всех убитых альпинистов...



Правоохранительные органы Пакистана установили личности всех десяти иностранных альпинистов, убитых в ночь на воскресенье боевиками в провинции Гилгит на севере Пакистана.

По информации местных СМИ, граждан России среди погибших нет.

Как установлено официально, жертвами вооруженного нападения боевиков стали двое словаков, трое украинцев, двое граждан КНР, по одному гражданину Непала, Литвы и США, а также сопровождавший группу гид-пакистанец.

Альпинисты планировали совершить восхождение на вершину горы Нанга Парбат — одну из самых труднодоступных гор в мире. В субботу вечером группа альпинистов вернулась из местечка Диамер Бгаша и устроилась на ночлег в одной из местных частных г..... Правоохранительные органы Пакистана установили личностидесяти иностранных альпинистов, убитых в ночь на воскресенье боевиками в провинции Гилгит на севере Пакистана.По информации местных СМИ, граждан России среди погибших нет.Как установлено официально, жертвами вооруженного нападения боевиков стали двое словаков, трое, двое граждан КНР, по одному гражданину Непала, Литвы и США, а также сопровождавший группу гид-пакистанец.Альпинисты планировали совершить восхождение на вершину горы Нанга Парбат — одну из самых труднодоступных гор в мире. В субботу вечером группа альпинистов вернулась из местечка Диамер Бгаша и устроилась на ночлег в одной из местных частных г..... Читать новость...

Идентифицированы тела всех малазийцев, погибших в катастрофе...

Эксперты идентифицировали тела всех 44 малазийцев, погибших в катастрофе Boeing-777 в Донецкой области. Об этом сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лайе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Всего в самолете летели 44 малайзийца, сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лайе, слова которого цитирует газета New Straits Times. Таким образом, число опознанных жертв авиакатастрофы достигло 289 человек. По просьбе посольств соответствующих стран гражданство остальных опознанных жертв пока называться не будет.

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Напомним, Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в и..... Эксперты44 малазийцев, погибших в катастрофе Boeing-777 в Донецкой области. Об этом сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лайе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.Всего в самолете летели 44 малайзийца, сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лайе, слова которого цитирует газета New Straits Times. Таким образом, число опознанных жертв авиакатастрофы достигло 289 человек. По просьбе посольств соответствующих стран гражданство остальных опознанных жертв пока называться не будет.Читайте: В Нидерландах опознали 284 жертвы катастрофы Boeing-777Напомним, Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в и..... Читать новость...

Авиакатастрофа в Иране: украинцев среди погибших нет...



Граждан Украины не было на борту самолета, который потерпел катастрофу сегодня утром в Иране. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

“По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, самолет ATR 72-600 с 66 пассажирами на борту потерпел авиакатастрофу сегодня утром в районе горы Дэна, которая входит в состав горной системы Загрос, примерно в 500 км столицы страны Тегерана.

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Самолет исчез с экранов радаров примерно через 20 минут после вылета..... Граждан Украины не было на борту самолета, который потерпел катастрофу сегодня утром в. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.“По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в”, — говорится в сообщении.Как сообщалось, самолет ATR 72-600 с 66 пассажирами на борту потерпел авиакатастрофу сегодня утром в районе горы Дэна, которая входит в состав горной системы Загрос, примерно в 500 км столицы страны Тегерана.ЧИТАЙТЕ: Вразбился пассажирский самолетСамолет исчез с экранов радаров примерно через 20 минут после вылета..... Читать новость...

Тела убитых в Пакистане украинцев доставят на родину...



Тела пятерых украинцев, погибших в Пакистане от рук террористов, будут доставлены на родину. По распоряжению украинского премьер-министра Николая Азарова, правительство Украины обеспечит доставку останков туристов и окажет их родственникам поддержку.

"Согласно распоряжению главы правительства будет организована транспортировка тел погибших соотечественников на родину. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении пресс-службы главы украинского Кабмина. Кроме того, МИД Украины обеспечит работу круглосуточного контактного центра и будет оперативно информировать о судьбе других украинцев, находящихся на территории Пакистана.

Президент Украины Вик..... Тела пятерых, погибших в Пакистане от рук террористов, будут доставлены на родину. По распоряжению украинского премьер-министра Николая Азарова, правительство Украины обеспечит доставку останков туристов и окажет их родственникам поддержку."Согласно распоряжению главы правительства будет организована транспортировка тел погибших соотечественников на родину. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении пресс-службы главы украинского Кабмина. Кроме того, МИД Украины обеспечит работу круглосуточного контактного центра и будет оперативно информировать о судьбе других, находящихся на территории Пакистана.Президент Украины Вик..... Читать новость...

На борту разбившегося в Иране самолета украинцев не было - М...

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, украинцев не было, сообщили BBC Украина в Министерстве иностранных дел, передает УНН.

Читайте: В Иране разбился самолет – почти 50 человек погибли

Как отмечается, ранее ряд СМИ со ссылкой на иранское информагентство сообщили, что пилотом самолета Iran-141, потерпевшего крушение, был украинец.

Читайте: Пилотом самолета, разбившегося в Иране, был украинец

Напомним, сегодня утром после взлета из аэропорта Тегерана Мехрабад разбился самолет в Иране, по меньшей мере 40 человек погибли.

Источник: УНН..... На борту самолета, потерпевшего катастрофу вне было, сообщили BBC Украина в Министерстве иностранных дел, передает УНН.Читайте: Вразбился самолет – почти 50 человек погиблиКак отмечается, ранее ряд СМИ со ссылкой на иранское информагентство сообщили, что пилотом самолета Iran-141, потерпевшего крушение, был украинец.Читайте: Пилотом самолета, разбившегося в, был украинецНапомним, сегодня утром после взлета из аэропорта Тегерана Мехрабад разбился самолет в, по меньшей мере 40 человек погибли.Источник: УНН..... Читать новость...

Теракт в Кабуле: тела погибших украинцев доставили на родину...

Самолет с телами погибших украинцев во время террористического нападения на отель в Кабуле прибыл в Украину.

Вечером 24 января об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унес жизни 7 украинцев. Самолет с телами погибших уже в Украине. Горе, от которого нет лекарств... Глубокие соболезнования родным и близким", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что спасенных украинцев и тела погибших из Кабула доставляли в Украину спецрейсом.

Как сообщалось ранее, теракт в Кабуле унес жизни 7 украинцев...... Самолет сми погибшихво время террористического нападения на отель в Кабуле прибыл в Украину.Вечером 24 января об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин."Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унес жизни 7. Самолет сми погибших уже в Украине. Горе, от которого нет лекарств... Глубокие соболезнования родным и близким", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.Напомним, что спасенныхпогибших из Кабула доставляли в Украину спецрейсом.Как сообщалось ранее, теракт в Кабуле унес жизни 7...... Читать новость...