Новость Пристайко извинился за действия посольства Украины в Иране Добавлено: 2020-01-17 12:05:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр иностранных дел Вадим Пристайко извинился за действия посольства Украины в Иране, которые изначально исключило версию ракетного удара по украинскому самолету «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства, действительно это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди ... Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию полученную от иранской стороны, официально, не указав, что это по информации иранской стороны», - отметил он.

Пристайко согласился, что на тот момент от такого ответственного заявления следовало воздержаться. Он пояснил, что посольство пыталось как можно быстрее сообщить о том, что эта трагедия произошла.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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В Иране журналистам запретили освещать события возле посольс...



От представителей госслужбы Ирана, которая ответственна за работу СМИ, поступила информация, что представителям прессы запрещено освещать какие-либо демонстрации или митинги, происходящие возле британского посольства в Тегеране.

Стоит отметить, что ранее Иран уже запрещал иностранным журналистам освещать протесты со стороны оппозиции, однако в тот раз запрет не касался освещения акций, которые устраивали лояльные к правительству граждане.

Напомним, что во вторник 29 ноября, возле здания британского посольства, расположенного в Тегеране, начались акции протеста со стороны иранских студентов. Спустя некоторое время, протестующие атаковали здания посольства, расположенные ..... От представителей госслужбы Ирана, которая ответственна за работу СМИ, поступила информация, что представителям прессы запрещено освещать какие-либо демонстрации или митинги, происходящие возле британскогов Тегеране.Стоит отметить, что ранее Иран уже запрещал иностранным журналистам освещать протесты со стороны оппозиции, однако в тот раз запрет не касался освещения акций, которые устраивали лояльные к правительству граждане.Напомним, что во вторник 29 ноября, возле здания британского, расположенного в Тегеране, начались акции протеста со стороны иранских студентов. Спустя некоторое время, протестующие атаковали здания, расположенные ..... Читать новость...

Мадрид извинился за действия полиции в Каталонии...

Центральное правительство Испании извинилось перед жителями Каталонии за жестокое поведение и насилие со стороны полицейских во время проведения референдума о независимости 1 октября.

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«Когда я вижу эти кадры и чем больше я узнаю о том, что кого-то били и толкали, а один человек до сих пор находится в больнице, я не могу ничего сделать, кроме как признать, как мне жаль, и извиниться от имени офицеров за их действия», - заявил представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо в телевизионном интервью, передает Reuters.

Отметим, по данным каталонской власти, телесные повреждения различной степе..... Центральное правительство Испании извинилось перед жителями Каталонии за жестокое поведение и насилие со стороны полицейских во время проведения референдума о независимости 1 октября.ЧИТАЙТЕ: Суд Испании запретил Каталонии объявлять о своей независимости«Когда я вижу эти кадры и чем больше я узнаю о том, что кого-то били и толкали, а один человек до сих пор находится в больнице, я не могу ничего сделать, кроме как признать, как мне жаль, и извиниться от имени офицеров за их», - заявил представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо в телевизионном интервью, передает Reuters.Отметим, по данным каталонской власти, телесные повреждения различной степе..... Читать новость...

Брандао извинился за свои действия в отношении Мотты...



Бразильский форвард французского футбольного клуба «Бастия» Брандао на своей странице в социальной сети извинился перед полузащитником «ПСЖ» Тиаго Моттой и партнерами по команде. Причиной извинений стало поведение бразильского футболиста после субботнего матча второго тура чемпионата Франции, в котором «Бастия» уступила «ПСЖ» со счетом 0:2.

Напомним, что тогда в подтрибунном помещении бразильский футболист ударил Тиаго Мотту в лицо головой, а затем убежал в раздевалку. В результате инцидента у футболиста парижского клуба был диагностирован перелом носа без смещения.

«Я хотел бы попросить прощения у моего коллеги Тиаго Мотты, а также..... Бразильский форвард французского футбольного клуба «Бастия» Брандао на своей странице в социальной сетиперед полузащитником «ПСЖ» Тиаго Моттой и партнерами по команде. Причиной извинений стало поведение бразильского футболиста после субботнего матча второго тура чемпионата Франции, в котором «Бастия» уступила «ПСЖ» со счетом 0:2.Напомним, что тогда в подтрибунном помещении бразильский футболист ударил Тиаго Мотту в лицо головой, а затем убежал в раздевалку. В результате инцидента у футболиста парижского клуба был диагностирован перелом носа без смещения.«Я хотел бы попросить прощения у моего коллеги Тиаго Мотты, а также..... Читать новость...

Дмитрий Дюжев извинился перед украинцами за действия России...

Российский актер Дмитрий Дюжев, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, следит за политической ситуацией, которая сейчас происходит на территории Украины. Сегодня актер заявил, что не в силах больше молчать и высказался против российской власти.

«Прошу прощения у Украины за то, что сейчас творит наша власть. Я не хочу войны так же, как и многие люди в нашей стране, но мне стыдно за то, что творит наша власть!» - написал он на своей странице «ВКонтакте».

Дмитрий Дюжев отметил, что всегда любил и уважал Украину как сильную страну. Но сейчас ему страшно за соседнее государство, впрочем, так же, как и жить в России.

«Я хочу, чтобы мои дети и будущие ..... Российский актер Дмитрий Дюжев, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, следит за политической ситуацией, которая сейчас происходит на территории. Сегодня актер заявил, что не в силах больше молчать и высказался против российской власти.«Прошу прощения уза то, что сейчас творит наша власть. Я не хочу войны так же, как и многие люди в нашей стране, но мне стыдно за то, что творит наша власть!» - написал он на своей странице «ВКонтакте».Дмитрий Дюжев отметил, что всегда любил и уважал Украину как сильную страну. Но сейчас ему страшно за соседнее государство, впрочем, так же, как и жить в России.«Я хочу, чтобы мои дети и будущие ..... Читать новость...

Возле посольства Украины в Москве митингуют в ответ на пикет...

Возле посольства Украины в Москве проходит несанкционированный митинг.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, возле украинского диппредставительства собралось около 100 человек в возрасте около 20 лет. При этом собравшиеся отказываются назвать, какую организацию они представляют.

”Мы представляем российскую молодежь, мы студенты”, - сказал один из участников акции.

Собравшиеся скандируют ”Руки прочь от русского посольства”, ”Своих не бросаем”, ”Отпустите русских журналистов”, ”Не забудем - не простим”, ”Майдан - не пройдет”.

Читайте: В России говорят, что журналисты кана..... Возлев Москве проходит несанкционированный митинг.Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, возле украинского диппредставительства собралось около 100 человек в возрасте около 20 лет. При этом собравшиеся отказываются назвать, какую организацию они представляют.”Мы представляем российскую молодежь, мы студенты”, - сказал один из участников акции.Собравшиеся скандируют ”Руки прочь от русского”, ”Своих не бросаем”, ”Отпустите русских журналистов”, ”Не забудем - не простим”, ”Майдан - не пройдет”.Читайте: В России говорят, что журналисты кана..... Читать новость...

МИД Украины может возглавить Пристайко...

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает «Укринформ».

«В отношении руководителя Министерства иностранных дел, президент подписал представление об освобождении Климкина от должности ... Также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», - отметил он.

Пристайко с 22 мая 2019 года занимает должность заместителя главы Администрации президента. Ранее он был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а также послом Украины в Канаде...... ПрезидентВладимир Зеленский внес представление на назначение Вадимаминистром иностранных дел. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает «Укринформ».«В отношении руководителя Министерства иностранных дел, президент подписал представление об освобождении Климкина от должности ... Также внес представление на назначениеВадима Владимировича министром иностранных дел», - отметил он.с 22 мая 2019 года занимает должность заместителя главы Администрации президента. Ранее он был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел, а также посломв Канаде...... Читать новость...

Пристайко назвал приоритеты Украины на «нормандском саммите»...

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко обозначил основные позиции, которые Украина будет отстаивать на саммите «нормандской четверки», который состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единой неделимой государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет», - написал он в Twitter.

По его словам, главная «красная линия», от которой не отступит украинская делегация – «международно признанная государс..... Глава Министерства иностранных дел Вадимобозначил основные позиции, которые Украина будет отстаивать на саммите «нормандской четверки», который состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единой неделимой государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет», - написал он в Twitter.По его словам, главная «красная линия», от которой не отступит украинская делегация – «международно признанная государс..... Читать новость...

ТВ-канал bTV из Болгарии извинился за опубликованную карту У...



Посольство Украины в Болгарии получило от болгарского телеканала письменное извинение за размещение карты Украины без Крыма, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

"Наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма.

Попытки посягательство на территориальную целостность Украины обречены на провал", - говорится в сообщении.

Напомним, польское радио принесло за опубликованную карту Украины без Крыма и назвал это технической ошибкой...... Посольствов Болгарии получило от болгарского телеканала письменное извинение за размещение картыбез Крыма, передает УНН со ссылкой на сообщениев Facebook."Наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение картыбез Крыма.Попытки посягательство на территориальную целостностьобречены на провал", - говорится в сообщении.Напомним, польское радио принесло за опубликованную картубез Крыма и назвал это технической ошибкой...... Читать новость...