Новость Кабмин продолжит работу до решения Зеленского Добавлено: 2020-01-17 12:37:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский примет политическое решение. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Украинская правда».

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», - отметил он.

Гончарук несколько раз подчеркнул, как он уважает президента, и убеждал, что власть - это единая команда.

«Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем и нам важно иметь доверие внутри команды на 100%. В последнее время в отношении правительства идет большое количество информационных атак и манипуляций. Их цель - посеять раздор внутри команды», - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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«Да, получили. Сейчас изучаем», - отметил он.

По его словам, в Офисе президента пока нет окончательного решения о преемнике главы КГГА. К тому же, новое назначение может состояться не раньше сентября.

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Команда Зеленского призывает Кабмин начать переговоры по газ...

Команда новоизбранного президента Украины Владимир Зеленского призывает Кабинет министров начать совместные переговоры по обеспечению страны газом. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа», - говорится в сообщении.

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МВФ продолжит свою работу в Украине...

Миссия МВФ продолжит работу в Украине до 9 июля.

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Внеочередная сессия ВР продолжит работу в среду в 11:00...



ВР продолжит работу завтра в 11:00 - переговоры по амнистии продолжаются.

Внеочередная сессия ВР продолжит работу завтра, в среду, в 11:00 - за соответствующее решение проголосовало 368 нардепов, передает корреспондент УНН.

Перед этим спикер парламента заявил, что руководители фракций продолжат переговоры по законопроекту об амнистии участников массовых акций.

"Переговоры непростые. Мы уже нашли понимание по некоторым вопросам, но есть вопросы, которые еще требуют решения... Есть предложение продолжить работу внеочередной сессии в среду", - сказал Владимир Рыбак.

Источник: УНН..... ВРзавтра в 11:00 - переговоры по амнистии продолжаются.Внеочередная сессия ВРзавтра, в среду, в 11:00 - за соответствующее решение проголосовало 368 нардепов, передает корреспондент УНН.Перед этим спикер парламента заявил, что руководители фракций продолжат переговоры по законопроекту об амнистии участников массовых акций."Переговоры непростые. Мы уже нашли понимание по некоторым вопросам, но есть вопросы, которые еще требуют... Есть предложениевнеочередной сессии в среду", - сказал Владимир Рыбак.Источник: УНН..... Читать новость...

КПУ продолжит работу в парламенте как депутатская группа...

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Решение парламента о роспуске фракции коммунистов Петр Симоненко считает несправедливым и противозаконным.

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Глава РФС: «Капелло продолжит работу с командой»...



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«Могу подтвердить ранее даваемые мной оценки. Это высококвалифицированный специалист, который проделал большую работу в российском футболе и, несомненно, должен продолжить работу со сборной командой», - сказал Толстых.

«Несмотря на то, что ему не удалось выполнить задачу-минимум, которая была поставлена перед командой – выход из группы, у меня нет претензий к футболистам, игравшим с полной самоотдачей во всех матчах на чемпионате мира», - добавил глава РФС.

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Яценюк: Кабмин продолжит урезание соцпрограмм...

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«Страна в войне, надо финансировать армию, восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать пострадавших, оплату военным и поэтому нам надо будет урезать ряд социальных программ, и я доложу парламенту, что и как предлагает правительство для того, чтобы до конца текущего года сбалансировать государств..... В связи со сложной финансово-экономической ситуацией в Украинепланируеть сокращение социальных программ. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк. При этом он рассчитывает на поддержкуа со стороны Верховной Рады. Другого пути нет, - уверен Арсений Яценюк.Читайте: Яценюк готов взять на себя ответственность за непопулярные«Страна в войне, надо финансировать армию, восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать пострадавших, оплату военным и поэтому нам надо будет урезать ряд социальных программ, и я доложу парламенту, что и как предлагает правительство для того, чтобы до конца текущего года сбалансировать государств..... Читать новость...

Михаил Фоменко продолжит работу со сборной Украины...

ФФУ продлит контракт с М. Фоменко

Михаил Фоменко продолжит работу со сборной Украины. Этого хочет президент ФФУ Анатолий Коньков, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Футбол.

"Не нужно бежать впереди паровоза. Давайте мы сначала узнаем, даст ли Михаил Иванович добро на то, чтобы дальше продолжать работу. Я уже говорил с ним на эту тему в самолете, но в полете - это в полете. Нужно еще с ним разговаривать" , - рассказал Коньков в телефонном интервью.

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