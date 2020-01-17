Новость ВР уволила Яременко Добавлено: 2020-01-17 13:21:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада поддержала увольнение Богдана Яременко с должности председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает «Укринформ».

«За» проголосовали 317 народных депутатов.

Постановление №2751 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины" Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва "предусматривает избрание председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко.

По этому постановлению предусмотрено освобождении Мережко от исполнения обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики.

Ранее один из интернет-ресурсов опубликовал фото из сессионного зала парламента, на которых народный депутат Яременко якобы переписывается с пользователями «Сеть знакомств...» и Loveeto. В частности, он якобы общался с проституткой о предоставлении интимных услуг за деньги.

Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов. Однако позже он удалил пост и извинился за свои слова и поступок.

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