Новость В Минобороны Украины рассказали о призыве в армию Добавлено: 2020-01-17 14:03:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что возраст призыва с 18 лет прописан в законодательстве и указ президента Владимира Зеленского о призыве в 2020 году с 18 лет издан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Загороднюк подчеркнул, что никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет.

Он также отметил, что сейчас Минобороны активно работает над разработкой концепции реформы призыва, заверив, что этот процесс будет максимально открытым и обсуждению будет привлечена общественность.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.

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Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году ...

Президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - говорится в нем.

Очередные призывы на военную службу будут проходить в апреле - июне и октябре - декабре.

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Ранее министр обороны Загороднюк заявил о п..... Президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас ина срочную военную службу в 2020 году.«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе гражданмужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - говорится в нем.Очередные призывы на военную службу будут проходить в апреле - июне и октябре - декабре.ЧИТАЙТЕ: В «Слуге народа»об отмене призыва вРанее министр обороны Загороднюк заявил о п..... Читать новость...

Премьер Медведев утвердил положение о порядке медосмотра при...



Как сообщила пресс-служба российского правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение, регулирующее порядок прохождения военно-врачебной экспертизы при приеме граждан на военную службу. Данный проект постановления "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был подготовлен Министерством обороны России.

В пояснительной записке к тексту данного закона указывается, что порядок будет распространяться на все случаи поступления на службу по контракту, а также при поступлении в учебные заведения военного типа, при призыве на военные сборы и на альтернативную гражданскую службу.

По мнению экспертов, данный закон даст возможность повысить качество в..... Как сообщила пресс-служба российского правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение, регулирующее порядок прохождения военно-врачебной экспертизы при приеме граждан на военную службу. Данный проект постановления "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был подготовлен Министерством обороны России.В пояснительной записке к тексту данного закона указывается, что порядок будет распространяться на все случаи поступления на службу по контракту, а также при поступлении в учебные заведения военного типа, прина военные сборы и на альтернативную гражданскую службу.По мнению экспертов, данный закон даст возможность повысить качество в..... Читать новость...

Минобороны опровергло информацию о призыве Зеленского на вое...

Министерство обороны Украины опровергло свою информацию о призыве по мобилизации президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Украинские новости».

Ответ подписан начальником управления персонала - заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Геннадием Долгашовым.

Отмечается, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. По результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».

В то же время военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизац..... Министерство обороныопровергло свою информацию опо мобилизации президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Украинские новости».Ответ подписан начальником управления персонала - заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Геннадием Долгашовым.Отмечается, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. По результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».В то же время военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизац..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали о потерях оккупантов...

На прошлой неделе с 12 по 18 июня на востоке Украины ликвидировано 16 российских боевиков и 39 - получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Вильен Подгорный на брифинге.

В этой связи он отметил, что половина потерь врага произошла в Луганском секторе.

Также, представитель оборонного ведомства сообщил, что на прошлой неделе погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Украины в результате боевых действий, еще 29 получили ранения. Кроме того, 16 июня в госпитале в Днепре один украинский военнослужащий умер от полученных 8 июня ранений неподалеку от Авдеевки.

ЧИТАЙТЕ: Ситуация в зоне АТО за сутки: 47 обстрелов..... На прошлой неделе с 12 по 18 июня на востокеликвидировано 16 российских боевиков и 39 - получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороныВильен Подгорный на брифинге.В этой связи он отметил, что половина потерь врага произошла в Луганском секторе.Также, представитель оборонного ведомства сообщил, что на прошлой неделе погибли четверо военнослужащих вооруженных силв результате боевых действий, еще 29 получили ранения. Кроме того, 16 июня в госпитале в Днепре один украинский военнослужащий умер от полученных 8 июня ранений неподалеку от Авдеевки.ЧИТАЙТЕ: Ситуация в зоне АТО за сутки: 47 обстрелов..... Читать новость...

В Минобороны рассказали о военном резерве Украины...

Военный оперативный резерв первой очереди в Украине составляет почти 130 тысяч человек.

Такие цифры привел спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

Отметим, что резерв был создан с начала военной реформы.

"С начала года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров. В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тысяч человек", - сказал он.

Система военного резерва в Украине включает в себя оперативный и мобилизационный резервы. В резерв первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а в резерв второй очереди входят бывшие военные.

ЧИТАЙТЕ: В Украине..... Военный оперативный резерв первой очереди в Украине составляет почти 130 тысяч человек.Такие цифры привел спикер Министерства обороныМаксим Праута.Отметим, что резерв был создан с начала военной реформы."С начала года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров. В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силахсоставляет более 120 тысяч человек", - сказал он.Система военного резерва в Украине включает в себя оперативный и мобилизационный резервы. В резерв первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а в резерв второй очереди входят бывшие военные.ЧИТАЙТЕ: В Украине..... Читать новость...

В Минобороны и Генштабе рассказали о будущем ВМС Украины, - ...



Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, он получил ответы от руководства Генштаба и Минобороны на свои запросы относительно Военно-морских сил ВС Украины. Так, по его словам, согласно разработанному Минобороны проекту Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации Вооруженных Сил Украины на 2015-2017 годы, ВМС останутся в составе ВСУ как полноценный вид Вооруженных сил.

Также он добавил, что военное руководство не рассматривает вопрос перевода штаба ВМС из Одессы. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по доукомплектованию структур ВМС личным составом до списочной численности.

«Стои..... Как сообщил народный депутатот фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, он получил ответы от руководства Генштаба ина свои запросы относительно Военно-морских сил ВС. Так, по его словам, согласно разработанномупроекту Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации Вооруженных Силна 2015-2017 годы, ВМС останутся в составе ВСУ как полноценный вид Вооруженных сил.Также он добавил, что военное руководство не рассматривает вопрос перевода штаба ВМС из Одессы. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по доукомплектованию структур ВМС личным составом до списочной численности.«Стои..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали детали весеннего призыва...

Заместитель начальника управления призыва и комплектования Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Дендебера рассказал детали весеннего призыва в Украине.

Он отметил, что в украинскую армию призовут 18752 человека, из которых в Вооруженные силы направят 9000, в Национальную гвардию - 5152, в Государственную пограничную службу - 4000, в Государственную специальную службу транспорта - 600.

Отправка в войска будет осуществляться с 8 апреля по 27 июня.

По словам Дендебера, лишь один из 8-12 призывников не появляется по вызову в военный комиссариат.

«Для проведения весеннего призыва 2019 года правительством запланировано 82,6 млн гривен, из которых около 40 млн - для Воо..... Заместитель начальника управления призыва и комплектования Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Дендебера рассказал детали весеннего призыва в Украине.Он отметил, что в украинскуюпризовут 18752 человека, из которых в Вооруженные силы направят 9000, в Национальную гвардию - 5152, в Государственную пограничную службу - 4000, в Государственную специальную службу транспорта - 600.Отправка в войска будет осуществляться с 8 апреля по 27 июня.По словам Дендебера, лишь один из 8-12 призывников не появляется по вызову в военный комиссариат.«Для проведения весеннего призыва 2019 года правительством запланировано 82,6 млн гривен, из которых около 40 млн - для Воо..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья раненых...

Состояние двух раненных в зоне проведения антитеррористической операции украинских бойцов врачи оценивают как средней тяжести, остальных трех - удовлетворительное.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба АТО о 5 раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины за сутки 8 апреля.

«За прошедшие сутки, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих средней тяжести, остальных - удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.

По словам пресс-с..... Состояние двух раненных в зоне проведения антитеррористической операции украинских бойцов врачи оценивают как средней тяжести, остальных трех - удовлетворительное.Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороныпо вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба АТО о 5 раненных военнослужащих Вооруженных силза сутки 8 апреля.«За прошедшие сутки, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих средней тяжести, остальных - удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.По словам пресс-с..... Читать новость...