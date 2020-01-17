Новость НБУ отменил ограничения на трату денег со счетов ФОПов Добавлено: 2020-01-17 14:32:49 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный банк Украины отменил ранее введенную норму, которая запрещала физическим лицам-предпринимателям использовать текущие счета для собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, было решено отказаться от пункта инструкции об открытии и использовании счетов, согласно которому по счетам физлиц-предпринимателей осуществляются все операции, кроме связанных с собственными потребностями. Также отмененный пункт предусматривал, что средства с этих счетов перечисляются на счета физлиц для собственных нужд после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

Отмечается, что это требование вызвало непонимание бизнес-сообщества, потому регулятор решил прислушаться к мнению банков и их клиентов.

«Позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков», - подчеркнули в НБУ.

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Банк ВТБ опровергает наличие счетов Асада...



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Миллер и Сечин утверждают, что не имеют зарубежных счетов...



Руководители «Газпрома» и «Роснефти», которых Кремль обязал отказаться от счетов в зарубежных банках, утверждают, что и до распоряжения не имели счетов за границей и в иностранных банках. По информации, предоставленной в пресс-центре «Газпрома», председатель правления Алексей Миллер хранит сбережения только в Газпромбанке.

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Работа компании "Киевэнерго" парализована из-за ареста счето...

В "Киевэнерго" заявили об аресте счетов предприятия из-за штрафных санкций "Нафтогаза". Таким образом, работа "Киевэнерго" заморожена.

На сегодняшний день, штрафы "Нафтогаза" по долгам за газ, которые предприятие "Киевэнерго" погасило в полном объеме, достигают 1,5 млрд грн. При этом законность начисления 1,2 млрд грн активно рассматривается судами, а еще 372 млн грн послужили причиной ареста всех счетов компании.

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Российские чиновники лишатся последних иностранных счетов...



Те российские госслужащие, которые до сих пор с успехом скрывали информацию о своих иностранных счетах и имуществе за границей, в ближайшее время попрощаются с ними. Правительство РФ совместно с Центробанком намеревается заняться оптимизацией выполнения закона о запрете чиновникам иметь счета в иностранных банках.

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