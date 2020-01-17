Новость Зеленский дал две недели на поиски причастных к записи разговора с Гончаруком Добавлено: 2020-01-17 15:02:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим», - сказал он в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», - отметил Зеленский.

Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, с которой был обнародован первый отрывок, длилась пять часов.

Зеленский также требует в течение двух недель наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь места в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

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Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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"Я не буду комментировать. Это частный, дипломатический разговор", - подчеркнула она.

Напомним, вчера в СМИ была обнародована аудиозапись вероятного разговора о Украине В.Нуланд с послом США.

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Глава Европейского совета Херман ван Ромпей, выступая в субботу в эфире телерадиокомпании РТБФ, назвал «неприемлемыми высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в отношении ЕС».

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Глава МИД Германии не дал комментариев к записи Нуланд...

Глава внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не стал комментировать появившиеся в интернете скандальные записи телефонных разговоров между американскими и европейскими дипломатами. Напомним, что в этих разговорах велось эмоциональное обсуждение вопроса ликвидации кризиса в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Д.Псаки подтвердила подлинность телефонного разговора В.Нула...



Госдепартамент США подтвердил подлинность разговора В.Нуланд с Дж.Пайетт.

Представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки подтвердила подлинность разговора заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Псаки подтвердила подлинность размещенной в интернете записи телефонного разговора Нуланд и Пайета об Украине, заявив при этом: "Я не собираюсь подтверждать или обнародовать детали частных разговоров дипломатов. Между ними и официальной позицией, о которой мы говорим публично, существует разница".

Источник: УНН..... Госдепартамент США подтвердил подлинностьВ.Нуланд с Дж.Пайетт.Представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки подтвердила подлинностьзаместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.Псаки подтвердила подлинность размещенной в интернететелефонногоНуланд и Пайета об Украине, заявив при этом: "Я не собираюсь подтверждать или обнародовать детали частных разговоров дипломатов. Между ними и официальной позицией, о которой мы говорим публично, существует разница".Источник: УНН..... Читать новость...