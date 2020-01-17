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|Новость
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Зеленский дал две недели на поиски причастных к записи разговора с Гончаруком
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|Добавлено:
|2020-01-17 15:02:51
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.
«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим», - сказал он в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.
«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», - отметил Зеленский.
Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, с которой был обнародован первый отрывок, длилась пять часов.
Зеленский также требует в течение двух недель наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь места в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.
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Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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