Новость Украина потребует документальной фиксации обязательств Ирана Добавлено: 2020-01-17 15:33:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев будет требовать признания Ираном вины за уничтожение самолета «Международных авиалиний Украины» на международном уровне и документальной фиксации этого факта и своих обязательств, в частности относительно компенсационных выплат. Об этом сообщает «Укринформ».

«Что касается непреднамеренности (уничтожения самолета МАУ - ред.) и использования этого термина, мы не исключаем ни одной из существующих версий. Теперь, после признания иранской стороной вины, все версии сужаются к одной главной. Но неоднократно были случаи, когда заявление, сделанное публично, потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины на международном уровне документом. Именно для этого мы требовали телефонного разговора президентов и требуем приезда специального представителя (правительства Ирана - ред.). Мы будем все равно поднимать этот вопрос в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства, включая признание вины и компенсации», - отметил он.

По его словам, Украина, стремясь к фиксации всех юридических моментов, старается действовать осторожно, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороной, «которое сейчас держится фактически на политическом заявлении лидера Ирана».

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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Украина готова к выполнению обязательств по транзиту газа ...



Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявляет о готовности страны к выполнению взятых обязательств по транзиту энергоносителей и рассмотрению всех предложений российской стороны в этом вопросе.

"Украина полностью готова к выполнению своих обязательств перед внутренними потребителями и по транзиту газа в Европу", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве, изучает ли Украина предложение российского "Газпрома" об авансе за транзит в размере $2 млрд для закачки природного газа в украинские подземные хранилища, Ю.Бойко сказал: "Мы изучаем все предложения наших российских партнеров".

Источник:..... Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявляет о готовности страны к выполнению взятыхпо транзиту энергоносителей и рассмотрению всех предложений российской стороны в этом вопросе.полностью готова к выполнению своихперед внутренними потребителями и по транзиту газа в Европу", - сказал он.Отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве, изучает липредложение российского "Газпрома" об авансе за транзит в размере $2 млрд для закачки природного газа в украинские подземные хранилища, Ю.Бойко сказал: "Мы изучаем все предложения наших российских партнеров".Источник:..... Читать новость...

Украина выполнила 41% обязательств перед ЕС, – Климпуш-Цинца...

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев в 2017 году выполнил только 41% задач по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в ходе конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы» сегодня в Киеве.

«Если говорить на языке очень условной статистки, то мы можем говорить о том, что за прошлый год Верховная Рада выполнила свои евроинтеграционные обязательства на 30%, правительство на 42%, и центральные органы исполнительной власти - на 50%. Это означа..... Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев в 2017 году выполнил только 41% задач по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в ходе конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы» сегодня в Киеве.«Если говорить на языке очень условной статистки, то мы можем говорить о том, что за прошлый год Верховная Рада выполнила свои евроинтеграционныеа на 30%, правительство на 42%, и центральные органы исполнительной власти - на 50%. Это означа..... Читать новость...

Украина не брала на себя обязательств о внесении изменений в...

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина не брала на себя никаких обязательств о внесении конкретных изменений в Конституцию, касающихся Донбасса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о том, что якобы в Минских договоренностях содержится обязательство “конституционной реформы до конца 2015 года”.

Читайте: Мосийчук обвинил Климкина во лжи

“Я спрашиваю, кто вам дал право торговать украинской Конституцией?”, - заявил Ляшко.

В ответ Климкин сказал: “Любые последующие разговоры относительно особого ре..... Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, чтоне брала на себя никакихо внесении конкретных изменений в Конституцию, касающихся Донбасса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о том, что якобы в Минских договоренностях содержитсяо “конституционной реформы до конца 2015 года”.Читайте: Мосийчук обвинил Климкина во лжи“Я спрашиваю, кто вам дал право торговать украинской Конституцией?”, - заявил Ляшко.В ответ Климкин сказал: “Любые последующие разговоры относительно особого ре..... Читать новость...

Петр Порошенко: Украина выполнила 95% политических обязатель...

Украина выполнила 95% политических и 100% обязательств по безопасности в рамках Минских соглашений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сегодня в Киеве.

«Минские соглашения не о борьбе с коррупцией, Минские соглашения – это о деоккупации украинской территории, это о достижения мира на украинской земле, это об остановке российской агрессии», - подчеркнул он.

«Мы выполнили 95% политических и 100% обязательств в секторе безопасности (в рамках Минских соглашений – ред.). И в этой ситуации жизненно важно для нас, чтобы Россия..... выполнила 95% политических и 100%по безопасности в рамках Минских соглашений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сегодня в Киеве.«Минские соглашения не о борьбе с коррупцией, Минские соглашения – это о деоккупации украинской территории, это о достижения мира на украинской земле, это об остановке российской агрессии», - подчеркнул он.«Мы выполнили 95% политических и 100%в секторе безопасности (в рамках Минских соглашений – ред.). И в этой ситуации жизненно важно для нас, чтобы Россия..... Читать новость...

Ни одно из обязательств, необходимых для подписания СА, Укр...

Ни один из пунктов обязательств, необходимых для дальнейшего подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Украина не выполнила. Об этом заявила заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Мария Юрикова.

«Мы не думаем в процентах. Есть пункты, которые надо выполнить. Ни одного из них Украина полностью не выполнила. Видно, что идет прогресс, идет процесс выполнения, но еще ни один из пунктов выполнения мы не оценили так, что он полностью выполнен», - отметила она.

По словам политика, для достижения прогресса в Украине, в первую очередь, необходимо внести изменения в избирательное законодательство, а также провести ряд других реформ. Также Мария Юрикова н..... Ни один из пунктов, необходимых для дальнейшего подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом,не выполнила. Об этом заявила заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Мария Юрикова.«Мы не думаем в процентах. Есть пункты, которые надо выполнить. Ни одного из нихполностью не выполнила. Видно, что идет прогресс, идет процесс выполнения, но еще ни один из пунктов выполнения мы не оценили так, что он полностью выполнен», - отметила она.По словам политика, для достижения прогресса в Украине, в первую очередь, необходимо внести изменения в избирательное законодательство, а также провести ряд других реформ. Также Мария Юрикова н..... Читать новость...

Украина активно работает над выполнением своих обязательств ...



Украина активно выполняет обязательства перед Советом Европы в вопросе укрепления демократических институтов - В.Рыбак.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак во время встречи с членами Специального комитета ПАСЕ по наблюдению за повторными парламентскими выборами в Украине отметил, что Украина активно работает над выполнением своих обязательств перед Советом Европы в контексте укрепления демократических институтов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВР.

По мнению Рыбака, выборы, которые состоятся 15 декабря этого года, являются подтверждением стремления и готовности Украины устранить соответствующие недостатки, выявленные во время прошлогодних выборов. При этом он п..... активно выполняета перед Советом Европы в вопросе укрепления демократических институтов - В.Рыбак.Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак во время встречи с членами Специального комитета ПАСЕ по наблюдению за повторными парламентскими выборами в Украине отметил, чтоактивно работает над выполнением своихперед Советом Европы в контексте укрепления демократических институтов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВР.По мнению Рыбака, выборы, которые состоятся 15 декабря этого года, являются подтверждением стремления и готовности Украины устранить соответствующие недостатки, выявленные во время прошлогодних выборов. При этом он п..... Читать новость...

Эксперты: Украина имеет право остановить выполнение обязател...

Украина имеет право остановить выполнение любих договоров с РФ, в частности о размещении ЧФ – специалисты з международного права.

В связи с решением РФ о введении своих вооруженных сил на украинскую территорию, Украина имеет право остановить выполнение любых своих обязательств по двусторонним договорам с Россией, в частности относительно временного размещения Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации международного права (УАМП), текст которого передан УНИАН.

«Украинская ассоциация международного права расценивает решение Совета Федерации Федерального Собрания РФ, поддержавшего обр..... имеет право остановить выполнение любих договоров с РФ, в частности о размещении ЧФ – специалисты з международного права.В связи с решением РФ о введении своих вооруженных сил на украинскую территорию,имеет право остановить выполнение любых своихпо двусторонним договорам с Россией, в частности относительно временного размещения Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины.Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации международного права (УАМП), текст которого передан УНИАН.«Украинская ассоциация международного права расценивает решение Совета Федерации Федерального Собрания РФ, поддержавшего обр..... Читать новость...

Пока решение ЕСПЧ не станет окончательным, Украина не имеет ...



Назар Кульчицкий, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, не понимает, о каком исполнении решения ЕСПЧ вообще может идти речь, если вердикт Евросуда еще не окончательный. Об этом Назар Кульчицкий заявил в комментариях украинским СМИ.

По его словам, это решение не является окончательным, и если бы Украина должна была принимать меры по решению ЕСПЧ - то это было бы возможно лишь после того, как это решение получит статус окончательного. Кроме того, Назар Кульчицкий отметил, что в предыдущем решении Евросуда по жалобе Тимошенко нечего выполнять. Также Кульчицкий подчеркнул, что ЕСПЧ признал арест Юлии Тимошенко не соответствующим 5-й статье Европейско..... Назар Кульчицкий, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, не понимает, о каком исполнении решения ЕСПЧ вообще может идти речь, если вердикт Евросуда еще не окончательный. Об этом Назар Кульчицкий заявил в комментариях украинским СМИ.По его словам, это решение не является окончательным, и если быдолжна была принимать меры по решению ЕСПЧ - то это было бы возможно лишь после того, как это решение получит статус окончательного. Кроме того, Назар Кульчицкий отметил, что в предыдущем решении Евросуда по жалобе Тимошенко нечего выполнять. Также Кульчицкий подчеркнул, что ЕСПЧ признал арест Юлии Тимошенко не соответствующим 5-й статье Европейско..... Читать новость...