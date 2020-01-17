Новость В Украине могут ликвидировать ГАСИ Добавлено: 2020-01-17 16:19:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) в том виде, в котором она существует сейчас.

«Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 2020 год инициирован правительством программы "Большого строительства"», - написал он в Telegram.

По его словам, каждая инвестированная в строительство гривна - это дополнительные 6 гривен в смежные отрасли.

«В прошлом году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. Правительство имеет цель достичь среднеевропейского уровня в 6%. Это значительно ускорит темпы роста экономики», - добавил премьер.

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Сирийское химоружие могут ликвидировать в течение года - пос...



Процесс по ликвидации химического оружия в Сирии могут завершить в течение этого года. Об этом в интервью рассказал Риад Хаддад, посол Сирийской Арабской Республики в России.

«Если Сирии будет оказана необходимая поддержка и в Организации по запрещению химического оружия наладят интенсивную работу, то мы закончим процесс ликвидации химического оружия за один год», - сказал сирийский посол.

Как отметил Риад Хаддад, процесс химического разоружения в Сирии сейчас продвигается довольно успешно. Он напомнил, что ранее Сирия присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Кроме того, сейчас в Сирии работают эксперты из ООН.

«Мы предоставили экспертам вс..... Процесс по ликвидации химического оружия в Сириизавершить в течение этого года. Об этом в интервью рассказал Риад Хаддад, посол Сирийской Арабской Республики в России.«Если Сирии будет оказана необходимая поддержка и в Организации по запрещению химического оружия наладят интенсивную работу, то мы закончим процесс ликвидации химического оружия за один год», - сказал сирийский посол.Как отметил Риад Хаддад, процесс химического разоружения в Сирии сейчас продвигается довольно успешно. Он напомнил, что ранее Сирия присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Кроме того, сейчас в Сирии работают эксперты из ООН.«Мы предоставили экспертам вс..... Читать новость...

Королевская предлагает ликвидировать интернаты в Украине...

Министерство социальной политики выступает с инициативой ликвидировать все заведения интернатного типа и перейти полностью к семейным формам воспитания. об этом сообщила министр социальной политики Наталья Королевская.

По ее словам в Днепропетровской области уже внедряется пилотный проект, согласно которому планируется «искоренить еще сталинскую систему интернатных заведений, которую мы еще, к сожалению, переживаем сейчас», и перейти к воспитанию детей-сирот и лишенных родительской опеки в семьях. К концу текущего года, по прогнозам Министрерства социально политики, воспитанием в семьях планируется охватить около 80% детей-сирот и лишенных родительской опеки, которые сейчас жив..... Министерство социальной политики выступает с инициативойвсе заведения интернатного типа и перейти полностью к семейным формам воспитания. об этом сообщила министр социальной политики Наталья Королевская.По ее словам в Днепропетровской области уже внедряется пилотный проект, согласно которому планируется «искоренить еще сталинскую систему интернатных заведений, которую мы еще, к сожалению, переживаем сейчас», и перейти к воспитанию детей-сирот и лишенных родительской опеки в семьях. К концу текущего года, по прогнозам Министрерства социально политики, воспитанием в семьях планируется охватить около 80% детей-сирот и лишенных родительской опеки, которые сейчас жив..... Читать новость...

В Украине намерены ликвидировать 18 тюрем, - Минюст...

В ближайшее время будет законсервировано или ликвидировано 18 тюрем, содержание которых является экономически нецелесообразным. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова во время заседания коллегии Министерства юстиции Украины.

По ее словам, в рамках реформы пенитенциарной службы до ноября будет осуществлен внутренний аудит всех подчиненных учреждений с целью определения целесообразности их функционирования или дислокации.

”Всего будет законсервировано или ликвидировано 18 тюрем, содержание которых является экономически нецелесообразным”, - сказала Севостьянова.

Читайте: Яценюк обеща..... В ближайшее время будет законсервировано или ликвидировано 18 тюрем, содержание которых является экономически нецелесообразным. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова во время заседания коллегии Министерства юстиции Украины.По ее словам, в рамках реформы пенитенциарной службы до ноября будет осуществлен внутренний аудит всех подчиненных учреждений с целью определения целесообразности их функционирования или дислокации.”Всего будет законсервировано или ликвидировано 18 тюрем, содержание которых является экономически нецелесообразным”, - сказала Севостьянова.Читайте: Яценюк обеща..... Читать новость...

Госдеп может ликвидировать должность спецпредставителя по Ук...

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки может ликвидировать должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер. Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников.

«Уход специального представителя, неполный рабочий день которого не оплачивался, является одним из первых ощутимых признаков того, что последствия расследования импичмента оказали длительное влияние на политику США в отношении Украины, которая сейчас находится в центре назревающей политической битвы за президентство Дональда Трампа», - говорится в сообщении.

По словам собеседников, эту должность могут ликвидиров..... Государственный департамент Соединенных Штатов Америки можетдолжность специального представителя по, которую ранее занимал Курт Волкер. Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников.«Уход специального представителя, неполный рабочий день которого не оплачивался, является одним из первых ощутимых признаков того, что последствия расследования импичмента оказали длительное влияние на политику США в отношении Украины, которая сейчас находится в центре назревающей политической битвы за президентство Дональда Трампа», - говорится в сообщении.По словам собеседников, эту должностьликвидиров..... Читать новость...

В Украине собираются ликвидировать Министерство молодежи и с...

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак анонсировал ликвидацию Министерства молодежи и спорта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Есть достоверная информация, что собираются ликвидировать Министерство молодежи и спорта", - написал Брынзак.

По его словам, представителям всех федераций и спортсменам следует объединиться, чтобы отстоять министерство.

"Ничего не меняется, к сожалению, в сознании чиновников, никакого уважения к людям, которые прославляют наше государство и являются настоящими патриотами, в отличие от псевдореформаторов у власти. Позор всем причастным к уничтожению украинского спорта", - возмутился Брынзак...... Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак анонсировал ликвидацию Министерства молодежи и спорта.Об этом он написал на своей странице в Facebook."Есть достоверная информация, что собираютсяМинистерство молодежи и спорта", - написал Брынзак.По его словам, представителям всех федераций и спортсменам следует объединиться, чтобы отстоять министерство."Ничего не меняется, к сожалению, в сознании чиновников, никакого уважения к людям, которые прославляют наше государство и являются настоящими патриотами, в отличие от псевдореформаторов у власти. Позор всем причастным к уничтожению украинского спорта", - возмутился Брынзак...... Читать новость...

Янукович: Задача национальной стратегии – ликвидировать соци...

Президент Украины Виктор Янукович считает, что в стране нужно активизировать процесс реформирования интернатной системы. И основное задание, предусмотренное национальной стратегией, касается ликвидации социального сиротства. Об этом глава государства заявил сегодня во время Всеукраинского совещания по вопросам защиты прав ребенка.

В этом направлении, считает Виктор Янукович, нужно действовать неформально: «Это новая философия работы не только для социальных работников, но и для педагогов, медиков, правоохранителей, судей».

В отличие от иностранных интернатов, которые работают с одаренными детьми, в Украине, с грустью констатировал президент, распространенная практика содержани..... Президент Украины Виктор Янукович считает, что в стране нужно активизировать процесс реформирования интернатной системы. И основное задание, предусмотренное национальной стратегией, касается ликвидации социального сиротства. Об этом глава государства заявил сегодня во время Всеукраинского совещания по вопросам защиты прав ребенка.В этом направлении, считает Виктор Янукович, нужно действовать неформально: «Это новая философия работы не только для социальных работников, но и для педагогов, медиков, правоохранителей, судей».В отличие от иностранных интернатов, которые работают с одаренными детьми, в, с грустью констатировал президент, распространенная практика содержани..... Читать новость...

Задолженности по зарплате в Украине Королевская обещает ликв...

Министр социальной политики Наталья Королевская обещает до конца 2014 года ликвидировать более миллиарда гривен задолженности по заработной плате.

«Одна из ключевых задач - до конца 2014 г. ликвидировать просроченную задолженность по заработной плате, которая на сегодня составляет более 1 млрд грн», - подчеркнула она.

Кроме того, по мнению министра, в Украине необходимо постепенно ликвидировать разрыв между должностным окладом первого разряда единой тарифной сетки и размером минимальной зарплаты. К приоритетным заданиям также принадлежит пенсионная реформа.

«К первоочередным приоритетам также принадлежит осовременивание пенсий для более 12 млн пенсионеров и отход о..... Министр социальной политики Наталья Королевская обещает до конца 2014 годаболее миллиарда гривен задолженности по заработной плате.«Одна из ключевых задач - до конца 2014 г.просроченную задолженность по заработной плате, которая на сегодня составляет более 1 млрд грн», - подчеркнула она.Кроме того, по мнению министра, внеобходимо постепенноразрыв между должностным окладом первого разряда единой тарифной сетки и размером минимальной зарплаты. К приоритетным заданиям также принадлежит пенсионная реформа.«К первоочередным приоритетам также принадлежит осовременивание пенсий для более 12 млн пенсионеров и отход о..... Читать новость...