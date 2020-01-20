Новость Я не делал ничего противозаконного в отношении Трампа, - Зеленский Добавлено: 2020-01-20 10:00:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не сделал ничего противозаконного в отношении президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом США. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что и прежде, и сейчас действует так, чтобы избежать вовлечения Украины или украинских граждан во внутриполитическую ситуацию в США.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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Моуринью добавил, что представители «Челси» порядка двух лет «прорабатывали» Виллиана, который был обеспокоен тем, что его переезд в Лондон может не состояться.

&laq..... Перед матчем с лондонским «Тоттенхэмом» главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал недавний трансфер Виллиана. Отметим, что бразилец вполне мог перейти в стан «шпор», однако в самый последний момент выбрал именно «Челси».«Яне, чтобы Виллиан выбрал "Челси". Единственное, что мне известно, - юноша попросту хотел играть в этом клубе и дал знать об этом весьма недвусмысленно», - рассказал португалец.Моуринью добавил, что представители «Челси» порядка двух лет «прорабатывали» Виллиана, который был обеспокоен тем, что его переезд в Лондон может не состояться.&laq..... Читать новость...

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По словам Чалого, встреча может пройти в августе.

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Помпео назвал приоритеты политики Трампа в отношении Украины...

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«В отношении Украины мы были сосредоточены на нескольких вещах. Прежде всего это страна с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия нашего посла, миссия господина Волкера была очень четкой - она заключалась в создании набора инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда могли достичь того, о чем они заявили во время кампании, а именно - уменьшение риска коррупции», - отметил он в ..... Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Администрация США во главе с Трампом всегда последовательно поддерживала Украину в борьбе с коррупцией, в усилении оборонных возможностей, защите демократии и свобод украинцев.«ВУкраины мы были сосредоточены на нескольких вещах. Прежде всего это страна с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия нашего посла, миссия господина Волкера была очень четкой - она заключалась в создании набора инструментов, чтобы новое руководство, президенти его команда могли достичь того, о чем они заявили во время кампании, а именно - уменьшение риска коррупции», - отметил он в ..... Читать новость...

Кобб назначен советником Трампа по делам, связанным с рассле...

Должность нового советника президента США Дональда Трампа занял Тай Кобб, экс-прокурор и сотрудник вашингтонской адвокатской фирмы Hogan Llovels.

По сообщениям американских СМИ, прежде всего новый советник будет заниматься вопросами, связанными с расследованием возможных связей команды Трампа с российскими властями во время предвыборной кампании.

По информации СМИ, Кобб будет работать вместе с личным адвокатом Трампа Марком Казовицем. Он станет ”ключевым членом команды Белого дома”.

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Путин «принял к сведению» призыв Трампа прекратить агрессию ...

Президент РФ Владимир Путин «принял к сведению» призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить дестабилизацию ситуации в Украине и с нетерпением ждет встречи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, других официальных лиц из Вашингтона мы подробно докладывали господину Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как воспринял Путин сделанное в ходе визита в Польшу заявление Трампа с призывом к России..... Президент РФ Владимир Путин «принял к сведению» призыв президента США Дональдак России прекратить дестабилизацию ситуации в Украине и с нетерпением ждет встречи.Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.«Безусловно, обо всех заявлениях господина, которые онв Польше, других официальных лиц из Вашингтона мы подробно докладывали господину Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как воспринял Путин сделанное в ходе визита в Польшу заявлениес призывом к России..... Читать новость...

Олег Мусий не делал никаких заявлений о своей отставке...

О. Мусий прокомментировал слухи о своей отставке.

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий не делал никаких заявлений о своей отставке. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

О. Мусий отметил, что вопрос политических должностей в правительстве - вопрос Верховной Рады. "В любое время ВР может принять политическое решение об изменении всего состава Кабинета министров, или того или иного министра. На сегодня я не делал никаких заявлений и собираюсь активно работать в реформировании национальной системы здравоохранения и борьбе с коррупцией", - сказал министр.

Он также отметил, если ВР примет решение о его отставке, он будет работать с обществ..... О. Мусий прокомментировал слухи о своей отставке.Министр здравоохранения Украины Олег Мусий неникаких заявлений о своей отставке. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.О. Мусий отметил, что вопрос политических должностей в правительстве - вопрос Верховной Рады. "В любое время ВР может принять политическое решение об изменении всего состава Кабинета министров, или того или иного министра. На сегодня я неникаких заявлений и собираюсь активно работать в реформировании национальной системы здравоохранения и борьбе с коррупцией", - сказал министр.Он также отметил, если ВР примет решение о его отставке, он будет работать с обществ..... Читать новость...