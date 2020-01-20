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|Новость
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Я не делал ничего противозаконного в отношении Трампа, - Зеленский
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|Добавлено:
|2020-01-20 10:00:10
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не сделал ничего противозаконного в отношении президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times of Israel.
«Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом США. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки», - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что и прежде, и сейчас действует так, чтобы избежать вовлечения Украины или украинских граждан во внутриполитическую ситуацию в США.
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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.
Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
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