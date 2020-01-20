Новость МакГрегор одержал победу над Серроне Добавлено: 2020-01-20 10:30:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор МакГрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Для этого ему понадобилось всего 40 секунд.

«Я вернулся! Король вернулся! Я рад, что снова творю историю. Я являюсь первым бойцом в промоушене, который добился невероятных побед в полулегком, легком и полусреднем весах. Я готов вернуться в легкий вес, но отлично себя чувствую и в полусреднем весе. Сейчас я буду праздновать вместе с семьей, а потом подумаю, что делать дальше», - отметил после боя ирландец.

В последний раз МакГрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Did you miss the Conor McGregor-Cowboy Cerrone #UFC246 match? Well here’s the ENTIRE match. Aren’t you glad you didn’t pay for this? pic.twitter.com/z7THCnvB18 — Sports Reality (@Sports_Reality_) 19 января 2020 г.

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Украинский боксер одержал победу над американцем...

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Томас (14-4-1, 9 КО) продержался против украинца до конца первого раунда, но на второй раунд не вышел, отказавшись от продолжения борьбы.

Стоит отметить, что эта победа стала для Дмитрия Кучера (23-1, 17 КО) уже второй после поражения решением большинства судей от конголезца Илунга Маккаби, которое он получил в июле 2013 года.

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Бой Поветкин-Вавжик. Россиянин одержал победу...



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Уже в первом раунде боя Поветкин доминировал над своим сопер..... Сегодня, 17 мая, в Москве состоялся бой между российским боксером Александром Поветкиным и поляком Анджеем Вавжиком. Этот бой был многим интересен, поскольку именно от его исхода зависело то, встретятся ли на ринге два олимпийских чемпиона – Александр Поветкин и Владимир Кличко.Вопреки многочисленным мнениям о том, что Вавжик составит серьезную конкуренцию своему российскому сопернику и, возможно, даже победит его, все оказалось совершенно иначе. Победа в этом поединке досталась Александру Поветкину, который завершил бой уже в третьем раунде. В общей сложности поединок продлился немногим более 10 минут.Уже в первом раунде боя Поветкин доминировалсвоим сопер..... Читать новость...

Обама в финальных дебатах одержал победу...



Большинство наблюдателей и зрителей, следивших за ходом последнего раунда предвыборных дебатов демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни, проходившим в прямом эфире, отдали победу в этой "словесной дуэли" нынешнему президенту Соединенных Штатов.

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Среди сторонников Ромни доля таких ..... Большинство наблюдателей и зрителей, следивших за ходом последнего раунда предвыборных дебатов демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни, проходившим в прямом эфире, отдалив этой "словесной дуэли" нынешнему президенту Соединенных Штатов.Об этом свидетельствуют и итоги двух отдельных блиц-опросов общественного мнения, которые провели телекомпании CNN и CBS. В соответствии с данными опроса CNN, Обаму назвали победителем последнего раунда предвыборных дебатов 48 проц респондентов, в то время, как Ромни - 40 проц. 59 проц. тех, кто отдалОбаме, полагают, что он проявил себя лучше, чем они ожидали.Среди сторонников Ромни доля таких ..... Читать новость...

Денис Беринчик одержал победу над Инносентом Анианву...



Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу в своем втором бое на профессиональном ринге. Соперником Беринчика был Инносент Анианву. Украинец одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.

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Тони Мартин одержал победу в 11-м туре «Тур де Франс»...

Тони Мартин, выступающий за команду Omega, одержал победу в 11-м туре «Тур де Франс».

Как сообщается, он победил в гонке с раздельным стартом, которая проходила по маршруту Авранш – Монт Сан Мишель. Протяженность данной трассы составляет 33 километра. Тони Мартин преодолел маршрут за 36 минут 21 секунду.

Вслед за ним этот этап проехал Кристофер Фрум, представляющий команду Sky. Он уступил победителю всего 12 секунд. Закрыл тройку лидеров Томас де Гендт – член команды Vacansoleil.

«Тур де Франс» - самая известная и престижная велогонка в мире. В этом году ей исполняется 100 лет.

По материалам: podrobnosti.ua..... Тони Мартин, выступающий за команду Omega,в 11-м туре «Тур де Франс».Как сообщается, он победил в гонке с раздельным стартом, которая проходила по маршруту Авранш – Монт Сан Мишель. Протяженность данной трассы составляет 33 километра. Тони Мартин преодолел маршрут за 36 минут 21 секунду.Вслед за ним этот этап проехал Кристофер Фрум, представляющий команду Sky. Он уступил победителю всего 12 секунд. Закрыл тройку лидеров Томас де Гендт – член команды Vacansoleil.«Тур де Франс» - самая известная и престижная велогонка в мире. В этом году ей исполняется 100 лет.По материалам: podrobnosti.ua..... Читать новость...

Действующий президент Тайваня одержал победу на выборах...



Ма Инцзю, который является действующим президентом Тайваня, заявил о том, что одержал победу на новых выборах и таким образом был переизбран на второй срок. После того как было обработано 80 процентов всех бюллетеней, было установлено, что Инцзю лидирует и имеет на своем счету 51,5 процентов голосов. Его главная соперница, представляющая оппозиционную партию, набрала 47,5 процентов голосов. Что касается третьего участника выборов, то он набрал менее трех процентов от общего количества голосов.

Также о победе Инцзю на выборах объявил Центризбирком Тайваня.

Напомним, что Ма Инцзю, являющийся председателем тайваньской партии "Гоминьдан", занял пост президента стр..... Ма Инцзю, который является действующим президентом Тайваня, заявил о том, чтона новых выборах и таким образом был переизбран на второй срок. После того как было обработано 80 процентов всех бюллетеней, было установлено, что Инцзю лидирует и имеет на своем счету 51,5 процентов голосов. Его главная соперница, представляющая оппозиционную партию, набрала 47,5 процентов голосов. Что касается третьего участника выборов, то он набрал менее трех процентов от общего количества голосов.Также о победе Инцзю на выборах объявил Центризбирком Тайваня.Напомним, что Ма Инцзю, являющийся председателем тайваньской партии "Гоминьдан", занял пост президента стр..... Читать новость...

Выборы в Киеве. Виталий Кличко одержал победу...



Как известно, вчера, 15 ноября, в Киеве прошел второй тур выборов мэра. Согласно данным, которые были обнародованы в пресс-центре Киевской городской государственной администрации, победу на выборах одержал действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него проголосовало 66,5% избирателей, в то время как за его соперника, народного депутата Украины Борислава Березу – 33,5%.

При этом следует напомнить, что ранее Комитет избирателей Украины сообщал о том, что Виталий Кличко набрал 71,8% голосов, а Борислав Береза – 28,2%

Как сообщается, выборы в Киеве проходили на 1089 избирательных участках. При этом явка в Киеве, согласно предварительным данным, составила всего 28..... Как известно, вчера, 15 ноября, в Киеве прошел второй тур выборов мэра. Согласно данным, которые были обнародованы в пресс-центре Киевской городской государственной администрации,на выборахдействующий мэр Киева Виталий Кличко. За него проголосовало 66,5% избирателей, в то время как за его соперника, народного депутата Украины Борислава Березу – 33,5%.При этом следует напомнить, что ранее Комитет избирателей Украины сообщал о том, что Виталий Кличко набрал 71,8% голосов, а Борислав Береза – 28,2%Как сообщается, выборы в Киеве проходили на 1089 избирательных участках. При этом явка в Киеве, согласно предварительным данным, составила всего 28..... Читать новость...

Кубок губернатора. ХК «Донбасс» одержал первую победу!...



Сегодня, во втором матче Кубка губернатора Нижегородской области, украинский ХК «Донбасс» одержал свою первую победу. В серии буллитов донецкий клуб обыграл нижегородское «Торпедо», а основное время поединка «Донбасс»-«Торпедо» завершилось вничью 1:1.

Сегодня также состоялся матч «Динамо» (Москва) – «Атлант». В этом поединке со счетом 2:1 сильнее оказались хоккеисты столичного клуба.

Напомним, что Кубок губернатора Нижегородской области начался вчера матчем «Донбасс» - «Атлант», который завершился поражением украинского клуба со счетом 3:5. А хозяева турнира (нижегородское «Т..... Сегодня, во втором матче Кубка губернатора Нижегородской области, украинский ХК «Донбасс»свою первую. В серии буллитов донецкий клуб обыграл нижегородское «Торпедо», а основное время поединка «Донбасс»-«Торпедо» завершилось вничью 1:1.Сегодня также состоялся матч «Динамо» (Москва) – «Атлант». В этом поединке со счетом 2:1 сильнее оказались хоккеисты столичного клуба.Напомним, что Кубок губернатора Нижегородской области начался вчера матчем «Донбасс» - «Атлант», который завершился поражением украинского клуба со счетом 3:5. А хозяева турнира (нижегородское «Т..... Читать новость...