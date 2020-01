Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор МакГрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Для этого ему понадобилось всего 40 секунд.

«Я вернулся! Король вернулся! Я рад, что снова творю историю. Я являюсь первым бойцом в промоушене, который добился невероятных побед в полулегком, легком и полусреднем весах. Я готов вернуться в легкий вес, но отлично себя чувствую и в полусреднем весе. Сейчас я буду праздновать вместе с семьей, а потом подумаю, что делать дальше», - отметил после боя ирландец.

В последний раз МакГрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Did you miss the Conor McGregor-Cowboy Cerrone #UFC246 match? Well here’s the ENTIRE match. Aren’t you glad you didn’t pay for this? pic.twitter.com/z7THCnvB18