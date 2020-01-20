Новость Кабмин упростит взаимодействие бизнеса с военкоматами Добавлено: 2020-01-20 11:22:27 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров намерен упростить взаимодействие бизнеса с военкоматами, чтобы уменьшить бюрократию. Об этом написал в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Мы нашли, как мне кажется, очень элегантное решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса. Одна из частых жалоб касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться относительно своих сотрудников. Вся переписка проходит в бумажном виде», - говорится в сообщении.

Сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Поэтому Кабмин предлагает добавить несколько пунктов относительно военных билетов. Таким образом бумажные документы будут не нужны. Кроме этого, Дубилет анонсировал автоматический сбор информации из уже существующих реестров.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Кабмин готовит еще один «пакет разрушений» в отношении бизн...

Вслед за отменой более 360 нормативно-правовых актов в отношении бизнеса, Кабмин анонсировал подготовку еще одного «пакета разрушений». Об этом на заседании правительства 23 ноября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

ЧИТАЙТЕ: Кабмин отменит 360 нормативно-правовых актов ради бизнеса

«Давайте решением правительства поручение: месяц - и работаем, делаем еще один «пакет разрушений» этих всех регуляций. Мы сделаем это при участии Министерства юстиции, секретариата Кабинета министров, регуляторной службы и министерств. То есть мы создадим из трех структур небольшую группу, чтобы вычистить эти вещи и отменить», - заявил премьер-министр, поддерж..... Вслед за отменой более 360 нормативно-правовых актов в отношениианонсировал подготовку еще одного «пакета разрушений». Об этом на заседании правительства 23 ноября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.ЧИТАЙТЕ:отменит 360 нормативно-правовых актов ради«Давайте решением правительства поручение: месяц - и работаем, делаем еще один «пакет разрушений» этих всех регуляций. Мы сделаем это при участии Министерства юстиции, секретариата Кабинета министров, регуляторной службы и министерств. То есть мы создадим из трех структур небольшую группу, чтобы вычистить эти вещи и отменить», - заявил премьер-министр, поддерж..... Читать новость...

Кабмин отменит 360 нормативно-правовых актов ради бизнеса...

Кабмин отменит более 360 нормативно-правовых актов, что позволит упростить ведение бизнеса в Украине. Об этом, открывая заседание правительства в среду, 23 ноября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, отмена регуляций и норм, которые были введены еще в советские времена, улучшит не только бизнес-климат в стране, но и позволит подняться Украине в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business сразу на несколько десятков позиций.

ЧИТАЙТЕ: Гройсман: "Инвестируйте в Украину, получайте прибыль, а мы будем всячески этому содействовать"

«Рейтинг - это хорошо, когда зарубежный инвестор смотрит на рейтинг страны по легкости ведения бизнеса - это тоже для него я..... отменит более 360 нормативно-правовых актов, что позволить ведениев Украине. Об этом, открывая заседание правительства в среду, 23 ноября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, отмена регуляций и норм, которые были введены еще в советские времена, улучшит не только бизнес-климат в стране, но и позволит подняться Украине в рейтинге легкости веденияDoing Business сразу на несколько десятков позиций.ЧИТАЙТЕ: Гройсман: "Инвестируйте в Украину, получайте прибыль, а мы будем всячески этому содействовать"«Рейтинг - это хорошо, когда зарубежный инвестор смотрит на рейтинг страны по легкости ведения- это тоже для него я..... Читать новость...

Кабмин утвердил Стратегию развития малого и среднего бизнеса...

На заседании 24 мая Кабмин утвердил Стратегию развития малого и среднего бизнеса в Украине на период до 2020 года. Ее реализация будет способствовать закреплению системного подхода к формированию и реализации государственной политики в этой сфере и созданию благоприятных условий для развития конкурентоспособного малого и среднего бизнеса, уверены в правительстве.

Во время презентации проекта первый вице-премьер Степан Кубив выразил уверенность, что стратегия развития бизнеса как можно точнее отражает нынешние потребности предпринимателей Украины.

«Вы все знаете, что почти 2 млн малых и средних предприятий составляет 99,8% количества всех предприятий в Украине. При этом доля мало..... На заседании 24 маяутвердил Стратегию развития малого и среднегов Украине на период до 2020 года. Ее реализация будет способствовать закреплению системного подхода к формированию и реализации государственной политики в этой сфере и созданию благоприятных условий для развития конкурентоспособного малого и среднего, уверены в правительстве.Во время презентации проекта первый вице-премьер Степан Кубив выразил уверенность, что стратегия развитиякак можно точнее отражает нынешние потребности предпринимателей Украины.«Вы все знаете, что почти 2 млн малых и средних предприятий составляет 99,8% количества всех предприятий в Украине. При этом доля мало..... Читать новость...

Порошенко призвал Кабмин принять меры по упрощению ведения ...

Президент Украины Петр Порошенко призывает Кабинет министров активизировать реформирование регуляторной политики и принятие неотложных мер для этого. Об этом говорится в письме Петра Порошенко к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, передает пресс-служба главы государства.

«Обращаю Ваше внимание на необходимость скорейшего начала правительством реальных процессов дерегуляции в государстве», - отметил президент.

Медлить с реформированием в сфере согласованной государственной дерегуляционной политики в Украине нельзя, считает Петр Порошенко. Поэтому он просит правительство в пределах компетенции принять неотложные комплексные меры, направленные на существенное упрощение усл..... Президент Украины Петр Порошенко призывает Кабинет министров активизировать реформирование регуляторной политики и принятие неотложных мер для этого. Об этом говорится в письме Петра Порошенко к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, передает пресс-служба главы государства.«Обращаю Ваше внимание на необходимость скорейшего начала правительством реальных процессов дерегуляции в государстве», - отметил президент.Медлить с реформированием в сфере согласованной государственной дерегуляционной политики в Украине нельзя, считает Петр Порошенко. Поэтому он просит правительство в пределах компетенции принять неотложные комплексные меры, направленные на существенное упрощение усл..... Читать новость...

Швайка: «Кабмин переходит от тотального к риск-ориентированн...

Новосформированное правительство Украины начало масштабную реформу по децентрализации власти. Регионы должны сами определять важные для себя направления, распоряжаться финансами и обеспечивать свою жизнедеятельность. Это касается не только экономического, финансового, но и аграрного сектора. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка на встрече с аграриями и представителями аграрного бизнеса Днепропетровской области, сообщает правительственный портал.

Игорь Швайка рассказал, что сегодня отдельным и одним из важных направлений деятельности Минагропрома и центральных органов исполнительной власти, координируемых через министерство (в частности, Госземагент..... Новосформированное правительство Украины начало масштабную реформу по децентрализации власти. Регионы должны сами определять важные для себя направления, распоряжаться финансами и обеспечивать свою жизнедеятельность. Это касается не только экономического, финансового, но и аграрного сектора. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка на встрече с аграриями и представителями аграрногоДнепропетровской области, сообщает правительственный портал.Игорь Швайка рассказал, что сегодня отдельным и одним из важных направлений деятельности Минагропрома и центральных органов исполнительной власти, координируемых через министерство (в частности, Госземагент..... Читать новость...

В Китае пройдут учения «Морское взаимодействие-2014»...



В Китае стартуют третьи по счету совместные военные учения ВМС КНР и ВМС РФ «Морское взаимодействие-2014». Отметим, что военные учения пройдут в Восточно-Китайском море.

Стало известно, что в торжественной церемонии открытия учений в Шанхае примет участие президент России Владимир Путин, который находится в Китае с официальным визитом, а также председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин.

Для участия в военных маневрах в Китай прибыл отряд боевых кораблей, представляющих Тихоокеанский флот РФ. В частности, в учениях будет участвовать гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большой противолодочный корабль «..... В Китае стартуют третьи по счету совместные военные учения ВМС КНР и ВМС РФ «Морское-2014». Отметим, что военные учения пройдут в Восточно-Китайском море.Стало известно, что в торжественной церемонии открытия учений в Шанхае примет участие президент России Владимир Путин, который находится в Китае с официальным визитом, а также председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин.Для участия в военных маневрах в Китай прибыл отряд боевых кораблей, представляющих Тихоокеанский флот РФ. В частности, в учениях будет участвовать гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большой противолодочный корабль «..... Читать новость...

КХЛ. Утвержден потолок зарплат и запланировано взаимодействи...



Пока команды-участницы нового сезона Континентальной хоккейной лиги готовятся к турниру, хоккейные чиновники занимаются разного рода организационными вопросами и решают важные для функционирования Лиги задачи. Стало известно, что руководством КХЛ был утвержден потолок зарплат на сезон-2014/2015. Кроме ого, рассматривается вопрос о создании хоккейного Дальневосточного дивизиона.

На официальном сайте КХЛ сообщается, что в столице России состоялись рабочие заседания руководящих органов Лиги, где, кроме вышеуказанных вопросов, была рассмотрена тема функционирования Стабилизационного фонда КХЛ, а также статус хоккеистов из Белоруссии.

Одним из принятых решений является взаимодействие с п..... Пока команды-участницы нового сезона Континентальной хоккейной лиги готовятся к турниру, хоккейные чиновники занимаются разного рода организационными вопросами и решают важные для функционирования Лиги задачи. Стало известно, что руководством КХЛ был утвержден потолок зарплат на сезон-2014/2015. Кроме ого, рассматривается вопрос о создании хоккейного Дальневосточного дивизиона.На официальном сайте КХЛ сообщается, что в столице России состоялись рабочие заседания руководящих органов Лиги, где, кроме вышеуказанных вопросов, была рассмотрена тема функционирования Стабилизационного фонда КХЛ, а также статус хоккеистов из Белоруссии.Одним из принятых решений являетсяс п..... Читать новость...

Россияне пытаются наладить взаимодействие между «ЛНР» и «ДНР...



Как сообщил представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук, российское командование сейчас всячески пытается наладить взаимодействие между «ДНР» и «ЛНР». Так, на Донецкое направление, под непосредственным контролем российских специалистов, перебрасывается подкрепление из состава «войск ЛНР».

Тем временем в обеих террористических организациях продолжаются мероприятия по доукомплектованию бандформирований.

«Так, в «ДНР» продолжаются попытки вызвать «приписной состав» в военкоматы для разного рода «сверок» и «уточнений», в реальности же - для проведения..... Как сообщил представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук, российское командование сейчас всячески пытается наладитьмежду «ДНР» и «ЛНР». Так, на Донецкое направление, под непосредственным контролем российских специалистов, перебрасывается подкрепление из состава «войск ЛНР».Тем временем в обеих террористических организациях продолжаются мероприятия по доукомплектованию бандформирований.«Так, в «ДНР» продолжаются попытки вызвать «приписной состав» в военкоматы для разного рода «сверок» и «уточнений», в реальности же - для проведения..... Читать новость...