Новость Netflix показал трейлер нового сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Добавлено: 2020-01-20 12:00:12 Корреспондент: Алексей Свидров

На официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел официальный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» (Chilling Adventures of Sabrina), основанного на комиксах Archie «Сабрина – маленькая ведьма».

В новом сезоне Сабрина и её смертные друзья попытаются вернуть колдуна Николаса Скрэтча из Ада.

Режиссером выступил Роберто Агирре-Сакаса. Главную роль исполняет Кирнан Шипка. Также в сериале снялись Ричард Койл, Люси Дэвис, Миранда Отто и Тати Габриэлль.

Выход третьего сезона сериала запланирован на 24 января 2020 года. Он будет состоять из 10 серий.

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Вышел трейлер второго сезона сериала «Леденящие душу приключ...

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер второго сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» («Chilling Adventures of Sabrina»).

Сериал основан на комиксах Archie «Сабрина – маленькая ведьма». Он рассказывает о Сабрине Спеллман – получеловеке и полуведьме, живущей в городе Гриндэйл.

Режиссером выступил Роберто Агирре-Сакаса.

Главную роль исполняет Кирнан Шипка. Также в сериале снялись Ричард Койл, Люси Дэвис, Миранда Отто и Тати Габриэлль.

Премьера второго сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» запланирована на 5 апреля 2019 года.

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Netflix показал трейлер сериала «Парфюмер»...

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер сериала «Парфюмер», снятый по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы».

В отличие оригинала, сюжет переносит нас в современную Германию. Полиция допрашивает шестерых друзей после того, как умирает один их общий приятель. Позже становится известно, что погибший убивал людей, чтобы использовать их тела для создания совершенного аромата.

Режиссером выступил Филипп Кадельбах. В главных ролях снялись Август Диль, Кен Дукен, Фридерик Бехт, Сюзанна Уэст, Марк Хосеман, Наталья Белицки.

Напомним, что в 2006 году вышел фильм «Парфюмер. История одного убийцы..... Стриминговый сервисопубликовал на своем YouTube-канале«Парфюмер», снятый по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы».В отличие оригинала, сюжет переносит нас в современную Германию. Полиция допрашивает шестерых друзей после того, как умирает один их общий приятель. Позже становится известно, что погибший убивал людей, чтобы использовать их тела для создания совершенного аромата.Режиссером выступил Филипп Кадельбах. В главных ролях снялись Август Диль, Кен Дукен, Фридерик Бехт, Сюзанна Уэст, Марк Хосеман, Наталья Белицки.Напомним, что в 2006 году вышел фильм «Парфюмер. История одного убийцы..... Читать новость...

Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала «Люцифе...

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер четвертого сезона сериала «Люцифер».

Он снят по мотивам серии одноименных комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта.

Главные роли исполняют Том Эллис, Лорен Джерман, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Д. Б. Вудсайд, Рэйчел Харрис и другие.

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Отметим, что первые три сезона выпускал телеканал Fox, который принял решение закрыть проект. 16 июня 2018 года стало известно, что Netflix выкупил права на шоу и продлил его на четвертый сезон.

Выход нового сезона «Люцифера» запланирован на 8 мая 2019 года..... Стриминговый сервисопубликовал на своем YouTube-каналечетвертого«Люцифер».Он снят по мотивам серии одноименных комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта.Главные роли исполняют Том Эллис, Лорен Джерман, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Д. Б. Вудсайд, Рэйчел Харрис и другие.ЧИТАЙТЕ: Стало известно, когда выйдет сериал «Ведьмак» отОтметим, что первые тривыпускал телеканал Fox, который принял решение закрыть проект. 16 июня 2018 года стало известно, чтовыкупил права на шоу и продлил его на четвертый сезон.Выход«Люцифера» запланирован на 8 мая 2019 года..... Читать новость...

Опубликован первый трейлер нового сезона сериала "Игра прест...

Представлен трейлер нового сезона сериала "Игра престолов".

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Премьера первого эпизода шестого сезона состоится 24 апреля 2016 года.

"Игра престолов" – американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина.

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Netflix показал трейлер фильма «Маугли»...

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер фильма «Маугли».

Лента расскажет о мальчике по имени Маугли, выросшем в условиях дикой природы. В ней можно будет увидеть знакомых всем героев – медведя Балу, пантеру Багару, тигра Шерхана и других.

В роли режиссера выступил Энди Серкис. В фильме снимались Рохан Ченд, Мэттью Риз и Фрида Пинто. Озвучкой героев занимались всё тот же Серкис (Балу), Кристиан Бейл (Багира), Бенедикт Камбербэтч (Шерхан), Кейт Бланшетт (Каа) и другие.

29 ноября «Маугли» выйдет в ограниченный прокат, а с 7 декабря будет доступен по всему миру.

ЧИТАЙТЕ: Вышел трейлер мультфильма &la..... Стриминговый сервисопубликовал на своем YouTube-каналефильма «Маугли».Лента расскажет о мальчике по имени Маугли, выросшем в условиях дикой природы. В ней можно будет увидеть знакомых всем героев – медведя Балу, пантеру Багару, тигра Шерхана и других.В роли режиссера выступил Энди Серкис. В фильме снимались Рохан Ченд, Мэттью Риз и Фрида Пинто. Озвучкой героев занимались всё тот же Серкис (Балу), Кристиан Бейл (Багира), Бенедикт Камбербэтч (Шерхан), Кейт Бланшетт (Каа) и другие.29 ноября «Маугли» выйдет в ограниченный прокат, а с 7 декабря будет доступен по всему миру.ЧИТАЙТЕ: Вышелмультфильма &la..... Читать новость...

Netflix представил тизер-трейлер сериала «Ведьмак»...

Стриминговый сервис Netflix в рамках конференции Comic-Con в Сан-Диего представил тизер-трейлер предстоящего сериала «Ведьмак» (The Witcher).

В нем нам показали всех ключевых героев – Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга, Трисс Меригольд, а также принцессу Цириллу.

Сериал «Ведьмак», снятый по книгам польского писателя Анджея Сапковского, выйдет в четвертом квартале 2019 года.

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Ранее в Сеть попали первые кадры предстоящего сериала, главную роль в котором исполнил Генри Кавилл.

Напомним, первый сезон сериала будет состоять из восьми серий. Четыре серии, в..... Стриминговый сервисв рамках конференции Comic-Con в Сан-Диего представил тизер-предстоящего«Ведьмак» (The Witcher).В нем нами всех ключевых героев – Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга, Трисс Меригольд, а также принцессу Цириллу.Сериал «Ведьмак», снятый по книгам польского писателя Анджея Сапковского, выйдет в четвертом квартале 2019 года.ЧИТАЙТЕ: Стал известен актерский состав«Ведьмак»Ранее в Сеть попали первые кадры предстоящего, главную роль в котором исполнил Генри Кавилл.Напомним, первый сезонбудет состоять из восьми серий. Четыре серии, в..... Читать новость...

Netflix показал новый трейлер фильма «Птичий короб» с Буллок...

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер хоррора «Птичий короб» (Bird Box), главную роль в котором исполнила Сандра Буллок.

Лента снята по одноименной книге Джоша Малермана.

По сюжету, человечество находится на грани исчезновения, поскольку люди начинают впадать в безумие и убивать друг друга и самих себя. Это происходит после того, как они видят «нечто». Главная героиня пытается спасти своих детей, добравших до безопасного места. При этом всю дорогу она вынуждена провести с закрытыми глазами.

Режиссером выступила обладательница премии «Оскар» Сюзанна Бир. В картине также снимались Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон..... Стриминговый сервиспредставил новыйхоррора «Птичий короб» (Bird Box), главную роль в котором исполнила Сандра Буллок.Лента снята по одноименной книге Джоша Малермана.По сюжету, человечество находится на грани исчезновения, поскольку люди начинают впадать в безумие и убивать друг друга и самих себя. Это происходит после того, как они видят «нечто». Главная героиня пытается спасти своих детей, добравших до безопасного места. При этом всю дорогу она вынуждена провести с закрытыми глазами.Режиссером выступила обладательница премии «Оскар» Сюзанна Бир. В картине также снимались Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон..... Читать новость...

Netflix выпустил трейлер пятого сезона «Черного зеркала»...

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало».

Он будет состоять из трех серий.

Выход очередного сезона запланирован 5 июня 2019 года.

Напомним, что все сезоны и серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актёрами, ни временем или местом повествования. По словам его создателя Чарли Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространён в современном обществе.

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