Новость Банки обязали раскрывать стоимость потребительского кредита Добавлено: 2020-01-20 12:34:41 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный банк Украины изменил подход расчета банками стоимости потребительского кредита, обязав финучреждения раскрывать информацию о полной стоимости такого кредита для клиента. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Теперь к стоимости потребительского кредита в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и прочее. Цель этой нормы - раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов», - говорится в сообщении.

Данное решение связано с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

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