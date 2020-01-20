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Микитася задержали в «Борисполе»

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Добавлено:2020-01-20 13:25:35
Корреспондент:Алексей Свидров

  Бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии на более чем 81 млн гривен, сняли рейса, когда он пытался вылететь из Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

 «Действительно такое событие имело место сегодня в аэропорту Борисполь», - сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

 Осведомленный собеседник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказал, что Микитась не имеет разрешения на пересечение границы.

 3 октября САП сообщила о подозрении Микитасю по делу об афере с квартирами для сотрудников Нацгвардии.

 Ему инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины относительно обмена надлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине столицы. Как следствие такого неравноценного обмена государственному учреждению (согласно экспертных выводов) причинены убытки на сумму 81 635 448,00 грн.

 
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