|
|Новость
|
Микитася задержали в «Борисполе»
|
|Добавлено:
|2020-01-20 13:25:35
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии на более чем 81 млн гривен, сняли рейса, когда он пытался вылететь из Украины. Об этом сообщает «Укринформ».
«Действительно такое событие имело место сегодня в аэропорту Борисполь», - сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Осведомленный собеседник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказал, что Микитась не имеет разрешения на пересечение границы.
3 октября САП сообщила о подозрении Микитасю по делу об афере с квартирами для сотрудников Нацгвардии.
Ему инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины относительно обмена надлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине столицы. Как следствие такого неравноценного обмена государственному учреждению (согласно экспертных выводов) причинены убытки на сумму 81 635 448,00 грн.
Смотрите также:
В Борисполе задержали грабителя банка...
В Борисполе Киевской области милиция задержала 39-летнего безработного местного жителя, который 4 ноября, угрожая пистолетом, совершил разбой в отделении «Укрсиббанка» в городе и похитил около 6 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.
Мужчина, который в 2005 году был осужден за аналогичное преступление, свои действия объяснил трудным материальным положением и желанием «красиво» отдохнуть, отметили в милиции. «Все награбленные деньги задержанный за один день прогулял в столице: потратил их на такси, алкоголь и девушек», - говорится в сообщении.
Сейчас подозреваемый дал правдив..... Читать новость...
Пограничники в «Борисполе» задержали снайпера из Ирана...
23 сентября в аэропорту «Борисполь» пограничниками был задержан снайпер из Ирана. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, задержанный пытался незаконно попасть на временно оккупированную террористами территорию Донбасса и вступить в ряды боевиков.
Читайте: Боевик «ДНР» добровольно сдался СБУ. ВИДЕО
Во время пограничного оформления пассажиров рейса, прибывшего из Тбилиси, в пункте пропуска «Борисполь» сотрудники Госпогранслужбы задержали
гражданина Исламской Республики Иран. В ходе проведения досмотра вещей у него обнаружили тактическую сумку, комплект обмундирования военного типа (куртка камуфлированная), берцы тактические, ножи..... Читать новость...
Контроль за безопасностью в "Борисполе" усилен...
Милиция усилит контроль в "Борисполе" во время возвращения президента
Милиция усилит контроль общественного порядка в международном аэропорту "Борисполь" во время возвращения президента Виктора Януковича из Сочи. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Киевской области Николай Жукович.
"Милиция будет усиливать контроль общественного порядка, как и специальные службы, которые обеспечивают охрану президента. Правоохранители обеспечивают безопасность при каждом прилете и отлете президента", - сообщил Жукович.
Как сообщал УНН, оппозиция сегодня будет встречать президента в Борисполе. Колонна из 300 легковых автомашин отправляется в направлении аэр..... Читать новость...
В Борисполе бастуют водители маршруток...
В Борисполе продолжается страйк водителей городских маршруток. Не исключено, что он продолжится и завтра, передает корреспондент УНН.
Сейчас к решению проблемы подключились депутаты городского совета. Переговоры с водителями маршруток продолжались около 2 часов, но компромисса достичь не удалось.
Водители требуют повышения заработной платы до 5 тыс. грн, а также призывают перевозчиков отказаться от планов по сокращению.
Одним из условий достижения их требований, как отмечают сами водители, является повышение тарифа на проезд до 5 грн.
Сейчас депутаты решили срочно созвать транспортную комиссию, где будет обсуждена ситуация, которая сложилась в городе.
Между тем водителям предложили п..... Читать новость...
В «Борисполе» предупреждают о задержках рейсов...
В аэропорту «Борисполь» возможны задержки на внутренних рейсах из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.
ЧИТАЙТЕ: Аэропорт Одессы закрыли из-за снегопада
«Из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта «Борисполь». Погодные изменения тщательно отслеживаются. Пожалуйста, следите за изменениями в расписании рейсов на онлайн-табло», - предупредили в «Борисполе».
В то же время, судя по информации на онлайн-табло аэропорта «Борисполь», ни задержек, ни отмены внутренних рейсов пока нет.
ЧИТАЙТЕ: Зубко: Безопасность украинцев в моро..... Читать новость...
В Борисполе памятник Ленину поставят на сигнализацию...
Памятник Ленину в Борисполе поставят на сигнализацию.
Памятник Ленину в Борисполе планируют поставить на сингализацию. Об этом во время планового совещания сообщил руководитель Бориспольского ГО Роман Козьяков, передает УНН.
"Сейчас ведем переговоры с депутатом городского совета от Коммунистической партии Анатолием Константиновичем (Пасечный - ред.) относительно нашего Ленина, поскольку хотим поставить на сигнализацию, чтобы предупредить случаи хулиганства", - отметил Р. Козьяков.
По его словам, наличие видеокамеры еще не говорит о том, что она поможет вовремя отреагировать на какие-то действия, поскольку для того, чтобы нанести повреждения иногда нужно н..... Читать новость...
Центральная дорога в Борисполе перекрыта митингующими...
В Борисполе митингующие перекрыли главную дорогу города.
В Борисполе около трехсот агрессивно настроенных молодых людей в масках и с бейсбольными битами пытаются перекрывать главную дорогу города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бориспольского ГО ГУМВД в Киевской области.
"Людской поток, который непрерывно двигается по пешеходному переходу, блокирует путь к столице. Активисты останавливают автобусы и маршрутки, особенно с государственными номерными знаками из других регионов, объясняя это желанием не допустить доставки так называемых "титушек" на Евромайдан", - сказано в сообщении.
Милиция Бориспольского района делает все необходимое, чтобы успокоить мити..... Читать новость...
В Борисполе отремонтируют дороги к приезду Януковича...
До проведения Совета регионов при президенте Украины в Бориспольском районе и в Борисполе должны отремонтировать дороги, по которым пройдет маршрут рабочей поездки Виктора Януковича в райцентр и поселок Процив. Об этом в ходе выездной коллегии Киевской областной государственной администрации рассказал Андрей Спасский, заместитель председателя КОДА.
По словам Андрея Спасского, Совет регионов при президенте Украины должен состоятся уже в сентябре. Заместитель председателя КОДА отметил, что в ходе Совета регионов запланировано открытие нескольких социальных объектов. В частности, это фельдшерско-акушерский пункт и новый 16-квартирный дом, а также детский дом семейного типа и детсад в поселке..... Читать новость...
В Борисполе отключили отопление и горячую воду...
Почти все жители Борисполя в настоящее время сидят без отопления и горячей воды. Как сообщают в «Киевоблгаз», подача газа в Борисполь была приостановлена из-за превышения лимита.
В то же время, мэр города считает, что причина совсем иная. По его словам, у города нет никаких долгов перед «Киевоблгазом». Он связывает происходящее с плохими результатами властей на выборах.
Как сообщили сотрудники одной из котельных Борисполя, газ перестал поступать к ним еще вчера, 14 ноября.
«К нам приехали представители «Киевоблгаза» и заявили, что прекращают подачу газа, после чего все опломбировали», - сообщили сотрудники одной из..... Читать новость...