Новость Микитася задержали в «Борисполе» Добавлено: 2020-01-20 13:25:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии на более чем 81 млн гривен, сняли рейса, когда он пытался вылететь из Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

«Действительно такое событие имело место сегодня в аэропорту Борисполь», - сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Осведомленный собеседник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказал, что Микитась не имеет разрешения на пересечение границы.

3 октября САП сообщила о подозрении Микитасю по делу об афере с квартирами для сотрудников Нацгвардии.

Ему инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины относительно обмена надлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине столицы. Как следствие такого неравноценного обмена государственному учреждению (согласно экспертных выводов) причинены убытки на сумму 81 635 448,00 грн.

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В Борисполе задержали грабителя банка...

В Борисполе Киевской области милиция задержала 39-летнего безработного местного жителя, который 4 ноября, угрожая пистолетом, совершил разбой в отделении «Укрсиббанка» в городе и похитил около 6 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

Мужчина, который в 2005 году был осужден за аналогичное преступление, свои действия объяснил трудным материальным положением и желанием «красиво» отдохнуть, отметили в милиции. «Все награбленные деньги задержанный за один день прогулял в столице: потратил их на такси, алкоголь и девушек», - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый дал правдив..... В Борисполе Киевской области милиция задержала 39-летнего безработного местного жителя, который 4 ноября, угрожая пистолетом, совершил разбой в отделении «Укрсиббанка» в городе и похитил около 6 тыс. грн.Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.Мужчина, который в 2005 году был осужден за аналогичное преступление, свои действия объяснил трудным материальным положением и желанием «красиво» отдохнуть, отметили в милиции. «Все награбленные деньги задержанный за один день прогулял в столице: потратил их на такси, алкоголь и девушек», - говорится в сообщении.Сейчас подозреваемый дал правдив..... Читать новость...

Пограничники в «Борисполе» задержали снайпера из Ирана...

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Во время пограничного оформления пассажиров рейса, прибывшего из Тбилиси, в пункте пропуска «Борисполь» сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Исламской Республики Иран. В ходе проведения досмотра вещей у него обнаружили тактическую сумку, комплект обмундирования военного типа (куртка камуфлированная), берцы тактические, ножи..... 23 сентября в аэропорту «Борисполь» пограничниками был задержан снайпер из Ирана. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, задержанный пытался незаконно попасть на временно оккупированную террористами территорию Донбасса и вступить в ряды боевиков.Читайте: Боевик «ДНР» добровольно сдался СБУ. ВИДЕОВо время пограничного оформления пассажиров рейса, прибывшего из Тбилиси, в пункте пропуска «Борисполь» сотрудники Госпогранслужбыгражданина Исламской Республики Иран. В ходе проведения досмотра вещей у него обнаружили тактическую сумку, комплект обмундирования военного типа (куртка камуфлированная), берцы тактические, ножи..... Читать новость...

Контроль за безопасностью в "Борисполе" усилен...



Милиция усилит контроль в "Борисполе" во время возвращения президента

Милиция усилит контроль общественного порядка в международном аэропорту "Борисполь" во время возвращения президента Виктора Януковича из Сочи. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Киевской области Николай Жукович.

"Милиция будет усиливать контроль общественного порядка, как и специальные службы, которые обеспечивают охрану президента. Правоохранители обеспечивают безопасность при каждом прилете и отлете президента", - сообщил Жукович.

Как сообщал УНН, оппозиция сегодня будет встречать президента в Борисполе. Колонна из 300 легковых автомашин отправляется в направлении аэр..... Милиция усилит контроль в "Борисполе" во время возвращения президентаМилиция усилит контроль общественного порядка в международном аэропорту "Борисполь" во время возвращения президента Виктора Януковича из Сочи. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Киевской области Николай Жукович."Милиция будет усиливать контроль общественного порядка, как и специальные службы, которые обеспечивают охрану президента. Правоохранители обеспечивают безопасность при каждом прилете и отлете президента", - сообщил Жукович.Как сообщал УНН, оппозиция сегодня будет встречать президента в Борисполе. Колонна из 300 легковых автомашин отправляется в направлении аэр..... Читать новость...

В Борисполе бастуют водители маршруток...

В Борисполе продолжается страйк водителей городских маршруток. Не исключено, что он продолжится и завтра, передает корреспондент УНН.

Сейчас к решению проблемы подключились депутаты городского совета. Переговоры с водителями маршруток продолжались около 2 часов, но компромисса достичь не удалось.

Водители требуют повышения заработной платы до 5 тыс. грн, а также призывают перевозчиков отказаться от планов по сокращению.

Одним из условий достижения их требований, как отмечают сами водители, является повышение тарифа на проезд до 5 грн.

Сейчас депутаты решили срочно созвать транспортную комиссию, где будет обсуждена ситуация, которая сложилась в городе.

Между тем водителям предложили п..... В Борисполе продолжается страйк водителей городских маршруток. Не исключено, что он продолжится и завтра, передает корреспондент УНН.Сейчас к решению проблемы подключились депутаты городского совета. Переговоры с водителями маршруток продолжались около 2 часов, но компромисса достичь не удалось.Водители требуют повышения заработной платы до 5 тыс. грн, а также призывают перевозчиков отказаться от планов по сокращению.Одним из условий достижения их требований, как отмечают сами водители, является повышение тарифа на проезд до 5 грн.Сейчас депутаты решили срочно созвать транспортную комиссию, где будет обсуждена ситуация, которая сложилась в городе.Между тем водителям предложили п..... Читать новость...

В «Борисполе» предупреждают о задержках рейсов...

В аэропорту «Борисполь» возможны задержки на внутренних рейсах из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

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«Из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта «Борисполь». Погодные изменения тщательно отслеживаются. Пожалуйста, следите за изменениями в расписании рейсов на онлайн-табло», - предупредили в «Борисполе».

В то же время, судя по информации на онлайн-табло аэропорта «Борисполь», ни задержек, ни отмены внутренних рейсов пока нет.

ЧИТАЙТЕ: Зубко: Безопасность украинцев в моро..... В аэропорту «Борисполь» возможны задержки на внутренних рейсах из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.ЧИТАЙТЕ: Аэропорт Одессы закрыли из-за снегопада«Из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта «Борисполь». Погодные изменения тщательно отслеживаются. Пожалуйста, следите за изменениями в расписании рейсов на онлайн-табло», - предупредили в «Борисполе».В то же время, судя по информации на онлайн-табло аэропорта «Борисполь», ни задержек, ни отмены внутренних рейсов пока нет.ЧИТАЙТЕ: Зубко: Безопасность украинцев в моро..... Читать новость...

В Борисполе памятник Ленину поставят на сигнализацию...

Памятник Ленину в Борисполе поставят на сигнализацию.

Памятник Ленину в Борисполе планируют поставить на сингализацию. Об этом во время планового совещания сообщил руководитель Бориспольского ГО Роман Козьяков, передает УНН.

"Сейчас ведем переговоры с депутатом городского совета от Коммунистической партии Анатолием Константиновичем (Пасечный - ред.) относительно нашего Ленина, поскольку хотим поставить на сигнализацию, чтобы предупредить случаи хулиганства", - отметил Р. Козьяков.

По его словам, наличие видеокамеры еще не говорит о том, что она поможет вовремя отреагировать на какие-то действия, поскольку для того, чтобы нанести повреждения иногда нужно н..... Памятник Ленину в Борисполе поставят на сигнализацию.Памятник Ленину в Борисполе планируют поставить на сингализацию. Об этом во время планового совещания сообщил руководитель Бориспольского ГО Роман Козьяков, передает УНН."Сейчас ведем переговоры с депутатом городского совета от Коммунистической партии Анатолием Константиновичем (Пасечный - ред.) относительно нашего Ленина, поскольку хотим поставить на сигнализацию, чтобы предупредить случаи хулиганства", - отметил Р. Козьяков.По его словам, наличие видеокамеры еще не говорит о том, что она поможет вовремя отреагировать на какие-то действия, поскольку для того, чтобы нанести повреждения иногда нужно н..... Читать новость...

Центральная дорога в Борисполе перекрыта митингующими...



В Борисполе митингующие перекрыли главную дорогу города.

В Борисполе около трехсот агрессивно настроенных молодых людей в масках и с бейсбольными битами пытаются перекрывать главную дорогу города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бориспольского ГО ГУМВД в Киевской области.

"Людской поток, который непрерывно двигается по пешеходному переходу, блокирует путь к столице. Активисты останавливают автобусы и маршрутки, особенно с государственными номерными знаками из других регионов, объясняя это желанием не допустить доставки так называемых "титушек" на Евромайдан", - сказано в сообщении.

Милиция Бориспольского района делает все необходимое, чтобы успокоить мити..... В Борисполе митингующие перекрыли главную дорогу города.В Борисполе около трехсот агрессивно настроенных молодых людей в масках и с бейсбольными битами пытаются перекрывать главную дорогу города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бориспольского ГО ГУМВД в Киевской области."Людской поток, который непрерывно двигается по пешеходному переходу, блокирует путь к столице. Активисты останавливают автобусы и маршрутки, особенно с государственными номерными знаками из других регионов, объясняя это желанием не допустить доставки так называемых "титушек" на Евромайдан", - сказано в сообщении.Милиция Бориспольского района делает все необходимое, чтобы успокоить мити..... Читать новость...

В Борисполе отремонтируют дороги к приезду Януковича...



До проведения Совета регионов при президенте Украины в Бориспольском районе и в Борисполе должны отремонтировать дороги, по которым пройдет маршрут рабочей поездки Виктора Януковича в райцентр и поселок Процив. Об этом в ходе выездной коллегии Киевской областной государственной администрации рассказал Андрей Спасский, заместитель председателя КОДА.

По словам Андрея Спасского, Совет регионов при президенте Украины должен состоятся уже в сентябре. Заместитель председателя КОДА отметил, что в ходе Совета регионов запланировано открытие нескольких социальных объектов. В частности, это фельдшерско-акушерский пункт и новый 16-квартирный дом, а также детский дом семейного типа и детсад в поселке..... До проведения Совета регионов при президенте Украины в Бориспольском районе и в Борисполе должны отремонтировать дороги, по которым пройдет маршрут рабочей поездки Виктора Януковича в райцентр и поселок Процив. Об этом в ходе выездной коллегии Киевской областной государственной администрации рассказал Андрей Спасский, заместитель председателя КОДА.По словам Андрея Спасского, Совет регионов при президенте Украины должен состоятся уже в сентябре. Заместитель председателя КОДА отметил, что в ходе Совета регионов запланировано открытие нескольких социальных объектов. В частности, это фельдшерско-акушерский пункт и новый 16-квартирный дом, а также детский дом семейного типа и детсад в поселке..... Читать новость...