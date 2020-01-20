Новость Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта Добавлено: 2020-01-20 14:03:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих, которые в этот день в 2015 году погибли при обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины. Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию Памятного колокола, что на территории Министерства обороны Украины.

Также Владимир Зеленский пообщался с семьями военных.

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