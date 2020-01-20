Новость Гончарук отчитался о снижении тарифов на тепло Добавлено: 2020-01-20 14:52:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цена на тепло и горячую воду в платежках за декабрь снижена до 30%.

По его словам, перерасчет осуществили в 124 городах Украины.

«Уменьшение платежки уже сейчас - это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках», - написал он в Telegram.

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Ранее Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

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Тарифы на тепло могут снизиться на 30% уже в декабре, - Гонч...

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

«С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», - написал он в Telegram. Гончарук добавил, что украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет.

«Мы дали необходимый механизм. Теперь вся о..... Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставкивой энергии. Об этом сообщил премьер-министр АлексейПо его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке задо 30%.«С сегодняшнего дняпоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», - написал он в Telegram.добавил, что украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет.«Мы дали необходимый механизм. Теперь вся о..... Читать новость...

Россия договорилась со Швецией о снижении тарифов на роумин...



Россия и Швеция накануне подписали меморандум о снижении тарифов на международный роуминг. Соглашение было подписано российским министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым и министром по вопросам информационных технологий и энергетики Швеции Анойа-Карин Хатт.

Помимо них документы подписали представители российских операторов ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ОАО "Вымпелком", ОАО "МегаФон" и шведских операторов - Tele2 Sverige AВ, TeliaSonera AВ, Telenor Sverige AB и Hi3G Access AВ.

Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России, в меморандуме оговаривается, что соглашение по снижению тарифов на международный роуминг между Россией и Шве..... Россия и Швеция накануне подписали меморандум она международный роуминг. Соглашение было подписано российским министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым и министром по вопросам информационных технологий и энергетики Швеции Анойа-Карин Хатт.Помимо них документы подписали представители российских операторов ОАО "Ростелеком", ОАО "МТС", ОАО "Вымпелком", ОАО "МегаФон" и шведских операторов - Tele2 Sverige AВ, TeliaSonera AВ, Telenor Sverige AB и Hi3G Access AВ.Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России, в меморандуме оговаривается, что соглашение по снижениюна международный роуминг между Россией и Шве..... Читать новость...

Кличко заявил о снижении тарифов на отопление в Киеве...

В январе 2020 года киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло на 22-23% меньше. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло», - сообщает его пресс-служба.

Кличко также напомнил, что уже более полутыс..... В январе 2020 года киевляне получат платежки со счетами на оплату зана 22-23% меньше. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.«Хочу напомнить, что в 2018 году город вернулэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальнойснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за», - сообщает его пресс-служба.Кличко также напомнил, что уже более полутыс..... Читать новость...

Гончарук рассказал, в каких городах уже пересматривают тариф...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, в каких городах страны уже начали пересматривать тарифы на отопление.

Среди них значатся Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов (Киевская область) и Кропивницкий.

«Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу», - написал он в Telegram.

Ранее Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Напом..... Премьер-министр Украины Алексейрассказал, в каких городах страны уже начали пересматривать тарифы на отопление.Среди них значатся Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов (Киевская область) и Кропивницкий.«Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу», - написал он в Telegram.Ранеесообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставкивой энергии. По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке задо 30%.Напом..... Читать новость...

Оснований для повышения тарифов на тепло нет, - Герус...

Оснований для повышения тарифов на тепло нет при сегодняшней цене газа. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает «РБК-Украина».

«Я выступаю за свободный и конкурентный рынок везде, где это возможно. Но важно, чтобы действительно была конкуренция, от которой выиграет экономика и конечный потребитель. При сегодняшней цене газа оснований для повышения тарифов на тепло нет. В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов», - отметил он.

ЧИТАЙТЕ: ..... Оснований для повышениянанет при сегодняшней цене газа. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает «РБК-Украина».«Я выступаю за свободный и конкурентный рынок везде, где это возможно. Но важно, чтобы действительно была конкуренция, от которой выиграет экономика и конечный потребитель. При сегодняшней цене газа оснований для повышениянанет. В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов», - отметил он.ЧИТАЙТЕ: ..... Читать новость...

Суд отказался отменять снижение тарифов на тепло...

Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров, которым вводятся ограничения на максимальный размер тарифов на тепло. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, продолжат действовать максимально возможные тарифы в размере 1400 гривен за гигакалорию на время судебного иска одного из региональных теплопроизводителей против правительства.

«По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления КМУ "Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг", как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска, свидетельствуют о несогласии истца с п..... Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров, которым вводятся ограничения на максимальный размерна. Об этом сообщает пресс-служба суда.Таким образом, продолжат действовать максимально возможные тарифы в размере 1400 гривен за гигакалорию на время судебного иска одного из региональныхпроизводителей против правительства.«По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления КМУ "Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг", как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска, свидетельствуют о несогласии истца с п..... Читать новость...

Медведчук: Повышение тарифов на тепло увеличит задолженности...



В Киеве тарифы на тепловую энергию для бюджетных организаций и прочих потребителей увеличились на 44% и 20% соответственно. По словам экспертов рынка теплоэнергетики, увеличение тарифов неизбежно приведет к последующему увеличению задолженностей. Такого мнения придерживается и Виктор Медведчук, лидер общественной организации «Украинский выбор». Слова политика передает РБК-Украина.

Виктор Медведчук напомнил о сообщении «Киевэнерго» по тарифам на тепловую энергию. В частности, тарифы для бюджетных учреждений с 1 апреля 2014 года подняли на 43,6% (до 799,97 гривны за 1 Гкал). Для остальных потребителей (кроме населения) тарифы увеличились на 20,3% (до 799,97 гривны за..... В Киеве тарифы навую энергию для бюджетных организаций и прочих потребителей увеличились на 44% и 20% соответственно. По словам экспертов рынкаэнергетики, увеличениенеизбежно приведет к последующему увеличению задолженностей. Такого мнения придерживается и Виктор Медведчук, лидер общественной организации «Украинский выбор». Слова политика передает РБК-Украина.Виктор Медведчук напомнил о сообщении «Киевэнерго» по тарифам навую энергию. В частности, тарифы для бюджетных учреждений с 1 апреля 2014 года подняли на 43,6% (до 799,97 гривны за 1 Гкал). Для остальных потребителей (кроме населения) тарифы увеличились на 20,3% (до 799,97 гривны за..... Читать новость...

Кабмин выступил против повышения тарифов на тепло зимой...

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выступает против повышения тарифов на тепло в новом отопительном сезоне. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей… Сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме», - отметил он.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что у компании есть решение, которое поможет сдержать цену на газ.

Напомним, Окружной административный суд Киева отказался п..... Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выступает против повышениянав новом отопительном сезоне. Об этом сообщает «РБК-Украина».«Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей… Сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме», - отметил он.Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что у компании есть решение, которое поможет сдержать цену на газ.Напомним, Окружной административный суд Киева отказался п..... Читать новость...