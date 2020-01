Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки назвала победителей. Об этом сообщается на сайте премии.

Главную награду за «Лучший актерский состав в художественном фильме» получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. На награду также претендовали ленты «Ирландец», «Скандал», «Однажды в Голливуде», «Кролик Джоджо».

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в «Джокере», а лучшей актрисой – Рене Зеллвегер за роль в «Джуди».

Лучшими исполнителями ролей второго плана стали Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).

Роберт Де Ниро получил награду за вклад в развитие кино.

Другие награды:

В прошлом году награда за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась ленте «Черная пантера».

