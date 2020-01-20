Новость Гильдия киноактеров США назвала победителей в 2020 году Добавлено: 2020-01-20 15:21:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки назвала победителей. Об этом сообщается на сайте премии.

Главную награду за «Лучший актерский состав в художественном фильме» получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. На награду также претендовали ленты «Ирландец», «Скандал», «Однажды в Голливуде», «Кролик Джоджо».

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в «Джокере», а лучшей актрисой – Рене Зеллвегер за роль в «Джуди».

Лучшими исполнителями ролей второго плана стали Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).

Роберт Де Ниро получил награду за вклад в развитие кино.

Другие награды:

Лучший актер драматического сериала – Питер Динклэйдж, "Игра престолов";

Лучшая актриса драматического сериала – Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу";

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале – Сэм Рокуэлл, "Фосси/Вердон";

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале – Мишель Уильямс, "Фосси/Вердон";

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Тони Шэлуб, "Удивительная миссис Мейзел";

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь";

Лучший актерский состав комедийного сериала – «Удивительная миссис Мейзел»;

Лучший каскадерский состав комедийного или драматического сериала – "Игра престолов";

Лучший каскадерский состав в игровом кино – «Мстители: Финал».

В прошлом году награда за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась ленте «Черная пантера».

ЧИТАЙТЕ: Названы номинанты на «Оскар-2020»

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Гильдия киноактеров США назвала победителей...

Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки назвала победителей. Об этом сообщается на сайте премии.

Награда за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась ленте «Черная пантера». Претендентами на награду также были фильмы «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Безумно богатые азиаты».

Лучшим актером стал Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой – Гленн Клоуз («Жена»).

ЧИТАЙТЕ: Названы номинанты на премию «Оскар-2019»

Лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров из «Это мы».

Другие ..... Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте премии.Награда за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась ленте «Черная пантера». Претендентами на награду также были фильмы «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Безумно богатые азиаты».Лучшим актером стал Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой – Гленн Клоуз («Жена»).ЧИТАЙТЕ: Названы номинанты на премию «Оскар-2019»Лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров из «Это мы».Другие ..... Читать новость...

Гильдия продюсеров Америки назвала сериал "Игра престолов" л...

Гильдия продюсеров Америки назвала победителя в номинации "Лучший сериал года". Предсказуемо награду получил популярный сериал "Игра престолов", сообщает официальный сайт премии.

Церемония вручения награды прошла на выходных в Лос-Анджелесе. Тогда же был назван и лучший фильм года. Звания удостоилась картина "Игра на понижение" режиссера Адама МакКея.

В номинации "Документальный фильм" победила кинолента "Охотничье угодье", в которой описываются случаи сексуального насилия в кампусах американских колледжей.

Читайте: «Золотой глобус 2016». Названы обладатели призов



Гильдия продюсеров Америки занимается продюсирован..... продюсеров Америкипобедителя в номинации "Лучший сериал года". Предсказуемо награду получил популярный сериал "Игра престолов", сообщает официальный сайт премии.Церемония вручения награды прошла на выходных в Лос-Анджелесе. Тогда же был назван и лучший фильм года. Звания удостоилась картина "Игра на понижение" режиссера Адама МакКея.В номинации "Документальный фильм" победила кинолента "Охотничье угодье", в которой описываются случаи сексуального насилия в кампусах американских колледжей.Читайте: «Золотой глобус 2016». Названы обладатели призовпродюсеров Америки занимается продюсирован..... Читать новость...

Гильдия киноактеров США раздала премии...

В Лос-Анджелесе прошла 22 церемония вручения престижной премии Гильдии киноактеров США. Награда присуждается лучшим из лучших в области кино в пятнадцати номинациях. В этом году особый интерес был проявлен к номинации «Лучший актер». Победителем в ней киноманы ожидали увидеть Леонардо ДиКаприо. Мечты сбылись. Именно ему Гильдия киноактеров США присудила статуэтку за роль следопыта Хью Гласса в фильме «Выживший».

Читайте: Гильдия продюсеров США объявила победителей 2015 года

Премия Гильдии киноактеров США – это своеобразная репетиция «Оскара», вокруг которого в этом году разгорелось сразу несколько скандалов. Во-первых, киноакадемию обвинили в р..... В Лос-Анджелесе прошла 22 церемония вручения престижной премии Гильдии. Награда присуждается лучшим из лучших в области кино в пятнадцати номинациях. В этомособый интерес был проявлен к номинации «Лучший актер». Победителем в ней киноманы ожидали увидеть Леонардо ДиКаприо. Мечты сбылись. Именно емуприсудила статуэтку за роль следопыта Хью Гласса в фильме «Выживший».Читайте:продюсеровобъявила2015 годаПремия Гильдии– это своеобразная репетиция «Оскара», вокруг которого в этомразгорелось сразу несколько скандалов. Во-первых, киноакадемию обвинили в р..... Читать новость...

Гильдия киноактеров США вручила свои премии...

Вслед за продюсерами свои почетные награды раздала и Гильдия киноактеров США.

Призы Гильдия вручала уже в 19-й раз, однако, несмотря на свою молодость, премия может называться весьма престижной, так как актерская гильдия является одной из самых старейших в Голливуде – она существует с 1933 года.

По итогам прошлого, 2012 года, лучшими исполнителями главных ролей стали Дэниел Дэй-Льюис и Дженнифер Лоуренс.

Дэниел Дэй-Льюис сыграл 16-го президента Соединенных Штатов Америки в исторической ленте под названием «Линкольн» Стивена Спилберга.

Ну а Дженнифер Лоуренс сыграла в комедийной драме «Мой парень – псих» Дэвида Рассел..... Вслед за продюсерами свои почетные награды раздала иПризывручала уже в 19-й раз, однако, несмотря на свою молодость, премия может называться весьма престижной, так как актерская гильдия является одной из самых старейших в Голливуде – она существует с 1933 года.По итогам прошлого, 2012 года, лучшими исполнителями главных ролей стали Дэниел Дэй-Льюис и Дженнифер Лоуренс.Дэниел Дэй-Льюис сыграл 16-го президента Соединенных Штатов Америки в исторической ленте под названием «Линкольн» Стивена Спилберга.Ну а Дженнифер Лоуренс сыграла в комедийной драме «Мой парень – псих» Дэвида Рассел..... Читать новость...

Гильдия киноактеров США объявила претендентов на свою премию...



Гильдия киноактеров США назвала претендентов на свою премию. Напомним, что церемония вручения состоится 29 января 2017 года. Премия Гильдии киноактеров вручается ежегодно с 1995 года. Это одна из самых престижных премий в киноиндустрии.

ЧИТАЙТЕ: Google назвал самых популярных актеров 2016 года

Лучшим актером могут стать: Дензел Вашингтон («Ограды»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»), Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести») и Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).

На звание лучшей актрисы претендуют: Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Эмма Стоун («Л..... претендентов на свою премию. Напомним, что церемония вручения состоится 29 января 2017 года. Премия Гильдиивручается ежегодно с 1995 года. Это одна из самых престижных премий в киноиндустрии.ЧИТАЙТЕ: Google назвал самых популярных актеров 2016 годаЛучшим актером могут стать: Дензел Вашингтон («Ограды»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»), Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести») и Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).На звание лучшей актрисы претендуют: Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Эмма Стоун («Л..... Читать новость...

Гильдия продюсеров США объявила победителей 2015 года...

В Лос-Анджелесе (США) Гильдия продюсеров США объявила победителей ежегодной премии, которая вручается за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении. Лучшие из лучших отмечены в номинациях – лучший фильм, лучшая анимационная работа, лучший сериал, комедийный и документальный фильм, а также лучшее реалити –шоу.

Так, лучшим фильмом 2015 года Гильдия продюсеров США признала картину «Игра на понижение» (режиссер Адам Маккей), главные роли в которой сыграли Брэд Питт и Деде Гарднер.

Лучшим анимационным фильмом стала «Головоломка», которая обошла «Доброго динозавра», «Аномализу» и «Миньонов».

Фильм «Игра ..... В Лос-Анджелесе (продюсеровобъявилаежегодной премии, которая вручается за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении. Лучшие из лучших отмечены в номинациях – лучший фильм, лучшая анимационная работа, лучший сериал, комедийный и документальный фильм, а также лучшее реалити –шоу.Так, лучшим фильмом 2015 годапродюсеровпризнала картину «Игра на понижение» (режиссер Адам Маккей), главные роли в которой сыграли Брэд Питт и Деде Гарднер.Лучшим анимационным фильмом стала «Головоломка», которая обошла «Доброго динозавра», «Аномализу» и «Миньонов».Фильм «Игра ..... Читать новость...

ФИФА назвала победителей The Best FIFA Football Awards 2019...

Международная федерация футбола назвала победителей ежегодной премии The Best FIFA Football Awards.

Лучшим футболистом года признан аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. Следом за ним расположились нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Отметим, что награда The Best стала для Месси первой в его карьере.

Лучшим голкипером назван бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер.

Награда лучшему тренеру досталась немецкому наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

В команду года по версии FIFA вош..... Международная федерация футболаежегодной премии The Best FIFA Football Awards.Лучшим футболистом года признан аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. Следом за ним расположились нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.Отметим, что награда The Best стала для Месси первой в его карьере.Лучшим голкипером назван бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер.Награда лучшему тренеру досталась немецкому наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.В команду года по версии FIFA вош..... Читать новость...

Где пройдет Олимпиада в 2020 году?...



«Международным олимпийским комитетом» были названы города-претенденты, которые могут принять летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году. Всего этих городов шесть.

Итак, летние Олимпийские игры 2020 года могут принять такие города: японский Токио, итальянский Рим, испанский Мадрид, турецкий Стамбул, катарская Доха и азербайджанский Баку.

До 15 февраля следующего года представители городов-претендентов обязаны предоставить гарантийные письма и информационные файлы в Исполнительный комитет «Международного олимпийского комитета». На основе предоставленных материалов в мае следующего года пройдет первичный отбор, который будет проведен &laq..... «Международным олимпийским комитетом» были названы города-претенденты, которые могут принять летние Олимпийские игры, которые пройдут в. Всего этих городов шесть.Итак, летние Олимпийские игрыгода могут принять такие города: японский Токио, итальянский Рим, испанский Мадрид, турецкий Стамбул, катарская Доха и азербайджанский Баку.До 15 февраля следующего года представители городов-претендентов обязаны предоставить гарантийные письма и информационные файлы в Исполнительный комитет «Международного олимпийского комитета». На основе предоставленных материалов в мае следующего года пройдет первичный отбор, который будет проведен &laq..... Читать новость...