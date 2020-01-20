Новость Украина рассчитывает на расширение мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Добавлено: 2020-01-20 16:00:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим Главой ОБСЕ Эди Рамой. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это», - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что на встрече в Нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях в отношении ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведение сил.

«Что очень важно – это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия», - добавил он.

Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

Стороны обсудили вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

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