Новость Зеленский встретился со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами Добавлено: 2020-01-21 09:02:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит 8 января в Тегеране. Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава Украинского государства констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей.

«Все, о чем мы говорили с Президентом Ирана, в основном было выполнено», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Владимир Зеленский обсудил со Специальным представителем Президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки «черных ящиков». Стороны согласились, что все фрагменты самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

«Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость заключается в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что необходимо обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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