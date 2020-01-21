Новость Разумков рассказал, когда ВР рассмотрит сокращение количества нардепов Добавлено: 2020-01-21 09:31:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада на следующей сессии может рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Думаю, что так. Есть решение Конституционного суда», - отметил он.

Также Разумков высказал свое мнение и относительно отрицательного вывода КСУ по законопроекту о досрочном лишении мандата.

«Я не могу об этом говорить как председатель Верховной Рады, но могу - как гражданин своего государства: к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были до него направлены относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата по кнопродавству и непосещению, то есть фактически за неисполнение служебных полномочий. И лично мне жаль, что именно так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавить или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде - пусть идут заниматься чем-то другим», - добавил спикер ВР.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

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