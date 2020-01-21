Новость Посольство Украины отреагировало на заявление Великобритании о тризубе Добавлено: 2020-01-21 10:26:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на комментарий британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.

«И все же, нету четкого ответа на простой вопрос: будут ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны», - говорится в сообщении.

Напомним, документ полиции Великобритании о борьбе с терроризмом наряду с неонацистами упоминает государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - трезубец.

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«Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля в районе города Орфорд семерых граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании», – говорится в сообщении в Twitter.

В посольстве добавили, что украинские дипломаты продолжают принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Верховного суда РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«МИД Украины бесспорно выражает решительный протест в связи с решением Верховного суда РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и признании законным решения оккупационной власти Крыма о признания Меджлиса экстремистской организацией», - сказала Беца.

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Посольство Великобритании в Украине обеспокоено нападением н...

В посольстве Великобритании в Украине прокомментировали события возле зданий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Обеспокоенные вчерашними нападениями на гражданских активистов перед САП и силовым вторжением в здание НАБУ и повреждением имущества», – говорится в сообщении в Twitter.

В посольстве также отметили, что право на протест должно реализовываться мирно, без запугивания и в рамках закона. Если этого не происходит, полиция должна защищать правопорядок.

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Посольство РФ предостерегает россиян от посещения затопленны...



Посольство России в Великобритании предостерегает граждан РФ от посещения районов королевства, затронутых непогодой и наводнениями. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте российской дипмиссии.

"Посольство информирует российских граждан, проживающих или направляющихся в Великобританию, об эскалации природного бедствия. Сильный порывистый ветер и обильные осадки привели к масштабным наводнениям в ряде регионов Соединенного Королевства. На некоторых направлениях нарушено железнодорожное сообщение. Затоплены сотни домов. Имеются человеческие жертвы", - говорится в сообщениии МИД РФ.

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Посольство Великобритании в Иране в скором времени возобнови...

Великобритания и Иран сообщили о том, что уже ближайшем будущем возобновят работу своих дипмиссий. На представление временных поверенных выделено восемь дней. Главной целью поверенных будет возобновление двусторонних отношений.

"В ходе общения министров иностранных дел Великобритании и Ирана в Нью-Йорке, было единогласно решено, что на данном этапе необходимо назначить временных поверенных в делах обоих государств, что в будущем будет способствовать возобновлению дипломатических отношений", – комментирует ситуацию пресс-секретарь МИД Ирана.

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Российский МИД выразил протест Великобритании в связи с напа...



Сегодня посол Великобритании в Москве Тим Бэрроу был вызван на Смоленскую площадь, где заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил протест властям Соединенного королевства в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности посольства РФ в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном департаментом информации и печати МИД РФ.

"Семнадцатого августа в МИД России был приглашен Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Т. Бэрроу, которому заместителем министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябковым был выражен протест в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности Посольства России в Лондоне в ночь с 16 на 17 авгу..... Сегодня посолв Москве Тим Бэрроу был вызван на Смоленскую площадь, где заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил протест властям Соединенного королевства в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности посольства РФ в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном департаментом информации и печати МИД РФ."Семнадцатого августа в МИД России был приглашен Посол Соединенного Королевстваи Северной Ирландии в Москве Т. Бэрроу, которому заместителем министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябковым был выражен протест в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности Посольства России в Лондоне в ночь с 16 на 17 авгу..... Читать новость...

Посольство США осудило избиение журналистов на митинге оппоз...



Посольство США в Украине осудило нападение на украинских журналистов во время митинга оппозиции 18 мая в Киеве. Об этом стало известно из официального заявления Посольства США в Украине.

«Нас беспокоит, что данные демонстрации затмил заметный акт насилия, когда нападавшие молодые люди набросились на украинских журналистов, документировавших изолированное столкновение между двумя противоположными группами», - отмечается в сообщении.

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МИД Великобритании сделал официальное заявление по Надежде С...

МИД Великобритании потребовал от российской стороны немедленно допустить к украинской летчице Надежде Савченко международную медицинскую бригаду.

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"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что состояние здоровья Надежды Савченко серьезно ухудшилось. В течение 7 дней она отказывается от еды и воды в знак протеста против своего незаконного удерживания в России, неполноценного судебного разбирательства и приговора", - заявил министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон.

По его словам, Россия должна в срочном порядке выполнить свои международные обязательства.

Напомним,..... МИДпотребовал от российской стороны немедленно допустить к украинской летчице Надежде Савченко международную медицинскую бригаду.Читайте: Марк Фейгин отправил вопрос об обмене Савченко на "Прямую линию с Владимиром Путиным""Я глубоко обеспокоен сообщениями, что состояние здоровья Надежды Савченко серьезно ухудшилось. В течение 7 дней она отказывается от еды и воды в знак протеста против своего незаконного удерживания в России, неполноценного судебного разбирательства и приговора", - заявил министрпо делам Европы Дэвид Лидингтон.По его словам, Россия должна в срочном порядке выполнить свои международные обязательства.Напомним,..... Читать новость...