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|Новость
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В Давосе стартует Всемирный экономический форум
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|Добавлено:
|2020-01-21 11:01:46
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Сегодня, 21 января 2020 года, в Давосе (Швейцария) стартует 50-й Всемирный экономический форум.
В нем примут участие 3000 человек из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.
Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: «как сохранить планету», «общество и будущее труда», «технологии на благо», «справедливые экономики» и «здоровое будущее».
В числе наиболее влиятельных политических лидеров и глав стран можно отметить президента США Дональда Трампа, федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и исполнительного директора Всемирного банка Кристину Георгиеву.
Также на форуме будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др. Среди них президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин.
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а в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе
. Знаменитый горнолыжный курорт с 17 по 20 января примет рекордное число делегатов - около 3 тысяч. По традиции здесь будут присутствовать несколько десятков президентов и глав правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели, сообщает УНН.
Откроет форум
-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, который отправил в Давос наиболее представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была очень большой: кроме госсекретаря Джона Керри, чьи обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Да..... Читать новость...
В Давосе открылся Всемирный экономический форум...
20 января в швейцарском Давосе
открылся 46-й по счету Всемирный экономический форум
. Данное мероприятие продлится до 23 января.
В 2016 году участники форум
а уделят внимание вопросам соединения классической промышленности с цифровыми технологиями, обсудят пути решения неотложных гуманитарных проблем и причины миграционного кризиса.
Ожидается, что участие в форум
е примут более 40 глав государств и правительств. Здесь ожидают прибытия представителей мировой экономической элиты из более чем 100 стран.
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и президент Украины Петр Порошенко. Здесь он проведет ряд двусторонних встреч. Сегодня Порошенко встретится с премьер-министром Турции Ахметом Д..... Читать новость...
В Давосе пройдет Всемирный экономический форум...
Во вторник в швейцарском Давосе
открывается 44-я сессия Всемирного экономического форум
а, участники которого обсудят последствия переустройства мира для власти, общества и бизнеса. Как сообщил накануне открытия форум
а его основатель Клаус Шваб, ожидается, что в этом году в дискуссиях примут участие свыше 2500 представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций, которые приедут из 100 стран.
Свое участие подтвердили более 40 глав государств и правительств, в том числе президенты Бразилии Дилма Роуссефф, Южной Кореи Пак Кын Хе, Мексики Энрике Пенья Нието, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Энрико Летта, Японии Синдзо Абэ. Свое видение и мнение о глоб..... Читать новость...
Петр Порошенко посетит экономический форум в Давосе ...
Президент Украины Петр Порошенко 20-22 января посетит экономический форум
в Давосе
. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
«20-22 января президент посетит экономический форум
в Давосе
, где встретится, в частности, с руководителями МВФ, Красного Креста и руководителями государств», - сообщил он.
В пресс-службе президента отметили, что планируется участие Порошенко в неформальных заседаниях мировых экономических лидеров на тему ”Императивы на 2016 год” и ”Борьба с гибридными угрозами”.
Программой визита также предусмотрено проведение президентом Украины ряда двусторонних встреч, в частности, с директо..... Читать новость...
Николай Азаров опровергает отзыв своего приглашения на эконо...
Н.Азаров опроверг информацию, что организаторы Давосского форум
а отозвали его приглашение.
Премьер-министр Украины Николай Азаров опроверг информацию о том, что организаторы Всемирного экономического форум
а в Давосе
отозвали его приглашение. Об этом он заявил журналистам в Давосе
(Швейцария), передает УНН.
"Как вы видите, я в Давосе
, и у меня проходят встречи. Сегодня, в частности, произошла очень продуктивная встреча с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Это была чрезвычайно конструктивная встреча, мы чрезвычайно серьезно обсудили ситуацию, которая происходит в Украине. И те взвешенные, конструктивные оценки, которые господин Ягланд делал, дают нам ос..... Читать новость...
Яценюк посетит Всемирный экономический форум и Мюнхенскую ко...
Как сообщает пресс-служба партии «Батькивщина», лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк был приглашен на Всемирный экономический форум
, который будет проходить в этом году в Давосе
в период с 22 по 25 января.
Отмечается, что встреча в Давосе
в этом году будет посвящена теме «Перестройка мира: последствия для общества, политики и бизнеса», в рамках которой мировые лидеры обсудят глобальную и региональную повестку дня.
22 января Арсений Яценюк будет участвовать в дискуссии во время сессии «Сценарии для Украины», в ходе которой будут обсуждаться перспективы экономического развития Украины, стратегический выбо..... Читать новость...
В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический фо...
В Санкт-Петербурге в четверг открывается Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ). Как сообщили в пресс-центре данного мероприятия, свое участие в нем подтвердили 3,4 тысячи человек. Среди них ожидают прибытия 190 глав крупнейших иностранных и 428 глав российских компаний.
В город на Неве приедут 144 члена иностранных официальных делегаций из 66 стран. Представитель пресс-центра отметил, что на формирование программы форум
а большое влияние оказал факт председательства России в "Группе двадцати".
Именно поэтому на форум
е запланировали большой цикл мероприятий по темам, которые будут приоритетными для обсуждения в рамках предстоящего саммита G20. В частности..... Читать новость...
Форум в Давосе прошел – проблемы остались...
На недавно прошедшем экономическом форум
е в Давосе
, где собрались президенты и главные финансисты разных стран, обсуждалась экономическая ситуация на планете. Участники признали, что тот финансово-экономический
кризис, навалившийся на мир несколько лет назад, идет на спад, но его пагубные последствия еще сильны. Причем это справедливо как для Европы, так и для США.
Из материалов форум
а стало понятно, что на данном этапе развития человечества торгово-экономические отношения внутри стран и между странами зашли в тупик. Государства, традиционно считающиеся благополучными (США, Великобритания, Испания, Италия) оказались перед угрозой финансового краха. Деньги как универсальный регулятор экономи..... Читать новость...
Форум в Давосе. Порошенко провел четырехчасовую встречу с Ба...
В Давосе
, где проходит Всемирный экономический форум
, состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.
Как говорится в сообщении на сайте главы Украины, в первую очередь во время встречи обсуждались вопросы безопасности.
"Мы пришли к общему выводу, что альтернативы Минскому процессу не существует. Мы имеем полную поддержку Соединенных Штатов Америки относительно полной имплементации Минского процесса, который имеет составляющую в сфере безопасности. Мы договорились о скоординированных действиях, которые должны обеспечить прекращение огня, обстрелов, беспрепятственный доступ представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пун..... Читать новость...