Новость В Давосе стартует Всемирный экономический форум Добавлено: 2020-01-21 11:01:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня, 21 января 2020 года, в Давосе (Швейцария) стартует 50-й Всемирный экономический форум.

В нем примут участие 3000 человек из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: «как сохранить планету», «общество и будущее труда», «технологии на благо», «справедливые экономики» и «здоровое будущее».

В числе наиболее влиятельных политических лидеров и глав стран можно отметить президента США Дональда Трампа, федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и исполнительного директора Всемирного банка Кристину Георгиеву.

Также на форуме будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др. Среди них президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин.

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В Давосе стартует Всемирный экономический форум...

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Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, который отправил в Давос наиболее представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была очень большой: кроме госсекретаря Джона Керри, чьи обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Да..... Ежегодная сессия Всемирного экономическогоа в 47-й раз пройдет в швейцарском. Знаменитый горнолыжный курорт с 17 по 20 января примет рекордное число делегатов - около 3 тысяч. По традиции здесь будут присутствовать несколько десятков президентов и глав правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели, сообщает УНН.Откроет-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, который отправил в Давос наиболее представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была очень большой: кроме госсекретаря Джона Керри, чьи обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Да..... Читать новость...

В Давосе открылся Всемирный экономический форум...

20 января в швейцарском Давосе открылся 46-й по счету Всемирный экономический форум. Данное мероприятие продлится до 23 января.

В 2016 году участники форума уделят внимание вопросам соединения классической промышленности с цифровыми технологиями, обсудят пути решения неотложных гуманитарных проблем и причины миграционного кризиса.

Ожидается, что участие в форуме примут более 40 глав государств и правительств. Здесь ожидают прибытия представителей мировой экономической элиты из более чем 100 стран.

Отправился на Всемирный экономический форум и президент Украины Петр Порошенко. Здесь он проведет ряд двусторонних встреч. Сегодня Порошенко встретится с премьер-министром Турции Ахметом Д..... 20 января в швейцарскомоткрылся 46-й по счету. Данное мероприятие продлится до 23 января.В 2016 году участникиа уделят внимание вопросам соединения классической промышленности с цифровыми технологиями, обсудят пути решения неотложных гуманитарных проблем и причины миграционного кризиса.Ожидается, что участие ве примут более 40 глав государств и правительств. Здесь ожидают прибытия представителей мировой экономической элиты из более чем 100 стран.Отправился наи президент Украины Петр Порошенко. Здесь он проведет ряд двусторонних встреч. Сегодня Порошенко встретится с премьер-министром Турции Ахметом Д..... Читать новость...

В Давосе пройдет Всемирный экономический форум...



Во вторник в швейцарском Давосе открывается 44-я сессия Всемирного экономического форума, участники которого обсудят последствия переустройства мира для власти, общества и бизнеса. Как сообщил накануне открытия форума его основатель Клаус Шваб, ожидается, что в этом году в дискуссиях примут участие свыше 2500 представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций, которые приедут из 100 стран.

Свое участие подтвердили более 40 глав государств и правительств, в том числе президенты Бразилии Дилма Роуссефф, Южной Кореи Пак Кын Хе, Мексики Энрике Пенья Нието, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Энрико Летта, Японии Синдзо Абэ. Свое видение и мнение о глоб..... Во вторник в швейцарскомоткрывается 44-я сессия Всемирного экономическогоа, участники которого обсудят последствия переустройства мира для власти, общества и бизнеса. Как сообщил накануне открытияа его основатель Клаус Шваб, ожидается, что в этом году в дискуссиях примут участие свыше 2500 представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций, которые приедут из 100 стран.Свое участие подтвердили более 40 глав государств и правительств, в том числе президенты Бразилии Дилма Роуссефф, Южной Кореи Пак Кын Хе, Мексики Энрике Пенья Нието, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Энрико Летта, Японии Синдзо Абэ. Свое видение и мнение о глоб..... Читать новость...

Петр Порошенко посетит экономический форум в Давосе ...

Президент Украины Петр Порошенко 20-22 января посетит экономический форум в Давосе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

«20-22 января президент посетит экономический форум в Давосе, где встретится, в частности, с руководителями МВФ, Красного Креста и руководителями государств», - сообщил он.

В пресс-службе президента отметили, что планируется участие Порошенко в неформальных заседаниях мировых экономических лидеров на тему ”Императивы на 2016 год” и ”Борьба с гибридными угрозами”.

Программой визита также предусмотрено проведение президентом Украины ряда двусторонних встреч, в частности, с директо..... Президент Украины Петр Порошенко 20-22 января посетит. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.«20-22 января президент посетит, где встретится, в частности, с руководителями МВФ, Красного Креста и руководителями государств», - сообщил он.В пресс-службе президента отметили, что планируется участие Порошенко в неформальных заседаниях мировых экономических лидеров на тему ”Императивы на 2016 год” и ”Борьба с гибридными угрозами”.Программой визита также предусмотрено проведение президентом Украины ряда двусторонних встреч, в частности, с директо..... Читать новость...

Николай Азаров опровергает отзыв своего приглашения на эконо...



Н.Азаров опроверг информацию, что организаторы Давосского форума отозвали его приглашение.

Премьер-министр Украины Николай Азаров опроверг информацию о том, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отозвали его приглашение. Об этом он заявил журналистам в Давосе (Швейцария), передает УНН.

"Как вы видите, я в Давосе, и у меня проходят встречи. Сегодня, в частности, произошла очень продуктивная встреча с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Это была чрезвычайно конструктивная встреча, мы чрезвычайно серьезно обсудили ситуацию, которая происходит в Украине. И те взвешенные, конструктивные оценки, которые господин Ягланд делал, дают нам ос..... Н.Азаров опроверг информацию, что организаторы Давосскогоа отозвали его приглашение.Премьер-министр Украины Николай Азаров опроверг информацию о том, что организаторы Всемирного экономическогоа вотозвали его приглашение. Об этом он заявил журналистам в(Швейцария), передает УНН."Как вы видите, я в, и у меня проходят встречи. Сегодня, в частности, произошла очень продуктивная встреча с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Это была чрезвычайно конструктивная встреча, мы чрезвычайно серьезно обсудили ситуацию, которая происходит в Украине. И те взвешенные, конструктивные оценки, которые господин Ягланд делал, дают нам ос..... Читать новость...

Яценюк посетит Всемирный экономический форум и Мюнхенскую ко...



Как сообщает пресс-служба партии «Батькивщина», лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк был приглашен на Всемирный экономический форум, который будет проходить в этом году в Давосе в период с 22 по 25 января.

Отмечается, что встреча в Давосе в этом году будет посвящена теме «Перестройка мира: последствия для общества, политики и бизнеса», в рамках которой мировые лидеры обсудят глобальную и региональную повестку дня.

22 января Арсений Яценюк будет участвовать в дискуссии во время сессии «Сценарии для Украины», в ходе которой будут обсуждаться перспективы экономического развития Украины, стратегический выбо..... Как сообщает пресс-служба партии «Батькивщина», лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк был приглашен на, который будет проходить в этом году вв период с 22 по 25 января.Отмечается, что встреча вв этом году будет посвящена теме «Перестройка мира: последствия для общества, политики и бизнеса», в рамках которой мировые лидеры обсудят глобальную и региональную повестку дня.22 января Арсений Яценюк будет участвовать в дискуссии во время сессии «Сценарии для Украины», в ходе которой будут обсуждаться перспективы экономического развития Украины, стратегический выбо..... Читать новость...

В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический фо...



В Санкт-Петербурге в четверг открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Как сообщили в пресс-центре данного мероприятия, свое участие в нем подтвердили 3,4 тысячи человек. Среди них ожидают прибытия 190 глав крупнейших иностранных и 428 глав российских компаний.

В город на Неве приедут 144 члена иностранных официальных делегаций из 66 стран. Представитель пресс-центра отметил, что на формирование программы форума большое влияние оказал факт председательства России в "Группе двадцати".

Именно поэтому на форуме запланировали большой цикл мероприятий по темам, которые будут приоритетными для обсуждения в рамках предстоящего саммита G20. В частности..... В Санкт-Петербурге в четверг открывается Петербургский международный(ПМЭФ). Как сообщили в пресс-центре данного мероприятия, свое участие в нем подтвердили 3,4 тысячи человек. Среди них ожидают прибытия 190 глав крупнейших иностранных и 428 глав российских компаний.В город на Неве приедут 144 члена иностранных официальных делегаций из 66 стран. Представитель пресс-центра отметил, что на формирование программыа большое влияние оказал факт председательства России в "Группе двадцати".Именно поэтому нае запланировали большой цикл мероприятий по темам, которые будут приоритетными для обсуждения в рамках предстоящего саммита G20. В частности..... Читать новость...

Форум в Давосе прошел – проблемы остались...

На недавно прошедшем экономическом форуме в Давосе, где собрались президенты и главные финансисты разных стран, обсуждалась экономическая ситуация на планете. Участники признали, что тот финансово-экономический кризис, навалившийся на мир несколько лет назад, идет на спад, но его пагубные последствия еще сильны. Причем это справедливо как для Европы, так и для США.

Из материалов форума стало понятно, что на данном этапе развития человечества торгово-экономические отношения внутри стран и между странами зашли в тупик. Государства, традиционно считающиеся благополучными (США, Великобритания, Испания, Италия) оказались перед угрозой финансового краха. Деньги как универсальный регулятор экономи..... На недавно прошедшем экономическоме в, где собрались президенты и главные финансисты разных стран, обсуждалась экономическая ситуация на планете. Участники признали, что тот финансово-кризис, навалившийся на мир несколько лет назад, идет на спад, но его пагубные последствия еще сильны. Причем это справедливо как для Европы, так и для США.Из материалова стало понятно, что на данном этапе развития человечества торгово-экономические отношения внутри стран и между странами зашли в тупик. Государства, традиционно считающиеся благополучными (США, Великобритания, Испания, Италия) оказались перед угрозой финансового краха. Деньги как универсальный регулятор экономи..... Читать новость...