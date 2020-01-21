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Экс-глава Интерпола Хунвэй получил 13,5 лет тюрьмы
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|Добавлено:
|2020-01-21 11:32:07
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюремного заключения, признав виновным во взяточничестве. Об этом сообщает DW.
«Суд в Китае во вторник вынес приговор бывшему главе Интерпола Мэн Хунвэю - 13 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Он признан виновным в получении взяток на общую сумму 2 миллиона долларов», - говорится в сообщении.
Также суд оштрафовал экс-чиновника на 2 миллиона юаней.
Ранее Хунвэй признал вину в деле о взяточничестве.
В конце апреля 2019 года Верховная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. Он был задержан ещё в сентябре 2018 года сразу же после прилета из Франции в КНР.
В октябре 2018 года стало известно, что он подал в отставку.
Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, сменив на этом посту француженку Мирей Балестрази. Ранее он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.
Новым главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.
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, экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй
признал вину в деле о взяточничестве. Об этом говорится на сайте Верховной народной прокуратуры Китая.
Он использовал свою должность в личных корыстных интересах, принимая дорогие подарки и деньги. Все нарушения оцениваются в 14,46 миллиона юаней (2,1 млн долларов).
В конце апреля 2019 года Верховная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего главы Интерпола
Мэн Хунвэя.
Он был задержан ещё в сентябре 2018 года сразу же после прилет
а из Франции в КНР.
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.
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женщина-президент.
На 85-й сессии Генеральной ассамблеи также был избран вице-президент Интерпола
. Им стал глава делегации РФ, начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола
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Президент Интерпола
Мэн Хунвэй
принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает DW.
«В воскресенье, 7 октября, генеральный секретариат Интерпола
во французском Лионе получил
заявление об отставке от господина Мэна Хунвэя с должности президента Интерпола
, которая немедленно вступает в силу», – говорится в сообщении.
Временным главой организации будет южнокореец Ким Йонг Ян. Нового президента Интерпола
изберут во время заседания 18-21 ноября в Дубае.
Отметим, что Хунвэя подозревают в коррупционной деятельности. Он якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.
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пять лет
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, и остаток срока проведет под домашним арестом.
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