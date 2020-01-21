Новость Экс-глава Интерпола Хунвэй получил 13,5 лет тюрьмы Добавлено: 2020-01-21 11:32:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюремного заключения, признав виновным во взяточничестве. Об этом сообщает DW.

«Суд в Китае во вторник вынес приговор бывшему главе Интерпола Мэн Хунвэю - 13 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Он признан виновным в получении взяток на общую сумму 2 миллиона долларов», - говорится в сообщении.

Также суд оштрафовал экс-чиновника на 2 миллиона юаней.

Ранее Хунвэй признал вину в деле о взяточничестве.

В конце апреля 2019 года Верховная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. Он был задержан ещё в сентябре 2018 года сразу же после прилета из Франции в КНР.

В октябре 2018 года стало известно, что он подал в отставку.

Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, сменив на этом посту француженку Мирей Балестрази. Ранее он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

Новым главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

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Экс-глава Интерпола Хунвэй признался в получении взяток...

Бывший глава Интерпола, экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в деле о взяточничестве. Об этом говорится на сайте Верховной народной прокуратуры Китая.

Он использовал свою должность в личных корыстных интересах, принимая дорогие подарки и деньги. Все нарушения оцениваются в 14,46 миллиона юаней (2,1 млн долларов).

В конце апреля 2019 года Верховная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Он был задержан ещё в сентябре 2018 года сразу же после прилета из Франции в КНР.

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В октябре 2018 года стало известно, что..... Бывший глава, экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэнпризнал вину в деле о взяточничестве. Об этом говорится на сайте Верховной народной прокуратуры Китая.Он использовал свою должность в личных корыстных интересах, принимая дорогие подарки и деньги. Все нарушения оцениваются в 14,46 миллиона юаней (2,1 млн долларов).В конце апреля 2019 года Верховная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего главыМэн Хунвэя.Он был задержан ещё в сентябре 2018 года сразу же после приа из Франции в КНР.Хунвэя обвиняют в злоупотреблении служебным положением и властью в личных целях.В октябре 2018 года стало известно, что..... Читать новость...

Мэн Хунвэй избран президентом Интерпола...

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) получила нового главу. Им стал заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.

На этой должности он сменил Мирей Балестрази, которая руководила организацией с ноября 2012 года. Стоит отметить, что она первая в истории Интерпола женщина-президент.

На 85-й сессии Генеральной ассамблеи также был избран вице-президент Интерпола. Им стал глава делегации РФ, начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Примечательно, что россиянин занял пост вице-президента от Европы впервые с момента вступления РФ в Интерпол.

В течение последних четыр..... Международная организация уголовной полиции (Интерпол)а нового главу. Им стал заместитель министра общественной безопасности КНР МэнНа этой должности он сменил Мирей Балестрази, которая руководила организацией с ноября 2012 года. Стоит отметить, что она первая в историиженщина-президент.На 85-й сессии Генеральной ассамблеи также был избран вице-президент. Им стал глава делегации РФ, начальник Национального центрального бюро (НЦБ)МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Примечательно, что россиянин занял пост вице-президента от Европы впервые с момента вступления РФ в Интерпол.В течение последних четыр..... Читать новость...

Президент Интерпола Хунвэй подал в отставку...

Президент Интерпола Мэн Хунвэй принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает DW.

«В воскресенье, 7 октября, генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке от господина Мэна Хунвэя с должности президента Интерпола, которая немедленно вступает в силу», – говорится в сообщении.

Временным главой организации будет южнокореец Ким Йонг Ян. Нового президента Интерпола изберут во время заседания 18-21 ноября в Дубае.

Отметим, что Хунвэя подозревают в коррупционной деятельности. Он якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

ЧИТАЙТЕ: Президент ..... ПрезидентМэнпринял решение уйти в отставку. Об этом сообщает DW.«В воскресенье, 7 октября, генеральный секретариатво французском Лионезаявление об отставке от господина Мэна Хунвэя с должности президента, которая немедленно вступает в силу», – говорится в сообщении.Временным главой организации будет южнокореец Ким Йонг Ян. Нового президентаизберут во время заседания 18-21 ноября в Дубае.Отметим, что Хунвэя подозревают в коррупционной деятельности. Он якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.ЧИТАЙТЕ: Президент ..... Читать новость...

Игорь Зварыч получил 10 лет тюрьмы...



Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч был приговорен Оболонским судом к десяти годам лишения свободы. Он получил взятки на общую сумму в 963 тысяч гривен. Такое решение было принято сегодня.

Зварыч признан виновным в совершении преступления по частям 2 и 3 368 статьи Уголовного кодекса. Напомним, что это получение взятки в особо крупном размере. Также его признали виновным по 2й части 383 статьи Уголовного кодекса. Это заведомо ложное сообщение о преступлении.

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Глава Интерпола оценил бизнес с договорными футбольными матч...



Договорные футбольные матчи – это «многоголовый дракон», которого представители Интерпола предлагают «убить» совместными усилиями.

Договорные футбольные матчи сейчас приносят их организаторам доходы в сотни миллиардов евро. Об этом стало известно от главы Интерпола Рональда Нобле во время встречи с Джеромом Вальке, генеральным секретарем ФИФА, а также с Джанни Инфантино, генеральным секретарем УЕФА. Об этом сообщают представители пресс-службы Федерации футбола Украины.

По словам Рональда Нобле, незаконные ставки, которые, собственно, и провоцируют договорные матчи, создают серьезный черный рынок с общим оборотом в сотни миллиардов евро каждый год. Кроме того..... Договорные футбольные матчи – это «многоголовый дракон», которого представителипредлагают «убить» совместными усилиями.Договорные футбольные матчи сейчас приносят их организаторам доходы в сотни миллиардов евро. Об этом стало известно от главыРональда Нобле во время встречи с Джеромом Вальке, генеральным секретарем ФИФА, а также с Джанни Инфантино, генеральным секретарем УЕФА. Об этом сообщают представители пресс-службы Федерации футбола Украины.По словам Рональда Нобле, незаконные ставки, которые, собственно, и провоцируют договорные матчи, создают серьезный черный рынок с общим оборотом в сотни миллиардов евро каждый год. Кроме того..... Читать новость...

Виновник прошлогоднего ДТП на Минской получил 8,5 лет тюрьмы...



Накануне Никулинский суд города Москвы вынес приговор Александру Максимову, который в прошлом году насмерть сбил семь человек на Минской улице. Максимов приговорен к 8,5 годам заключения в колонии общего режима.

Трагедия произошла 22 сентября 2012 года. Александр Максимов, который находился за рулем иномарки, на огромной скорости врезался в остановку, где стояла группа людей, и буквально разметал их. Из-за аварии погибли пятеро подростков, их учительница и ее муж. Все они возвращались с Московского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Мы вместе!", в котором оказались победителями.

Эксперты правоохранительных органов обнаружили в анализах Максимова в ..... Накануне Никулинский суд города Москвы вынес приговор Александру Максимову, который в прошлом году насмерть сбил семь человек на Минской улице. Максимов приговорен к 8,5 годам заключения в колонии общего режима.Трагедия произошла 22 сентября 2012 года. Александр Максимов, который находился за рулем иномарки, на огромной скорости врезался в остановку, где стояла группа людей, и буквально разметал их. Из-за аварии погибли пятеро подростков, их учительница и ее муж. Все они возвращались с Московского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Мы вместе!", в котором оказались победителями.Эксперты правоохранительных органов обнаружили в анализах Максимова в ..... Читать новость...

«Детоубийца Ярошенко получил 14 лет тюрьмы», - Ляшко...

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко написал сегодня, 2 августа, на своей странице в Facebook, что Нежинский городской районный суд приговорил мяньяка-детоубийцу, майора Сергея Ярошенко, к 14 годам тюремного заключения и обязал его выплатить штраф за моральный и материальный ущерб в размере 200 тысяч гривен.

Ляшко напомнил, что Ярошенко искалечил беременную девушку Оксану Циганок и убил ее нерожденного ребенка. Также он обратил внимание на то, что внимательно следил за всем этим процессом и не допустил, чтобы этот маньяк откупился и оказался на свободе.

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Паралимпиец Оскар Писториус получил 6 лет тюрьмы за убийство...



Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус получил 6 лет тюрьмы за убийство фотомодели Ревы Стинкамп.

Сразу же после оглашения приговора он был взят под стражу.

Напомним, что в октябре 2014 года Оскар Писториус получил пять лет лишения свободы за непреднамеренное убийство. Позже стало известно, что он будет освобожден из тюрьмы, и остаток срока проведет под домашним арестом.

Спортсмен-ампутант застрелил свою подругу 14 февраля 2013 года у себя дома. Оскар Писториус сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета, где находилась девушка. По словам спортсмена, он принял ее за грабителя.

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