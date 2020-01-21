Новость Украина работает над реформой двойного гражданства, - президент Добавлено: 2020-01-21 12:00:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина работает над реформой двойного гражданства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передают «Украинские новости».

«Мы счастливы, что люди ездят (за границу) и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла вернуться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства», - отметил он.

По его словам, помочь украинцам оставаться в стране или возвращаться в нее смогут новые рабочие места, для создания которых государству необходимы иностранные инвестиции.

«Одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего - это украинцы их интеллектуальный уровень, но многие из них находятся в других странах, включая Канаду, Польшу и Германию. Если они уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались... У инвесторов где-либо в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу? У нас есть ответ на второй вопрос: у Украины много квалифицированных людей. Но нам необходимо дать решительный ответ на первый вопрос», - добавил Зеленский.

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Ранее глава Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк заявил, что в Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода «программу иммиграции», нацеленную на наполнение страны людьми.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что сейчас разрабатывается несколько концепций для введения двойного гражданства в Украине.

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Леонид Кожара выступает против двойного гражданства в Украин...



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"Я считаю, что Украина не должна идти путем поощрения двойного гражданства", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он отметил, что на сегодняшний день закон Украины о гражданстве на 100 % отвечает требованиям Совета Европы и мировому законодательству.

"Закон о гражданстве основан на принципе непризнания двойного гражданства. Украина не запрещает двойного гражданства - она его не признает", - подчеркнул министр.

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Украина работает над рядом масштабных проектов в космической...



Как сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, в настоящее время Украина совместно с другими государствами работает над реализацией ряда масштабных проектов в космической отрасли.

По словам Бойко, Украина является серьезным игроком на мировой арене в этой области, к примеру сейчас в сотрудничестве с Бразилией Украина занимается реализацией одного из крупнейших проектов в космической сфере – «Алкантара».

«Строим космодром и всю инфраструктуру для того, чтобы запускать с этого космодрома спутники», - отметил Юрий Бойко.

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