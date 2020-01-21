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Глава ОБСЕ Рама посетит Донбасс
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|Добавлено:
|2020-01-21 12:35:40
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Рама отправился на Донбасс с рабочей поездкой. Об этом написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.
«Начался совместный рабочий визит делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС - Станицы Луганской», - говорится в сообщении.
Денисова также пообещала сообщить позже подробности поездки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим Главой ОБСЕ Эди Рамой. Отметим, что Киев рассчитывает на расширение мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
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. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ
.
В пятницу, 27 июля, он проведет пресс-брифинг в Краматорске (Донецкая область).
«Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ
в Украине и за ее пределами», – говорится в сообщении.
Греминге занял пост генсека ОБСЕ
18 июля 2017 года сроком на три года.
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Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января с рабочим визитом посетит
Украину, где в Киеве проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, после оба министра посетят Донбасс
. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане Министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - отметили в МИД.
Кроме того, Павел Климкин и Зигмар..... Читать новость...
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Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине Александр Хуг 13-14 января посетит
восток Украины, в частности, Донецк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ
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"С 13-14 января заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии (СММ) ОБСЕ
в Украине Александр Хуг прибудет на восток Украины с рабочим визитом. Он посетит
команду СMM, которая работает в Донецке; проведет ряд встреч, а также оценит ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.
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Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак рассказал о своем визите на Донбасс
. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ
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«Шокирован тревожными условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке страны. Стороны должны активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса», – отметил он.
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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине (СММ) Александр Хуг посетит Донбасс
. Об этом сообщается на сайте организации.
Причина данного решения – серьезное ухудшение ситуации с безопасностью за последние сутки.
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«Во время визита г-н Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлечёнными сторонами меры по снижению напряженности», – говорится в сообщении.
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СММ ОБСЕ
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Министр иностранных дел Италии посетит Донбасс...
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано посетит
с официальным визитом Украину 30-31 января. Об этом УНН сообщили в посольстве Италии в Киеве.
"Он (Анджелино Альфано - ред.) будет 30 января в Киеве, 31-го - в Мариуполе", - сообщили в итальянском посольстве.
При этом, 30 января в Киеве запланировано участие главы МИД Италии вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в украинско-итальянском бизнес-форуме, который является событием высокого уровня.
Напомним, Италия с начала 2018 года начала председательствовать в ОБСЕ
. Италия..... Читать новость...
16 июля глава МИД Японии посетит Киев...
Министр иностранных дел Японии завтра посетит
Украину.
С 16 по 17 июля 2014 г. состоится визит министра иностранных дел Японии Фумио Кишида в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Посольства Японии в Украине.
В ходе визита планируются встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Кроме того, министр иностранных дел Японии передаст гуманитарную помощь переселенцам в Украине.
Источник: УНН..... Читать новость...
Глава МИД Украины посетит страны Южного Кавказа...
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара посетит
страны Южного Кавказа в период с 17 по 20 июня. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики внешнеполитического ведомства Украины Евгений Перебийнис.
«Леонид Кожара посетит
страны Южного Кавказа в качестве действующего председателя ОБСЕ
», - пояснили в МИД Украины.
По словам Перебийниса, 17-18 июня Леонид Кожара будет находиться в Азербайджане, 18-19 – в Грузии, а 19-20 - в Армении.
В рамках своих визитов Леонид Кожара проведет встречи с лидерами этих стран с целью обсуждения вопросов деятельности ОБСЕ
в данном регионе. В частности, будет обсуждатьс..... Читать новость...