Новость Глава ОБСЕ Рама посетит Донбасс Добавлено: 2020-01-21 12:35:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Рама отправился на Донбасс с рабочей поездкой. Об этом написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Начался совместный рабочий визит делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС - Станицы Луганской», - говорится в сообщении.

Денисова также пообещала сообщить позже подробности поездки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим Главой ОБСЕ Эди Рамой. Отметим, что Киев рассчитывает на расширение мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Генсек ОБСЕ Гремингер посетит Донбасс...

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В пятницу, 27 июля, он проведет пресс-брифинг в Краматорске (Донецкая область).

«Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами», – говорится в сообщении.

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"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане Министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - отметили в МИД.

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13-14 января Донбасс посетит заместитель главы миссии ОБСЕ...

Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 13-14 января посетит восток Украины, в частности, Донецк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"С 13-14 января заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг прибудет на восток Украины с рабочим визитом. Он посетит команду СMM, которая работает в Донецке; проведет ряд встреч, а также оценит ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Александр Хуг ответит на вопросы СМИ по поводу деятельности миссии, увеличения количества наблюдателей, ситуации с безопасностью, а также мониторинга режима прекращен..... Заместитель председателя специальной мониторинговой миссиив Украине Александр Хуг 13-14 январявосток Украины, в частности, Донецк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу"С 13-14 января заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии (СММ)в Украине Александр Хуг прибудет на восток Украины с рабочим визитом. Онкоманду СMM, которая работает в Донецке; проведет ряд встреч, а также оценит ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.Как отмечается, Александр Хуг ответит на вопросы СМИ по поводу деятельности миссии, увеличения количества наблюдателей, ситуации с безопасностью, а также мониторинга режима прекращен..... Читать новость...

Глава ОБСЕ рассказал о визите на Донбасс...

Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак рассказал о своем визите на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Шокирован тревожными условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке страны. Стороны должны активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса», – отметил он.

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Лайчак подчеркнул, что необходимо предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий жизни людей на Донбассе.

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Хуг посетит Донбасс...

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг посетит Донбасс. Об этом сообщается на сайте организации.

Причина данного решения – серьезное ухудшение ситуации с безопасностью за последние сутки.

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«Во время визита г-н Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлечёнными сторонами меры по снижению напряженности», – говорится в сообщении.

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Ранее пресс-центр Операции Объедине..... Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссиив Украине (СММ) Александр Хуг. Об этом сообщается на сайте организации.Причина данного решения – серьезное ухудшение ситуации с безопасностью за последние сутки.ЧИТАЙТЕ: Боевики обстреляли школу в Светлодарске«Во время визита г-н Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлечёнными сторонами меры по снижению напряженности», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: МИД Украины в очередной раз призвал ужесточить санкции против РФРанее пресс-центр Операции Объедине..... Читать новость...

Члены СММ ОБСЕ не имеют доступа к местам разведения сил на Д...



Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы сообщил о том, что миссия также не имеет доступа к местам разведения сил и средств. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.

"...на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан сообщил о том, что миссия также не имеет доступа к местам разведения сил и средств", - процитировала Д.Олифер слова главы СММ ОБСЕ.

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Министр иностранных дел Италии посетит Донбасс...

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано посетит с официальным визитом Украину 30-31 января. Об этом УНН сообщили в посольстве Италии в Киеве.

"Он (Анджелино Альфано - ред.) будет 30 января в Киеве, 31-го - в Мариуполе", - сообщили в итальянском посольстве.

При этом, 30 января в Киеве запланировано участие главы МИД Италии вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в украинско-итальянском бизнес-форуме, который является событием высокого уровня.

Напомним, Италия с начала 2018 года начала председательствовать в ОБСЕ. Италия..... Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфанос официальным визитом Украину 30-31 января. Об этом УНН сообщили в посольстве Италии в Киеве."Он (Анджелино Альфано - ред.) будет 30 января в Киеве, 31-го - в Мариуполе", - сообщили в итальянском посольстве.При этом, 30 января в Киеве запланировано участие главы МИД Италии вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в украинско-итальянском бизнес-форуме, который является событием высокого уровня.Напомним, Италия с начала 2018 года начала председательствовать в. Италия..... Читать новость...

16 июля глава МИД Японии посетит Киев...

Министр иностранных дел Японии завтра посетит Украину.

С 16 по 17 июля 2014 г. состоится визит министра иностранных дел Японии Фумио Кишида в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Посольства Японии в Украине.

В ходе визита планируются встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Кроме того, министр иностранных дел Японии передаст гуманитарную помощь переселенцам в Украине.

Источник: УНН..... Министр иностранных дел Японии завтраУкраину.С 16 по 17 июля 2014 г. состоится визит министра иностранных дел Японии Фумио Кишида в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Посольства Японии в Украине.В ходе визита планируются встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.Кроме того, министр иностранных дел Японии передаст гуманитарную помощь переселенцам в Украине.Источник: УНН..... Читать новость...