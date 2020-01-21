Новость Порошенко придет на допрос в ГБР 24 января Добавлено: 2020-01-21 13:02:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официальной повестки, но он придет свидетельствовать в бюро 24 января. Об этом заявил адвокат Игорь Головань, передает «Украинская правда».

«Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка – документ – есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января», - отметил он.

Адвокат напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

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Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в ГПУ Государственным бюро расследований.

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«Да, действительно его вызвали на допрос на 17 июля, на среду», - говорится в сообщении.

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«Насколько мне известно, в последние разы он не являлся на допросы, последний раз он был на допросе много времени назад. Точной даты не назову, но последние 3-4 допроса он точно пропустил», - сказала она.

Отвечая на вопрос, будет ли вызывать ГБР повторно Порошенко на допрос, пресс-секретарь ответила: «Да, безусловно».

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По словам президента, также планируется существенно улучшить денежное обеспечение мобилизованным.

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