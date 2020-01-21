Новость Павловского предлагают взять под стражу Добавлено: 2020-01-21 13:32:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Офис генерального прокурора просит суд взять под стражу бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука («Блок Петра Порошенко») Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения (Павловскому) в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Павловский был задержан вчера, 20 января 2020 года. Ему сообщено о новом подозрении как руководителю преступной организации.

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6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Напомним, в июле 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября 2018 года она скончалась.

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ГБР просит взять под стражу Пашинского...

Государственное бюро расследований Украины обратилось в суд с просьбой взять под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога», - отметил источник в ГБР.

На прошлой неделе Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или ..... Государственное бюро расследований Украины обратилось в суд с просьбойбез альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. Об этом сообщают «Украинские новости».«Внесли ходатайство о содержаниистражей, без альтернативы залога», - отметил источник в ГБР.На прошлой неделе Государственное бюро расследований сообщило оозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или ..... Читать новость...

Прокуратура просит взять под стражу Ляшко...

Прокуратура просит суд взять под стражу лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что подозреваемый 6 ноября 2019 в помещении международного аэропорта "Борисполь" нанес телесные повреждения народному депутату Украины Г. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Сегодня, 18 ноября 2019 года, Ляшко вручили подозрение из-за драки с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

Напомним, ранее лидер &laqu..... Прокуратура просит судлидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Следствием установлено, чтоозреваемый 6 ноября 2019 в помещении международного аэропорта "Борисполь" нанес телесные повреждения народному депутату Украины Г. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержаниястражей», - говорится в сообщении.Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.Сегодня, 18 ноября 2019 года, Ляшко вручилиозрение из-за драки с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.Напомним, ранее лидер &laqu..... Читать новость...

П. Мельника могут отпустить под залог в 23 млн грн или взять...

Суд попросят взять Мельника под стражу или отпустить под залог в 22 млн грн.

Сотрудники ГУБОП во исполнение постановления Печерского районного суда Киева задержали бывшего ректора Национальной налоговой академии Петра Мельника в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, согласно решению суда, задержанный будет доставлен к следователю-судье для применения избранной меры пресечения свободы в виде удержания под стражей или внесения залога в размере 22 млн 940 тыс. грн.

Государственная пограничная служба Украины составляет в отношении задержанного административный протокол о нару..... Суд попросятМельникаили отпуститьзалог в 22 млн грн.Сотрудники ГУБОП во исполнение постановления Печерского районного суда Киева задержали бывшего ректора Национальной налоговой академии Петра Мельника в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, согласно решению суда, задержанный будет доставлен к следователю-судье для применения избранной меры пресечения свободы в виде удержаниястражей или внесения залога в размере 22 млн 940 тыс. грн.Государственная пограничная служба Украины составляет в отношении задержанного административный протокол о нару..... Читать новость...

В ЕС запретили заключать беженцев под стражу...



Согласно постановлению суда Европейского Союза в Люксембурге, беженцы, которые незаконно въезжают из одного европейского государства в другое, не могут быть заключены под стражу. В отношении таких граждан соответствующие инстанции должны принять решение о депортации в страну их происхождения.

Соответствующий вердикт был вынесен судом по итогам рассмотрения обращения Кассационного суда Франции, который требовал разъяснений по делу одной гражданки Ганы. Как сообщается, женщина пыталась попасть на территорию Франции из Бельгии, однако была заключена под стражу правоохранителями.

В суде пояснили, что согласно европейскому законодательству, женщину не имели права лишать своб..... Согласно постановлению суда Европейского Союза в Люксембурге, беженцы, которые незаконно въезжают из одного европейского государства в другое, не могут быть заключены. В отношении таких граждан соответствующие инстанции должны принять решение о депортации в страну их происхождения.Соответствующий вердикт был вынесен судом по итогам рассмотрения обращения Кассационного суда Франции, который требовал разъяснений по делу одной гражданки Ганы. Как сообщается, женщина пыталась попасть на территорию Франции из Бельгии, однако была заключенаправоохранителями.В суде пояснили, что согласно европейскому законодательству, женщину не имели права лишать своб..... Читать новость...

Гендиректора ГП "Красноармейскуголь" взяли под стражу...



Генеральный директор государственного предприятия "Красноармейскуголь" по решению суда взят под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, ведомством обеспечено эффективное досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении генерального директора ГП "Красноармейскуголь".

Так, во время обыска у руководителя предприятия обнаружен и изъят карабин АКМС - МФ и 240 патронов к нему, которые являются автоматическим огнестрельным оружием..... Генеральный директор государственного предприятия "Красноармейскуголь" по решению суда взят. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу прокуратуры Донецкой области.По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, ведомством обеспечено эффективное досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении генерального директора ГП "Красноармейскуголь".Так, во время обыска у руководителя предприятия обнаружен и изъят карабин АКМС - МФ и 240 патронов к нему, которые являются автоматическим огнестрельным оружием..... Читать новость...

"Минера" Киевского Майдана взяли под стражу...



"Минера" ​​столичного Майдана взяли под стражу.

"Минера", который подозревается в сообщении о заминировании Майдана Незалежности, взяли под стражу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Тернополя.

19 декабря 2013 г. подозреваемому, по ходатайству прокурора прокуратуры города Тернополя, следственный судья Тернопольского горрайонного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования была установлена личность гражданина, который совершил звонок с информацией о заминировании Майдана Незалежности в Киеве.

Мужчина задержан, ему вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления..... "Минера" ​​столичного Майдана взяли"Минера", которыйозревается в сообщении о заминировании Майдана Незалежности, взяли. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Тернополя.19 декабря 2013 г.озреваемому, по ходатайству прокурора прокуратуры города Тернополя, следственный судья Тернопольского горрайонного суда избрал меру пресечения в виде содержаниястражей.В ходе досудебного расследования была установлена личность гражданина, который совершил звонок с информацией о заминировании Майдана Незалежности в Киеве.Мужчина задержан, ему вручено уведомление оозрении в совершении уголовного преступления..... Читать новость...

В Москве взяли под стражу директора ИСД Мкртчана...

Басманный суд Москвы арестовал генерального директора корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД) Олега Мкртчана.

Как сообщает российская пресса, бизнесмен арестован до начала апреля по делу об особо крупном мошенничестве.

"Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", – сказала пресс-секретарь Юнона Царева в четверг.

Мкртчана обвиняют в особо крупном мошенничестве.

В ИСД отмечают, что "пока не готовы комментировать ситуацию".

Кроме того, официальных комментариев нет и от российских следственных органов...... Басманный суд Москвы арестовал генерального директора корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД) Олега Мкртчана.Как сообщает российская пресса, бизнесмен арестован до начала апреля по делу об особо крупном мошенничестве."Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Мкртчана меры пресечения в виде заключенияна срок до 5 апреля 2018 года", – сказала пресс-секретарь Юнона Царева в четверг.Мкртчана обвиняют в особо крупном мошенничестве.В ИСД отмечают, что "пока не готовы комментировать ситуацию".Кроме того, официальных комментариев нет и от российских следственных органов...... Читать новость...

Эдвард Фёрлонг снова попал под стражу...



Полицией был взят под стражу американский актер Эдвард Фёрлонг, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Терминатор 2: Судный день". Он был арестован за нарушение условий судебного охранного приказа, предусматривающего запрет на приближение к пострадавшей от его побоев подруге.

Напомним, что Фёрлонг был арестован сотрудниками полиции в середине января, случилось это после того, как он нанес побои своей подруге. Как выяснилось в ходе разбирательства, актер неоднократно применял рукоприкладство в отношениях с девушкой, имя которой не называется.

После нескольких дней отсидки актера отпустили, но при одном условии, что он больше не будет приближаться к девушке. Однако несм..... Полицией был взятамериканский актер Эдвард Фёрлонг, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Терминатор 2: Судный день". Он был арестован за нарушение условий судебного охранного приказа, предусматривающего запрет на приближение к пострадавшей от его побоевруге.Напомним, что Фёрлонг был арестован сотрудниками полиции в середине января, случилось это после того, как он нанес побои своейруге. Как выяснилось в ходе разбирательства, актер неоднократно применял рукоприкладство в отношениях с девушкой, имя которой не называется.После нескольких дней отсидки актера отпустили, но при одном условии, что он больше не будет приближаться к девушке. Однако несм..... Читать новость...