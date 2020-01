Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал страны-члены Европейского союза покупать американские энергопродукты ради собственной энергетической безопасности, чтобы уберечься от недоброжелательных поставщиков. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Укринформ».

«Учитывая большие запасы американского газа, которые сейчас доступны. Нашим европейским союзникам больше не нужно быть уязвимыми перед другими недружелюбными поставщиками энергопродуктов. Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками для того, чтобы достичь настоящей энергетической безопасности», - отметил он.

Трамп подчеркнул, что сейчас США больше самим не нужно импортировать энергопродукты из «враждебных стран» из-за собственных запасов.

Напомним, сегодня, 21 января 2020 года, в Давосе (Швейцария) стартовал 50-й Всемирный экономический форум.

Новый президент США Дональдвыступил с критикой в адрес влиятельных американских издания The New York Times и The Washington Post.По словама, ему не нравится то, как они освещают его деятельность."Освещение меня в New York Times и Washington Post с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями, (количество которых) сокращается.Они заняли неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменили курса, да и не изменят никогда. Бесчестные", - написална своей странице в социальной сети.ЧИТАЙТЕ: Президент Ирана высказался насчет указа Д.а о строитель..... Читать новость...