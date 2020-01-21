Новость Трамп призвал страны ЕС покупать американские энергопродукты Добавлено: 2020-01-21 14:24:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал страны-члены Европейского союза покупать американские энергопродукты ради собственной энергетической безопасности, чтобы уберечься от недоброжелательных поставщиков. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Укринформ».

«Учитывая большие запасы американского газа, которые сейчас доступны. Нашим европейским союзникам больше не нужно быть уязвимыми перед другими недружелюбными поставщиками энергопродуктов. Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками для того, чтобы достичь настоящей энергетической безопасности», - отметил он.

Трамп подчеркнул, что сейчас США больше самим не нужно импортировать энергопродукты из «враждебных стран» из-за собственных запасов.

Напомним, сегодня, 21 января 2020 года, в Давосе (Швейцария) стартовал 50-й Всемирный экономический форум.

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"Освещение меня в New York Times и Washington Post с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями, (количество которых) сокращается.

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Дональд Трамп призвал закрыть мусульманам въезд в США...



Во время одного из своих выступлений, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с предложением запретить мусульманам въезд в США в связи со стрельбой в Сан-Бернардино, Калифорния.

Как заявил Дональд Трамп, мусульмане ненавидят Америку и представляют угрозу для всей американской нации. Граница, по мнению миллиардера, должна быть закрыта до тех пор, пока руководство страны не разберется в ситуации.

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