Новость Счетная палата Украины анонсировала более 80 аудитов Добавлено: 2020-01-21 15:00:22 Корреспондент: Алексей Свидров

В 2020 году Счетная палата планирует провести более 80 аудитов. Об этом написал в Facebook её председатель Валерий Пацкан.

«Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, "Укрзализныцю", Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень. В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов. Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ», - говорится в сообщении.

Кроме этого, Счетная палата проанализирует ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и т.п.

«На реформы идут колоссальные средства, и мы должны быть уверены, что результат будет должным», - добавил он.

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Кроме того,..... Конституционный судпризнал законной передачу Счетной палате права на контроль доходов государственного бюджета. Соответствующее решение Конституционный суд принял во вторник, 21 мая, а огласил только в четверг, 23 мая. Данное решение зачитал судья-докладчик по этому делу Михаил Запорожец.Согласно постановлению КСУ, законопроект, в котором предлагается внести некоторые изменения в статью 98-ю Конституциии дать право Счетной палате от имени Верховной Рады совершать полноценный контроль за поступлениями средств, а также их использованием в государственном бюджете, не противоречит статьям 157-й и 158-й Конституции, а значит, является полностью законным.Кроме того,..... Читать новость...

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Рост реального ВВП в текущем году на прогнозируемом уровне 3...

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"Это тре..... Одним из главных факторов невыполнения государственного бюджета в 2012 году по расходам стало существенное отклонение реального роста экономики от прогнозного, и чтобы избежать повторения этой проблемы в текущем году следует пересмотреть макропоказатели, считает глава Счетной палаты Роман Магута."К сожалению, в текущем году уже имеем спад объемов производства товаров и услуг промышленности и в ряде других ключевых секторах реальной экономики… Поэтому рост реального ВВП в текущем году на прогнозируемом уровне 3,4%, по оценке Счетной палаты, уже не соответствует реалиям", - сказал он во время отчета правительства о выполнении госбюджета-2012."Это тре..... Читать новость...

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"Многие говорят о закрытости этой компании, но я хочу особо подчеркнуть, что "Газпром" полностью сотрудничает с аудиторами Счетной палаты, предоставляя все необходимые документы", - сказал С.Степашин.

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Верховная Рада вернула Счетной палате контроль за поступлением средств в Государственный бюджет. Депутаты поддержали соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины, передает корреспондент УНН.

Законом определяется, что Счетная палата имеет право контроля поступлений и расходов бюджета.

Этим же законом исключается норма о неучете ежегодного послания Президента Украины при определении основных направлений бюджетной политики и при составлении среднесрочного бюджетного прогноза. Отмечается, что распределение средств государственного фонда регионального развития за административно-территориальными единицами и соответствующими программами и мероприятиями утверждается Кабинетом Минист..... Верховная Рада вернула Счетной палате контроль за поступлением средств в Государственный бюджет. Депутаты поддержали соответствующие изменения в Бюджетный кодекс, передает корреспондент УНН.Законом определяется, чтоимеет право контроля поступлений и расходов бюджета.Этим же законом исключается норма о неучете ежегодного послания Президентапри определении основных направлений бюджетной политики и при составлении среднесрочного бюджетного прогноза. Отмечается, что распределение средств государственного фонда регионального развития за административно-территориальными единицами и соответствующими программами и мероприятиями утверждается Кабинетом Минист..... Читать новость...