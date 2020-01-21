Новость Онищенко будут судить заочно Добавлено: 2020-01-21 15:32:45 Корреспондент: Алексей Свидров

Высший антикоррупционный суд будет заочно рассматривать дело бывшего народного депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Об этом сообщает общественная организация Центр противодействия коррупции в Telegram.

«Сегодня Антикоррупционный суд решил слушать дело Онищенко в специальном судебном разбирательстве. Простыми словами - заочно, потому что Онищенко не в Украине. Годами экс-деп скрывался от украинских антикоррупционных органов. В конце 2019 года его наконец схватил Интерпол, и сейчас любитель лошадей находится под стражей в Германии. Адвокаты не хотели заочного рассмотрения, мол, Онищенко - под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС», - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 4 мая.

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В Турции за атеизм будут судить пианиста...



По информации от агентства France-Presse, по обвинению турецких властей будут судить за атеизм.

42-летнего турецкий пианист и композитор Фазиль Сай обвиняется в оскорблении религиозных ценностей и разжигании вражды. Суд будет проходить в октябре текущего года в Стамбуле.

Как сообщает адвокат музыканта, если Фазиль Сай будет признан виновным, по турецким законам ему может грозить до полутора лет тюремного заключения.

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Киевлянина будут судить за жестокое убийство иностранца...



В Киеве будут судить местного жителя за жестокое убийство иностранца

Прокуратура Шевченковского района будет поддерживать государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 41-летнего киевлянина, который в августе в центре столицы из ревности застрелил гражданина Республики Азербайджан, сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева.

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«Минера» моста Метро будут судить за хулиганство...

Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не будут обвинять в подготовке теракта. Об этом сообщает «Украинская правда».

Ему подготовили подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании).

«Первое, что я хочу передать от Алексея, он просит прощения. Просит прощения у всех, в частности, у жителей Киева за те неудобства, которые они имели вчера (18 сентября)... Второе. Алексей нам сказал, что он не собирался подрывать мост и все, что он хотел, - это привлечь к себе внимание. Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, с отс..... Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, необвинять в подготовке теракта. Об этом сообщает «Украинская правда».Ему подготовили подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании).«Первое, что я хочу передать от Алексея, он просит прощения. Просит прощения у всех, в частности, у жителей Киева за те неудобства, которые они имели вчера (18 сентября)... Второе. Алексей нам сказал, что он не собирался подрывать мост и все, что он хотел, - это привлечь к себе внимание. Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, с отс..... Читать новость...

В Чернигове будут судить банду, продававшую украинцев в труд...

В Чернигове будут судить преступную группу, которая продала в трудовое рабство 15 мужчин.

В Чернигове будут судить преступную группу, которая продавала людей в трудовое рабство. Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД в области.

Согласно сообщению, на прошлой неделе работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД в Черниговской области завершили досудебное расследование и с обвинительным актом направили в суд уголовное производство в отношении преступной группы, которая продавала жителей области в трудовое рабство. Организовал это дело гражданин соседнего государства, который предложил еще одному иностранцу и двум жителям Черни..... В Черниговепреступную группу, которая продала в трудовое рабство 15 мужчин.В Черниговепреступную группу, которая продавала людей в трудовое рабство. Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД в области.Согласно сообщению, на прошлой неделе работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД в Черниговской области завершили досудебное расследование и с обвинительным актом направили в суд уголовное производство в отношении преступной группы, которая продавала жителей области в трудовое рабство. Организовал это дело гражданин соседнего государства, который предложил еще одному иностранцу и двум жителям Черни..... Читать новость...

Евро-2012. Определились судьи, которые будут судить четверть...



УЕФА назвал главных арбитров, которые будут работать на четвертьфиналах чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Поединок 21 июня между сборными Чехии и Португалии в Варшаве будет судить англичанин Ховард Уэбб, сообщает официальный сайт УЕФА в среду.

Матч Германия - Греция, который состоится в пятницу в Гданьске, будет обслуживать словенский арбитр Дамир Скомина. Итальянец Никола Риццоли отсудит встречу Испания - Франция 23 июня в Донецке. На четвертьфинале Англия - Италия 24 июня в Киеве будет работать португалец Педру Проэнса.

Источник: Интерфакс-Украина; Фото: football-online.info..... УЕФА назвал главных арбитров, которыеработать на четвертьфиналах чемпионата Европы по футболу 2012 года.Поединок 21 июня между сборными Чехии и Португалии в Варшаве будетангличанин Ховард Уэбб, сообщает официальный сайт УЕФА в среду.Матч Германия - Греция, который состоится в пятницу в Гданьске, будет обслуживать словенский арбитр Дамир Скомина. Итальянец Никола Риццоли отсудит встречу Испания - Франция 23 июня в Донецке. На четвертьфинале Англия - Италия 24 июня в Киеве будет работать португалец Педру Проэнса.Источник: Интерфакс-Украина; Фото: football-online.info..... Читать новость...