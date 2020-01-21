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|Новость
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Онищенко будут судить заочно
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|Добавлено:
|2020-01-21 15:32:45
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Высший антикоррупционный суд будет заочно рассматривать дело бывшего народного депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Об этом сообщает общественная организация Центр противодействия коррупции в Telegram.
«Сегодня Антикоррупционный суд решил слушать дело Онищенко в специальном судебном разбирательстве. Простыми словами - заочно, потому что Онищенко не в Украине. Годами экс-деп скрывался от украинских антикоррупционных органов. В конце 2019 года его наконец схватил Интерпол, и сейчас любитель лошадей находится под стражей в Германии. Адвокаты не хотели заочного рассмотрения, мол, Онищенко - под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС», - говорится в сообщении.
Следующее заседание назначено на 4 мая.
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