Новость Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС Добавлено: 2020-01-21 16:18:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур. Об этом сообщает «Европейская правда».

Среди этих приоритетов он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение «промышленного безвиза», а также создание «новой повестки дня в сфере юстиции и свободы», назвав последний пункт «вопросом, который уже перезрел».

«Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли», - добавил вице-премьер.

«В 2019 году у нас было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое – в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях», - пояснил он.

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Осторожность В. Мунтияна в высказываниях по поводу плано..... Вопрос, к какому берегу причалит– станет ли членом Таможенного(ТС) или будет стучаться в двери ЕС, волнует не столько экономистов, сколько политиков разного уровня и политических предпочтений.Однако, похоже, движение начнется в сторону ТС, во всяком случае, об этом осторожно сообщает Уполномоченный правительства Украины по СНГ и ТС Валерий Мунтиян.Стало известно, что 28 марта в Москву для переговоров по поводу более глубокого взаимодействия Украины со странами-членами Таможенногоприбыл министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Кроме того, Киев рассматривает возможность присоединения и к ЕврАзЭС.Осторожность В. Мунтияна в высказываниях по поводу плано..... Читать новость...

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"Сейчас есть определенные сложности, связанные, прежде всего, как мы считаем, с образованием, структурированием и формализацией Таможенного союза. У нас появляются отличия в подходах", - сказал он журналистам в четверг в Луганске.

При этом премьер призвал СМИ "искусственно не раздувать и не преувеличивать ситуацию".

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"Подписание Соглашения не означает вступления в ЕС и отход от Таможенного союза и России, ни в коем случае. Придет время, и мы поговорим об этом, проведем референдум и сделаем свой выбор", - сказал он.

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