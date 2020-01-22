Новость Минздрав Украины проинформировал о ситуации с новым коронавирусом (nCoV) Добавлено: 2020-01-22 11:02:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство здравоохранения Украины проинформировало о развитии ситуации с распространением нового коронавируса (nCoV). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, Минздрав сообщил Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

С целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по эпидемиологическим и клиническим критериям определения случая коронавирусной инфекции (nCoV), лечению пациентов, перечню лекарств, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV, требованиям по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV.

Минздрав напомнил об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

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В ОАЭ зафиксированы четыре новых случая заболевания коронави...



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Минздрав Украины уличили в растрате...



По сообщению телеканала TBi, украинский Минздрав в прошлом году переплатил за приобретенные автомобили «скорой помощи» около 7 000 000 долларов.

В 2012 году было закуплено 216 Peugeot Boxer у ООО «КРАС» по цене 80 000 за единицу. По оценке экспертов, один такой автомобиль со всем оборудованием стоит не дороже 57 000 долларов.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества, однако о том, кто выступает основным фигурантом, не сообщается.

Напомним, с февраля прошлого года Минздрав Украины возглавляет Раиса Богатырева (представительница правящей партии).

Минздрав Украины закупил новые авто «скорой помощи» (видео):



..... По сообщению телеканала TBi, украинскийв прошлом году переплатил за приобретенные автомобили «скорой помощи» около 7 000 000 долларов.В 2012 году было закуплено 216 Peugeot Boxer у ООО «КРАС» по цене 80 000 за единицу. По оценке экспертов, один такой автомобиль со всем оборудованием стоит не дороже 57 000 долларов.По данному факту заведено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества, однако о том, кто выступает основным фигурантом, не сообщается.Напомним, с февраля прошлого годавозглавляет Раиса Богатырева (представительница правящей партии).закупил новые авто «скорой помощи» (видео):..... Читать новость...

Минздрав Украины возобновил работу...

Министерство здравоохранения Украины возобновило работу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

«На сегодня работа Минздрава разблокирована и есть возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств для больных раком, гепатитом, туберкулезом, а также вакцин против кори. Также в ближайшее время смогут поехать на лечение в зарубежные клиники 44 украинца, которые сейчас не могут получить необходимую медицинскую помощь в Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил свое постановление от 5 февраля об отстранении Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.

..... Министерство здравоохранениявозобновило работу. Об этом сообщает пресс-службаа в Facebook.«На сегодня работаа разблокирована и есть возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств для больных раком, гепатитом, туберкулезом, а также вакцин против кори. Также в ближайшее время смогут поехать на лечение в зарубежные клиники 44 украинца, которые сейчас не могут получить необходимую медицинскую помощь в Украине», - говорится в сообщении.Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил свое постановление от 5 февраля об отстранении Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения..... Читать новость...

Минздрав Украины будет экономить на лекарствах?...



Министерство здравоохранения Украины собирается в 2013 году сэкономить во время закупки медикаментов примерно 130 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют выводы специалистов, которые опубликованы в информационном бюллетене Кабинета министров.

В частности, благодаря снижению цен на лекарственные средства во время осуществления государственных закупок ожидается экономия средств в размере 108,8 миллионов гривен (5,2% от годового финансирования). Кроме того, благодаря оптимизации номенклатуры закупок и осуществления перераспределения медпрепаратов между регионами планируется сэкономить порядка 20 миллионов гривен.

В выводах экспертов сказано, что в 2013 году в среднем цены госзакупок лекар..... Министерство здравоохранениясобирается в 2013 году сэкономить во время закупки медикаментов примерно 130 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют выводы специалистов, которые опубликованы в информационном бюллетене Кабинета министров.В частности, благодаря снижению цен на лекарственные средства во время осуществления государственных закупок ожидается экономия средств в размере 108,8 миллионов гривен (5,2% от годового финансирования). Кроме того, благодаря оптимизации номенклатуры закупок и осуществления перераспределения медпрепаратов между регионами планируется сэкономить порядка 20 миллионов гривен.В выводах экспертов сказано, что в 2013 году в среднем цены госзакупок лекар..... Читать новость...