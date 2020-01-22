Новость Непрофильные активы госкомпаний будут отданы в частный сектор, - Гончарук Добавлено: 2020-01-22 11:33:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибыли и создают предпосылки для коррупции, будут отданы в частный сектор. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски», - отметил он.

Премьер также поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

Гончарук подчеркнул, что Фонд государственного имущества должен способствовать привлечению инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.

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"Отныне решения Комитета будут приниматься тайным голосованием, чтобы свести к нулю политическое влияние его членов", - сообщил он.

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ЧИТ..... С осени 2017 года номинационный комитет будет выбирать директоров и членов наблюдательных советовтолько при помощи тайного голосования девяти министров.Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив."Отныне решения Комитетаприниматься тайным голосованием, чтобы свести к нулю политическое влияние его членов", - сообщил он.Отмечается, что время голосования будет учитываться совещательный голос 8 представителей МФО и международных экспертов по вопросам корпоративного управления."Это снижает риск кадровой ошибки и помогает нам нейтрализовать возможное политическое влияние заинтересованного министра", - сообщил он.ЧИТ..... Читать новость...

Госбюджет Украины будут планировать на 3 года, - Гончарук...

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«Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-х годовой декларации», - отметил он.

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Новые санкции, введенные США и Евросоюзом в отношении государственных банков Российской Федерации, приведут к постепенному ухудшению ликвидности и фондирования банковского сектора РФ. Об этом стало известно из нового отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

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Согласно результатам ..... Новые санкции, введенные США и Евросоюзом в отношении государственных банков Российской Федерации, приведут к постепенному ухудшению ликвидности и фондирования банковскогоа РФ. Об этом стало известно из нового отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's.«Санкции, которые ограничивают банкам доступ на внешние рынки капитала, напрямую затрагивают свыше 50% активов российского банковскогоа. Однако мы полагаем, что влияние санкций Запада в краткосрочном периоде будет иметь ограниченный характер, учитывая невысокую зависимость данного банковскогоа от внешнего фондирования», - сказано в отчете Standard & Poor's.Согласно результатам ..... Читать новость...

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"Сейчас идет постоянный мониторинг ситуации, и вся информация о случаях совершения преступлений кем-то, кто прикрывается "Правым сектором", собирается.

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«Правый сектор» и МВД Украины вместе будут бороться с террор...

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Он подчеркнул, что министр с уважением относится к..... Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщает о встрече главы МВД Арена Авакова с представителем "Правогоа" и достигнутой договоренности действовать сообща в борьбе с терроризмом."Только что закончилась встреча министра внутренних дел Арсена Авакова со спикером и членом Провода организации "Правый" Бориславом Березой. На встрече обсуждались вопросы ограничения незаконного трафика оружия из зоны АТО в остальные области Украины и вопросы налаживания коммуникаций между МВД и организацией ПС", - написал в понедельник на своей страничке в Фейсбук А.Геращенко.Он подчеркнул, что министр с уважением относится к..... Читать новость...

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«Приватизационные процессы не только не остановлены - они, наоборот, набирают обороты. Государству лишь нужно определить, какую долю необходимо сохранить для осуществления эффективного контроля. Я думаю, что для значительной части государственных компаний эта доля может быть в виде блокирующего пакета», - сказал Медведев в интервью иностранным журналистам.

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На Черкасщине сгорел частный вертолет...

В Черкасской области сгорел частный вертолет.

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Как рассказал пилот и его пассажирка, загорание частного вертолета произошло во время его приземления. Люди едва успели покинуть кабину, как огонь охватил всю машину. Еще до прибытия на место пожара пожарно-спасательного подразделения огонь успел полностью уничтожить вертолет. Причина и убытки пожара – устанав..... В Черкасской области сгорелвертолет.В Черкасской области 9 июня возле села Плескачевка Черкасского района во время пожара сгорелвертолет. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, 9 июня в 12:45 к смелянским спасателям поступило сообщение о пожаре вертолета Schweizer 300CBi возле села Плескачевка.Как рассказал пилот и его пассажирка, загорание частного вертолета произошло во время его приземления. Люди едва успели покинуть кабину, как огонь охватил всю машину. Еще до прибытия на место пожара пожарно-спасательного подразделения огонь успел полностью уничтожить вертолет. Причина и убытки пожара – устанав..... Читать новость...