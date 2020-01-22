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Непрофильные активы госкомпаний будут отданы в частный сектор, - Гончарук
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|Добавлено:
|2020-01-22 11:33:56
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибыли и создают предпосылки для коррупции, будут отданы в частный сектор. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски», - отметил он.
Премьер также поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.
Гончарук подчеркнул, что Фонд государственного имущества должен способствовать привлечению инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.
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