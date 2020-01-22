Новость В Украине введут электронную акцизную марку Добавлено: 2020-01-22 12:02:23 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал запуск пилотного проекта электронной акцизной марки. Об этом он написал в Facebook.

«Мы нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар», - говорится в сообщении.

Дубилет подчеркнул, что система не будет требовать от бизнеса покупки нового оборудования, государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки.

«Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки. Это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка», - добавил министр.

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С 7 июля в зоне АТО введут электронную систему пропускного р...

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что с 7 июля в зоне проведения Антитеррористической операции будет введена электронная система пропускного режима. Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал в ходе совещания по вопросам пропускного режима через линию соприкосновения в зоне АТО. В совещании приняли участие руководители Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.

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Жители Украины начинают постепенно привыкать к инициативам правительства страны, которые касаются возможности введения в Украине новых видов налогов.

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В настоящее время деньги в Украине получают лишь многодетные матери, но в скором времени ситуация может измениться.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, Кабинет министров поддержал идею назначения пенсий многодетным отцам, воспитавшим пятерых или более детей. По словам министра социальной политики Натальи Королевской, действующее законодательство предусматривает начисление пенсий за особые заслуги перед страной лишь матерям, которые родили пятерых или более детей и впоследствии воспитали их до 6-летнего возраста.

«Законопроект предлагает распространить это право и на отцов, которые в случае смерти матери детей или лишения ее родительских пра..... В настоящее время деньги вполучают лишь многодетные матери, но в скором времени ситуация может измениться.Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, Кабинет министров поддержал идею назначения пенсий многодетным отцам, воспитавшим пятерых или более детей. По словам министра социальной политики Натальи Королевской, действующее законодательство предусматривает начисление пенсий за особые заслуги перед страной лишь матерям, которые родили пятерых или более детей и впоследствии воспитали их до 6-летнего возраста.«Законопроект предлагает распространить это право и на отцов, которые в случае смерти матери детей или лишения ее родительских пра..... Читать новость...

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