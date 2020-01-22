Новость Разумков высказался о количестве нардепов Добавлено: 2020-01-22 12:35:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что важно качество работы народных депутатов, а не их количество. Об этом сообщает «Укринформ».

«Я считаю, что большой разницы эффективности работы народных депутатов - что 300, что 450 - мы не увидим. Здесь, пожалуй, вопрос, не в количестве, а в качестве», - отметил он.

По его словам, даже если исходить из численности населения, сравнивая начало 90-х годов и сегодняшний день, то проведя корреляцию показателей можно выйти на 300 народных депутатов.

«Это будет решать зал Верховной Рады, куда поступит этот законопроект, мы будем за него голосовать и уже после этого будем иметь или 300, все же, пожалуй, 300, если так решит Верховная Рада Украины. Лично я считаю, что это неплохая инициатива, которую было бы полезно имплементировать в украинский парламентаризм», - добавил Разумков.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на следующей сессии может рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

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Разумков рассказал, когда ВР рассмотрит сокращение количеств...

Верховная Рада на следующей сессии может рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Думаю, что так. Есть решение Конституционного суда», - отметил он.

Также Разумков высказал свое мнение и относительно отрицательного вывода КСУ по законопроекту о досрочном лишении мандата.

«Я не могу об этом говорить как председатель Верховной Рады, но могу - как гражданин своего государства: к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были до него направлены относительно досрочного прекр..... Верховная Рада на следующей сессии может рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом заявил спикер ВР Дмитрийв программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.«Думаю, что так. Есть решение Конституционного суда», - отметил он.Такжевысказал свое мнение и относительно отрицательного вывода КСУ по законопроекту о досрочном лишении мандата.«Я не могу об этом говорить как председатель Верховной Рады, но могу - как гражданин своего государства: к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были до него направлены относительно досрочного прекр..... Читать новость...

Разумков стал спикером ВР...

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Разумков заявил, что коалиция в предыдущей ВР была «виртуальной» – и подорвала доверие к парламенту, а в новой Верховной Раде – 80% новых лиц, и это – самый молодой парламент из всех созывов.

По его словам, новый парламент должен осуществить экономический прорыв и очистить власть от коррупции и кумовства.

Разумков назвал 3 направления деятельности: в частности, реформу институтов власти и очищение власти от коррупц..... Руководитель партии «Слуга народа» Дмитрийизбран председателем Верховной Рады девятого созыва. Об этом сообщает «Украинская правда».Его кандидатуру поддержали 382 народных депутата.заявил, что коалиция в предыдущей ВР была «виртуальной» – и подорвала доверие к парламенту, а в новой Верховной Раде – 80% новых лиц, и это – самый молодой парламент из всех созывов.По его словам, новый парламент должен осуществить экономический прорыв и очистить власть от коррупции и кумовства.назвал 3 направления деятельности: в частности, реформу институтов власти и очищение власти от коррупц..... Читать новость...

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«У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии "Слуга народа" и от других политических сил открыты для общения», - отметил он.

По его словам, сейчас нет причин для проведения заседаний в закрытом режиме, добавив, что ни одна фракция не имеет таких намерений.

Ранее пре..... Председатель Верховной Рады Украины Дмитрийпообещал, что парламент останется открытым для представителей средств массовой информации. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».«У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии "Слуга народа" и от других политических сил открыты для общения», - отметил он.По его словам, сейчас нет причин для проведения заседаний в закрытом режиме, добавив, что ни одна фракция не имеет таких намерений.Ранее пре..... Читать новость...

В «Слуге народа» нет раскола, - Разумков ...

Спикер Верховной Рады, глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил, что внутри партии нет никаких проблем и раскола. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии... Мы не держимся за должности, или регалии. Нам нужно, чтобы партия работала. Вы видите, в каком режиме работает Верховная Рада и... трудно еще заниматься этими вопросами. Так же состоялся большой переток кадров от партийной структуры ... никакого конфликта на этот счет нет», - отметил он.

Также Разумков сказал, что нового лидера «Слуги народа» определит съезд партии.

«Кто займет мое место определит..... Спикер Верховной Рады, глава «Слуги народа» Дмитрийзаявил, что внутри партии нет никаких проблем и раскола. Об этом сообщает «Украинская правда».«Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии... Мы не держимся за должности, или регалии. Нам нужно, чтобы партия работала. Вы видите, в каком режиме работает Верховная Рада и... трудно еще заниматься этими вопросами. Так же состоялся большой переток кадров от партийной структуры ... никакого конфликта на этот счет нет», - отметил он.Такжесказал, что нового лидера «Слуги народа» определит съезд партии.«Кто займет мое место определит..... Читать новость...

Разумков заявил о первом «кнопкодаве» в ВР...

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«Уважаемые народные депутаты, вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Честно" зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде Украины IX созыва. С чем я вас и поздравляю, к сожалению. Я надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, которые мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде», - отметил он.

&n..... Спикер Верховной Рады Украины Дмитрийпрокомментировал первый случай «кнопкодавства» в парламенте девятого созыва. Об этом сообщает «Укринформ».«Уважаемые народные депутаты, вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Честно" зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде Украины IX созыва. С чем я вас и поздравляю, к сожалению. Я надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, которые мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде», - отметил он.&n..... Читать новость...

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Напомним, 3 декабря 2019 года ВР поддержала закон о перезапуске ГБР. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.

Закон, в частности, предусматривает изменить правовой статус Государственного бюро расследований. Так, ГБР определено государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раск..... Спикер Верховной Рады Украины Дмитрийподписал закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"» относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2116.Напомним, 3 декабря 2019 года ВР поддержала закон о перезапуске ГБР. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.Закон, в частности, предусматривает изменить правовой статус Государственного бюро расследований. Так, ГБР определено государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раск..... Читать новость...

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«Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», - отметил он.

Также Разумков добавил, что новая Верховная Рада обсудит возможный особый статус Донбасса.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов», - сказал политик.

По его словам, окончание войны з..... Вернуть мир на Донбасс принятием каких-либо законов невозможно. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрийв интервью изданию «Коммерсантъ».«Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», - отметил он.Такжедобавил, что новая Верховная Рада обсудит возможный особый статус Донбасса.«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов», - сказал политик.По его словам, окончание войны з..... Читать новость...

Разумков предостерегает ЦИК от пережеребьевки номеров партий...

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«На самом деле ситуация довольно опасная. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов. На перепечатку нужно иметь ресурс», - отметил он.

Разумков выразил надежду, что окончательное решение суда поможет справиться со сложившейся ситуацией.

4 июля 2019 года Шестой апелляционный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку номеров партий в избирательных бюллетенях.

Очередность партий в бюлле..... Пережеребьевка партий может сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрийв эфире телеканала «1+1».«На самом деле ситуация довольно опасная. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов. На перепечатку нужно иметь ресурс», - отметил он.выразил надежду, что окончательное решение суда поможет справиться со сложившейся ситуацией.4 июля 2019 года Шестой апелляционный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку номеров партий в избирательных бюллетенях.Очередность партий в бюлле..... Читать новость...