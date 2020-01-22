Новость Новый закон о труде будет больше защищать от безосновательных увольнений, - Милованов Добавлено: 2020-01-22 13:23:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Проект закона «О труде» предоставляет возможность работодателям увольнять работников по своей инициативе, но причиной такого решения могут быть исключительно основания, прописанные в трудовом договоре. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«В статье 35 проекта закона "О труде" речь идет о возможности увольнять по инициативе работодателя, но речь не идет, что это должно произойти без объяснения причин. Мы предлагаем работодателям быть предусмотрительными и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы», - написал министр в Facebook.

Статья 35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

1. Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

2. О решении расторгнуть трудовой договор по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев

не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет

не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет

3. По договоренности сторон сроки предупреждения, указанные в части второй настоящей статьи могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшение срока уведомления.

4. Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в сумму размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения.Порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом Министров.

5. В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

6. Споры, связанные с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора по этому основанию, решаются в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров.

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