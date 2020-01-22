Новость Маркарова вновь допустила прекращение сотрудничества с МВФ Добавлено: 2020-01-22 15:02:41 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может отказаться от финансовой поддержки Международного валютного фонда после выполнения следующей программы финансирования.

«Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», - написала она в Facebook.

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Ранее Маркарова заявила, что новый Кабинет министров Украины будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом стала последней.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

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