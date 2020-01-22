Новость Разумков рассказал, когда можно будет говорить о повышении зарплат депутатам Добавлено: 2020-01-22 15:39:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил условие для пересмотра заработных плат народных депутатов и чиновников. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить: вот такой показатель нашей работы, давайте пересматривать заработные платы. Сегодня, я думаю, еще так пока вопрос не стоит», - отметил он.

Разумков добавил, что сейчас зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму, поэтому она выросла по сравнению с прошлым годом на сумму около 3 тысяч гривен.

«Всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько будут получать наши граждане, сколько получает врач, учительница, воспитатель, у меня лично язык не повернется сказать о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновника», - сказал спикер ВР.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра зарплат топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.

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В ВР рассказали о повышении зарплат депутатам...

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума.

«Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах... Изменения зарплат - около 3 тысяч для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом», - отметил он.

Ранее Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях...... Спикер Верховной Рады Дмитрийзаявил, чтоы народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума.«Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах... Изменения- около 3 тысяч для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом», - отметил он.Ранеепредложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях...... Читать новость...

Парубий: "Рада отменит постановление о повышении зарплат деп...



Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в следующий вторник, 1 ноября, отменит постановление о повышении зарплат депутатам.

Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета реформ, передает УНН.

"Я говорил с руководителями фракций. Во вторник мы приведем в порядок этот вопрос и изменим постановление без увеличения зарплат", - сообщил А.Парубий.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение о повышении зарплат народным депутатам не было согласовано с Кабинетом министров...... Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в следующий вторник, 1 ноября, отменит постановление оОб этом он сказал в ходе заседания Национального совета реформ, передает УНН."Я говорил с руководителями фракций. Во вторник мы приведем в порядок этот вопрос и изменим постановление без увеличения", - сообщил А.Парубий.ЧИТАЙТЕ: Гройсман онардепам: Мне очень обидно, что так получилосьНапомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение онароднымне было согласовано с Кабинетом министров...... Читать новость...

Разумков рассказал, когда будет рассмотрен Госбюджет на 2020...

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент намерен в пятницу, 18 октября 2019 года, принять законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении. Об этом сообщает «Укринформ».

«Хотел бы напомнить, что в пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении. На этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов в закон о Государственном бюджете на 2020 год, заключение Счетной палаты и подготовит сбалансированные выводы и предложения к нему», - отметил он.

По его словам,..... Спикер Верховной Рады Дмитрийзаявил, что парламент намерен в пятницу, 18 октября 2019 года, принять законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении. Об этом сообщает «Укринформ».«Хотел бы напомнить, что в пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении. На этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов в закон о Государственном бюджете на 2020 год, заключение Счетной палаты и подготовит сбалансированные выводы и предложения к нему», - отметил он.По его словам,..... Читать новость...

В текущем году о повышении зарплат можно забыть...



Результаты исследования, проведенного Международной консалтинговой компанией Hudson, показали, что в 2012 году лишь 42% компаний планирует повысить уровень заработной платы своим сотрудникам на 6-10%. Для сравнения, в 2011 году большая часть компании подняла зарплаты своим сотрудникам на 10-15%. В нынешнем же году, лишь 20% компаний планирует такое повышение зарплат. Каждая же пятая компания в стране, в 2012 году, вовсе отказалась от повышения зарплат своим работникам.

В компании Hudson считают, что причина кроется в повышенном уровне индексации в предыдущие годы. Относительная же стабильность валюты в 2011 году снизила важность критерия оценки размера индексации. Ведь ком..... Результаты исследования, проведенного Международной консалтинговой компанией Hudson, показали, что в 2012 году лишь 42% компаний планирует повысить уровень заработной платы своим сотрудникам на 6-10%. Для сравнения, в 2011 году большая часть компании поднялаы своим сотрудникам на 10-15%. В нынешнем же году, лишь 20% компаний планирует такое повышение. Каждая же пятая компания в стране, в 2012 году, вовсе отказалась от повышениясвоим работникам.В компании Hudson считают, что причина кроется в повышенном уровне индексации в предыдущие годы. Относительная же стабильность валюты в 2011 году снизила важность критерия оценки размера индексации. Ведь ком..... Читать новость...

О повышении тарифов на проезд в городском транспорте можно г...

Глава КГГА считает, что о повышении тарифов на проезд можно говорить после принятия бюджета.

Новоназначенный председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко заявляет, что основная задача для него на сегодня – принятие сбалансированного бюджета Киева, и он пока не намерен повышать тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом Макеенко сказал в интервью газете «Сегодня».

«Моя позиция такова: нужно принять правильный бюджет, который позволит обеспечить развитие всех сфер, в том числе и транспортной, чтобы не приводить к повышению тарифов. Принятие сбалансированного бюджета — основная задача. Как примем бюджет, так и будем го..... Глава КГГА считает, что отарифов на проездпосле принятия бюджета.Новоназначенный председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко заявляет, что основная задача для него на сегодня – принятие сбалансированного бюджета Киева, и он пока не намерен повышать тарифы на проезд в общественном транспорте.Об этом Макеенко сказал в интервью газете «Сегодня».«Моя позиция такова: нужно принять правильный бюджет, который позволит обеспечить развитие всех сфер, в том числе и транспортной, чтобы не приводить к повышению тарифов. Принятие сбалансированного бюджета — основная задача. Как примем бюджет, так и будем го..... Читать новость...

Министр обороны Украины рассказал о последнем призыве, воина...



По словам министра обороны Украины Павла Лебедева, в этом году на контрактной основе в армию было призвано 6800 человек, что составляет 58 % от запланированного количества воинов-контрактников. До конца текущего года планируется призвать по контракту ещё 200 человек.

На сегодняшний день лучше всего укомплектованы флот, авиация и спецназ, меньше всего военных, служащих по контракту, - в сухопутных войсках.

В дальнейшем количество воинов-контрактников будет сокращаться. "Планируется, что в 2014 году в украинскую армию на контрактной основе будут приняты 4,8 тысяч военнослужащих, в 2015 – около 5 тысяч, а в 2016-2017 годах в пределах 4,5-5 тысяч человек", – заявил мини..... По словам министра обороны Украины Павла Лебедева, в этом году на контрактной основе в армию было призвано 6800 человек, что составляет 58 % от запланированного количества воинов-контрактников. До конца текущего года планируется призвать по контракту ещё 200 человек.На сегодняшний день лучше всего укомплектованы флот, авиация и спецназ, меньше всего военных, служащих по контракту, - в сухопутных войсках.В дальнейшем количество воинов-контрактниковсокращаться. "Планируется, что в 2014 году в украинскую армию на контрактной основе будут приняты 4,8 тысяч военнослужащих, в 2015 – около 5 тысяч, а в 2016-2017 годах в пределах 4,5-5 тысяч человек", – заявил мини..... Читать новость...

Разумков рассказал, когда ВР рассмотрит сокращение количеств...

Верховная Рада на следующей сессии может рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Думаю, что так. Есть решение Конституционного суда», - отметил он.

Также Разумков высказал свое мнение и относительно отрицательного вывода КСУ по законопроекту о досрочном лишении мандата.

«Я не могу об этом говорить как председатель Верховной Рады, но могу - как гражданин своего государства: к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были до него направлены относительно досрочного прекр..... Верховная Рада на следующей сессии может рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом заявил спикер ВР Дмитрийв программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.«Думаю, что так. Есть решение Конституционного суда», - отметил он.Такжевысказал свое мнение и относительно отрицательного вывода КСУ по законопроекту о досрочном лишении мандата.«Я не могу об этомкак председатель Верховной Рады, но могу - как гражданин своего государства: к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были до него направлены относительно досрочного прекр..... Читать новость...

О результатах работы новой киевской власти можно будет говор...



Кандидат в мэры Киева Виталий Кличко считает, что говорить о первых результатах деятельности новой столичной власти можно будет уже через 100 дней. При этом он убежден, что для реализации реформ в столице необходимо в первую очередь объединить должности мэра города и главы КГГА.

Также политик отметил, что необходимо провести аудит того, что есть в Киеве, чтобы знать, от чего отталкиваться при проведении реформ.

«Проблем много и о них знают все киевляне. Но мы не сможем их решить, если не сможем сделать власть эффективной и не разрушим коррупцию», - сказал он, добавив, что именно из-за коррупции треть столичного бюджета находится в «тени».

..... Кандидат в мэры Киева Виталий Кличко считает, чтоо первых результатах деятельности новой столичной властиуже через 100 дней. При этом он убежден, что для реализации реформ в столице необходимо в первую очередь объединить должности мэра города и главы КГГА.Также политик отметил, что необходимо провести аудит того, что есть в Киеве, чтобы знать, от чего отталкиваться при проведении реформ.«Проблем много и о них знают все киевляне. Но мы не сможем их решить, если не сможем сделать власть эффективной и не разрушим коррупцию», - сказал он, добавив, что именно из-за коррупции треть столичного бюджета находится в «тени»...... Читать новость...