Новость Кулеба рассказал, почему Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС Добавлено: 2020-01-22 16:21:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что отказ от идеи таможенного союза с ЕС – это, по сути, хорошо для Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Таможенный союз - неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся постоянно не отвлекаясь на пессимизм», - отметил он.

По его словам, таможенный союз на данном этапе – это просто красивые слова, за которыми стоят серьезные угрозы национальным выгодам и интересам Украины.

«Поэтому мы от этой идеи и отказываемся», - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что когда в 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами.

«На данном этапе нам выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере. Для этого есть все предпосылки и возможности. И мы их используем. Это выгодно прежде всего украинцам, ведь от этого выиграет украинский бизнес и экономически усилится Украинское государство», - сказал вице-премьер.

Накануне Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур.

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Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС...

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Среди этих приоритетов он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение «промышленного безвиза», а также создание «новой повестки дня в сфере юстиции и свободы», назвав последний пункт «вопросом, который уже перезрел».

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