Новость Зеленский встретился с главой правления Cargill Inc. Макленнаном Добавлено: 2020-01-22 17:05:45 Корреспондент: Алексей Свидров

Зеленский встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине», – сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

«Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники», – подчеркнул президент.

Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа «Укрзализныци», и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области.

«В декабре 2019 года Кабинет министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

«Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые пребывают в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы», – отметил глава государства.

Дэвид Макленнан напомнил, что компания Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и подчеркнул, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству. Председатель правления Cargill Inc. назвал «новым днем» нынешнюю политику в отношении инвестиций в Украине.

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