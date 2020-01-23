Новость Президент Украины провел встречу с главой ЕБРР Добавлено: 2020-01-23 09:05:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

«Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество приносит такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества», – отметил Владимир Зеленский.

«Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече», – добавил Президент Украины.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну в числе топ-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.

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Президент Украины провел встречу с Ангелой Меркель...

Петр Порошенко провел встречу с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая находится в Киеве с однодневным рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

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Президент Украины провел встречу с руководителями фракций...

П. Порошенко поддержал инициативу фракций относительно досрочных выборов в Верховную Раду.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с руководителями фракций ВО "Батькивщина" Сергеем Соболевым, Партии регионов Александром Ефремовым, партии УДАР Виталием Ковальчуком, ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком, председателем депутатской группы "Экономическое развитие" Анатолием Кинахом и уполномоченным представителем группы "Суверенная европейская Украина" Игорем Еремеевым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Президент Украины провел встречу с министрами обороны четыре...



Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны Литовской Республики Раймундасом Кароблисом, министром обороны Латвийской Республики Раймондсом Бергманисом, министром обороны Эстонской Республики Юри Луйком и министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Как сообщает пресс-служба, во время встречи, П.Порошенко выразил благодарность министрам обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Участие парадных расчетов и знаменательных групп ваших стран бо..... Петр Порошенкос министром обороны Литовской Республики Раймундасом Кароблисом, министром обороны Латвийской Республики Раймондсом Бергманисом, министром обороны Эстонской Республики Юри Луйком и министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президентаКак сообщает пресс-служба, во время встречи, П.Порошенко выразил благодарность министрам обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостностиЧИТАЙТЕ: Самолет сПентагона прибыл в аэропорт "Борисполь""Участие парадных расчетов и знаменательных групп ваших стран бо..... Читать новость...

Президент Украины провел встречу с председателем Национально...



В. Янукович встретился с председателем Нацсовета Австрии

В Вене состоялась встреча президента Украины Виктора Януковича и председателя Национального совета Республики Австрия Барбары Праммер - об этом УНН сообщили в пресс-службе президента.

Во время встречи Глава государства подчеркнул, что Украина придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству с Австрией. Виктор Янукович проинформировал Барбару Праммер о ходе и результатах реформ в Украине.

Стороны также обсудили проблемы, стоящие перед нашим государством на пути европейской интеграции, и вопросы сотрудничества Украины и Австрии.

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В. Янукович провел встречу с главой Тернопольской ОГА...

В. Янукович: создание рабочих мест - главная задача власти.

Создание рабочих мест - одна из главных задач власти. Об этом президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с председателем Тернопольской областной администрации Валентином Хоптяном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Серьезные задачи сегодня стоят перед краем. Одна из главных - это создание рабочих мест с нормальной, в перспективе, европейской заработной платой", - сказал В. Хоптян, рассказывая о вопросах, которые обсуждались во время встречи с главой государства. Он отметил, что для реализации этой цели необходимо привлекать инвестиции, строить современные предприя..... В. Янукович: создание рабочих мест - главная задача власти.Создание рабочих мест - одна из главных задач власти. Об этом президентВиктор Янукович заявил во время встречи с председателем Тернопольской областной администрации Валентином Хоптяном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства."Серьезные задачи сегодня стоят перед краем. Одна из главных - это создание рабочих мест с нормальной, в перспективе, европейской заработной платой", - сказал В. Хоптян, рассказывая о вопросах, которые обсуждались во время встречи сгосударства. Он отметил, что для реализации этой цели необходимо привлекать инвестиции, строить современные предприя..... Читать новость...

Кучма провел встречу с главой МИД Беларуси...

Бывший президент Украины Леонид Кучма по прибытию в Минск провел встречу с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, встреча состоялась по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Бывший президент Украины прибыл в Беларусь для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы при участии представителей России, Украины и ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине.

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”Стороны обсудили актуальное положение дел в зоне конфликта, его влияние на региональную и глобальную международную обстановк..... Бывший президентЛеонид Кучма по прибытию в Минскс министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, встреча состоялась по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.Бывший президентприбыл в Беларусь для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы при участии представителей России,и ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине.Читайте: Кучма и Медведчук участвуют в переговорах по Донбассу на общественных началах, - АПУ”Стороны обсудили актуальное положение дел в зоне конфликта, его влияние на региональную и глобальную международную обстановк..... Читать новость...

Яценюк провел встречу главой МИД Турции...

Яценюк обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Крыму.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обсудил с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу ситуацию в Крыму. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом шла речь сегодня во время их встречи в Киеве.

Яценюк поблагодарил главу МИД Турции за поддержку Украины в нелегкое для государства время. Он подчеркнул, что один из основных вызовов, которые появились перед Украиной, является ситуация в АР Крым.

«Убежден, что мы сможем сохранить стабильность в регионе», - подчеркнул премьер-министр.

Давутоглу выразил поддержку Украине и но..... Яценюк обсудил сМИД Турции ситуацию в Крыму.Премьер-министрАрсений Яценюк обсудил с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу ситуацию в Крыму. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом шла речь сегодня во время их встречи в Киеве.Яценюк поблагодарил главу МИД Турции за поддержкув нелегкое для государства время. Он подчеркнул, что один из основных вызовов, которые появились перед Украиной, является ситуация в АР Крым.«Убежден, что мы сможем сохранить стабильность в регионе», - подчеркнул премьер-министр.Давутоглу выразил поддержку Украине и но..... Читать новость...