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Президент Украины провел встречу с главой ЕБРР

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Добавлено:2020-01-23 09:05:10
Корреспондент:Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

«Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество приносит такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества», – отметил Владимир Зеленский.

«Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече», – добавил Президент Украины.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну в числе топ-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.

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