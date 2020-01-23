|
|Новость
|
Украине стоит временно приостановить гармонизацию законодательства с ЕС, - Арахамия
|
|Добавлено:
|2020-01-23 09:33:44
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским союзом. Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, сообщает «Укринформ».
«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам», - отметил он.
По его мнению, чтобы инвесторы могли работать в Украине, в стране необходимо создать свои уникальные правила игры.
«Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться. Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существую», - добавил Арахамия.
Смотрите также:
Сбербанк РФ решил временно приостановить кредитование в Укра...
Сбербанк России приостановил кредитование в Украине
.
Сбербанк России приостановил кредитование в Украине
, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Временно приостановили активные операции. Ни компаниям, ни гражданам сейчас не до активных операций", - сказал он, отметив, что крупнейших клиентов, финансовое состояние которых не вызывает вопросов, Сбербанк продолжит кредитовать.
Г.Греф отметил, что решение о приостановке кредитования принято накануне, 20 февраля.
Глава Сбербанка также сообщил, что у Сбербанка в настоящее время нет на балансе суверенного долга Украины и после погашения страной синдицированного кредита Сбербанка и ВТБ на $..... Читать новость...
В Венецианской комиссии считают, что люстрацию в Украине сле...
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио (на фото) во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко выразил мнение, что процесс люстрации следовало бы приостановить
и сначала доработать соответствующий закон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Необходимость внесения изменений в Конституцию и доработки Закона о люстрации были в центре обсуждения во время встречи президента Петра Порошенко с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) во главе с ее председателем Джанни Букиккио.
Говоря о Законе "Об обновлении власти" (о люстрации), Джанни Букиккио отметил, что это - "пл..... Читать новость...
Нормы российского таможенного законодательства будут приведе...
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на приведение отдельных норм российского таможенного законодательства
в соответствие с нормами законодательства
Таможенного союза.
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 303 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" внесен ФТС России, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства РФ.
Документ вносит изменения в статью закона, исключая из содержания специальной таможенной процедуры положения о применении мер тарифного и нетарифного регулирования, запретов и ограничений.
Правительству РФ ..... Читать новость...
Янукович-младший за введение интернет-законодательства в Укр...
Сын президента Украины Виктора Януковича предлагает разработать в Украине
интернет-законодательство. Такую идею он озвучил на своей странице в Facebook.
«По-видимому, привлечь внимание к давно актуальной проблеме в Украине
может только международный скандал. Год назад, когда обострился конфликт вокруг EX.ua, мы приглашали всех принять участие в диалоге и выработать «правила игры» в Интернете, которые устроили бы и правообладателей, и пользователей. Многие отнеслись к этой инициативе с недоверием и компромисса искать не хотели. Напрасно. Убежден, единственный конструктивный вариант решения проблемы - сесть за стол переговоров и утвердить общие, четкие и понят..... Читать новость...
В Украине нет законодательства, которое бы регулировало мирн...
Сергей Шабовта (эксперт по вопросам безопасности), Виктор Бояров (эксперт-криминалист) и Руслан Бортник (директор Украинского института анализа и менеджмента политики) обсудили, какими должны быть массовые акции протеста.
Политолог Руслан Бортник, вспоминая столкновения возле здания ВР 31 августа, считает, что в тот день охрана общественного порядка обеспечивалась ненадлежащим образом, хотя правоохранителей было в разы больше, чем самих протестующих. Спикер не понимает, почему вокруг Верховной Рады не поставили ограждение и металлоискатели, что позволило бы «отсечь» людей, которые пришли на митинг с оружием, если учесть, что эксцессы были прогнозируемы. К том..... Читать новость...
В Украине остановлено обращение акций, которые не соответств...
НКЦБФР остановила обращение акций, которые не соответствуют требованиям законодательства
.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на очередном заседании регулятора приняла решение о приостановлении внесения изменений в систему депозитарного учета инвестиционных сертификатов паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацкомиссии.
"Прежде всего, данной инициативой мы хотим защитить инвесторов от вложения в рискованные инструменты на рынке ценных бумаг.
Так, Комиссия остановила обращение акций определенных компаний по управлению активами, у которых закончился срок действия лицензии ..... Читать новость...
В Украине предлагают ужесточить ответственность за нарушения...
Отсутствие крышек канализационных люков, неработающие лифты в многоэтажках, отсутствующие провода на линиях электропередач – это и многое другое зачастую является не результатом халатного отношения к выполнению своих обязанностей, например, коммунальных служб, а следствием действий наших с вами сограждан, которые, пытаясь заработать деньги, просто воруют разнообразные металлоконструкции. Вроде бы в Украине
пытаются бороться с такими негативными явлениями: пункты приема металлолома проверяются компетентными органами, в законодательстве есть нормы, согласно которым определена ответственность за нарушение установленных правил, однако, крышки канализационных люков продолжают исчезать.
..... Читать новость...
Цены на бензин в Украине временно стабилизировались...
За последнее время цены на бензин и дизельное топливо в Украине
выросли до небывалой отметки. Но после вмешательство в ценовую политику министерства энергетики, цены на бензин немного стабилизировались и остановились на отметки 10 грн за литр бензина А-95-го. С небольшим отставанием от бензина, цена на дизельное топливо замерла, теперь за 1 литр дизтоплива украинцы платят 9,80 грн. И то, это благодаря тому, что правительство временно
уменьшило ставку по акцизному сбору. Но, к сожалению, ожидаемого уменьшения цены не произошло, так как цены на мировых рынках повышались слишком быстро, а их снижение началось лишь в начале мая.
По мнению министра энергетики и углепрома Юрия Бойко, в Украине
на..... Читать новость...
МККК временно приостановил работу в Украине...
Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил на несколько дней деятельность на всей территории Украины из-за гибели своего сотрудника в Донецке. Об этом сообщила пресс-секретарь организации в Украине
Алина Мурзаева, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Читайте: Террористы договариваются с телевизионщиками одного из телеканалов РФ о создании репортажа о гибели представителя Красного Креста
"Мы приостановили операционную деятельность на несколько дней, потому что сейчас для нас самое главное все силы бросить на то, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность наших сотрудников в Донецке, а, во-вторых, доставить тело нашего сотрудника семье ..... Читать новость...