Новость Украине стоит временно приостановить гармонизацию законодательства с ЕС, - Арахамия Добавлено: 2020-01-23 09:33:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским союзом. Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, сообщает «Укринформ».

«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам», - отметил он.

По его мнению, чтобы инвесторы могли работать в Украине, в стране необходимо создать свои уникальные правила игры.

«Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться. Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существую», - добавил Арахамия.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Сбербанк РФ решил временно приостановить кредитование в Укра...

Сбербанк России приостановил кредитование в Украине.

Сбербанк России приостановил кредитование в Украине, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Временно приостановили активные операции. Ни компаниям, ни гражданам сейчас не до активных операций", - сказал он, отметив, что крупнейших клиентов, финансовое состояние которых не вызывает вопросов, Сбербанк продолжит кредитовать.

Г.Греф отметил, что решение о приостановке кредитования принято накануне, 20 февраля.

Глава Сбербанка также сообщил, что у Сбербанка в настоящее время нет на балансе суверенного долга Украины и после погашения страной синдицированного кредита Сбербанка и ВТБ на $..... Сбербанк России приостановил кредитование вСбербанк России приостановил кредитование в, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф."Временно приостановили активные операции. Ни компаниям, ни гражданам сейчас не до активных операций", - сказал он, отметив, что крупнейших клиентов, финансовое состояние которых не вызывает вопросов, Сбербанк продолжит кредитовать.Г.Греф отметил, что решение о приостановке кредитования принято накануне, 20 февраля.Глава Сбербанка также сообщил, что у Сбербанка в настоящее время нет на балансе суверенного долга Украины и после погашения страной синдицированного кредита Сбербанка и ВТБ на $..... Читать новость...

В Венецианской комиссии считают, что люстрацию в Украине сле...

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио (на фото) во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко выразил мнение, что процесс люстрации следовало бы приостановить и сначала доработать соответствующий закон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Необходимость внесения изменений в Конституцию и доработки Закона о люстрации были в центре обсуждения во время встречи президента Петра Порошенко с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) во главе с ее председателем Джанни Букиккио.

Говоря о Законе "Об обновлении власти" (о люстрации), Джанни Букиккио отметил, что это - "пл..... Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио (на фото) во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко выразил мнение, что процесс люстрации следовало быи сначала доработать соответствующий закон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.Необходимость внесения изменений в Конституцию и доработки Закона о люстрации были в центре обсуждения во время встречи президента Петра Порошенко с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) во главе с ее председателем Джанни Букиккио.Говоря о Законе "Об обновлении власти" (о люстрации), Джанни Букиккио отметил, что это - "пл..... Читать новость...

Нормы российского таможенного законодательства будут приведе...

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на приведение отдельных норм российского таможенного законодательства в соответствие с нормами законодательства Таможенного союза.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 303 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" внесен ФТС России, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства РФ.

Документ вносит изменения в статью закона, исключая из содержания специальной таможенной процедуры положения о применении мер тарифного и нетарифного регулирования, запретов и ограничений.

Правительству РФ ..... Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на приведение отдельных норм российского таможенногов соответствие с нормамиТаможенного союза.Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 303 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" внесен ФТС России, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства РФ.Документ вносит изменения в статью закона, исключая из содержания специальной таможенной процедуры положения о применении мер тарифного и нетарифного регулирования, запретов и ограничений.Правительству РФ ..... Читать новость...

Янукович-младший за введение интернет-законодательства в Укр...



Сын президента Украины Виктора Януковича предлагает разработать в Украине интернет-законодательство. Такую идею он озвучил на своей странице в Facebook.

«По-видимому, привлечь внимание к давно актуальной проблеме в Украине может только международный скандал. Год назад, когда обострился конфликт вокруг EX.ua, мы приглашали всех принять участие в диалоге и выработать «правила игры» в Интернете, которые устроили бы и правообладателей, и пользователей. Многие отнеслись к этой инициативе с недоверием и компромисса искать не хотели. Напрасно. Убежден, единственный конструктивный вариант решения проблемы - сесть за стол переговоров и утвердить общие, четкие и понят..... Сын президента Украины Виктора Януковича предлагает разработать винтернет-законодательство. Такую идею он озвучил на своей странице в Facebook.«По-видимому, привлечь внимание к давно актуальной проблеме вможет только международный скандал. Год назад, когда обострился конфликт вокруг EX.ua, мы приглашали всех принять участие в диалоге и выработать «правила игры» в Интернете, которые устроили бы и правообладателей, и пользователей. Многие отнеслись к этой инициативе с недоверием и компромисса искать не хотели. Напрасно. Убежден, единственный конструктивный вариант решения проблемы - сесть за стол переговоров и утвердить общие, четкие и понят..... Читать новость...

В Украине нет законодательства, которое бы регулировало мирн...



Сергей Шабовта (эксперт по вопросам безопасности), Виктор Бояров (эксперт-криминалист) и Руслан Бортник (директор Украинского института анализа и менеджмента политики) обсудили, какими должны быть массовые акции протеста.

Политолог Руслан Бортник, вспоминая столкновения возле здания ВР 31 августа, считает, что в тот день охрана общественного порядка обеспечивалась ненадлежащим образом, хотя правоохранителей было в разы больше, чем самих протестующих. Спикер не понимает, почему вокруг Верховной Рады не поставили ограждение и металлоискатели, что позволило бы «отсечь» людей, которые пришли на митинг с оружием, если учесть, что эксцессы были прогнозируемы. К том..... Сергей Шабовта (эксперт по вопросам безопасности), Виктор Бояров (эксперт-криминалист) и Руслан Бортник (директор Украинского института анализа и менеджмента политики) обсудили, какими должны быть массовые акции протеста.Политолог Руслан Бортник, вспоминая столкновения возле здания ВР 31 августа, считает, что в тот день охрана общественного порядка обеспечивалась ненадлежащим образом, хотя правоохранителей было в разы больше, чем самих протестующих. Спикер не понимает, почему вокруг Верховной Рады не поставили ограждение и металлоискатели, что позволило бы «отсечь» людей, которые пришли на митинг с оружием, если учесть, что эксцессы были прогнозируемы. К том..... Читать новость...

В Украине остановлено обращение акций, которые не соответств...

НКЦБФР остановила обращение акций, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на очередном заседании регулятора приняла решение о приостановлении внесения изменений в систему депозитарного учета инвестиционных сертификатов паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацкомиссии.

"Прежде всего, данной инициативой мы хотим защитить инвесторов от вложения в рискованные инструменты на рынке ценных бумаг.

Так, Комиссия остановила обращение акций определенных компаний по управлению активами, у которых закончился срок действия лицензии ..... НКЦБФР остановила обращение акций, которые не соответствуют требованиямНациональная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на очередном заседании регулятора приняла решение о приостановлении внесения изменений в систему депозитарного учета инвестиционных сертификатов паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацкомиссии."Прежде всего, данной инициативой мы хотим защитить инвесторов от вложения в рискованные инструменты на рынке ценных бумаг.Так, Комиссия остановила обращение акций определенных компаний по управлению активами, у которых закончился срок действия лицензии ..... Читать новость...

В Украине предлагают ужесточить ответственность за нарушения...



Отсутствие крышек канализационных люков, неработающие лифты в многоэтажках, отсутствующие провода на линиях электропередач – это и многое другое зачастую является не результатом халатного отношения к выполнению своих обязанностей, например, коммунальных служб, а следствием действий наших с вами сограждан, которые, пытаясь заработать деньги, просто воруют разнообразные металлоконструкции. Вроде бы в Украине пытаются бороться с такими негативными явлениями: пункты приема металлолома проверяются компетентными органами, в законодательстве есть нормы, согласно которым определена ответственность за нарушение установленных правил, однако, крышки канализационных люков продолжают исчезать.

..... Отсутствие крышек канализационных люков, неработающие лифты в многоэтажках, отсутствующие провода на линиях электропередач – это и многое другое зачастую является не результатом халатного отношения к выполнению своих обязанностей, например, коммунальных служб, а следствием действий наших с вами сограждан, которые, пытаясь заработать деньги, просто воруют разнообразные металлоконструкции. Вроде бы впытаются бороться с такими негативными явлениями: пункты приема металлолома проверяются компетентными органами, в законодательстве есть нормы, согласно которым определена ответственность за нарушение установленных правил, однако, крышки канализационных люков продолжают исчезать...... Читать новость...

Цены на бензин в Украине временно стабилизировались...

За последнее время цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли до небывалой отметки. Но после вмешательство в ценовую политику министерства энергетики, цены на бензин немного стабилизировались и остановились на отметки 10 грн за литр бензина А-95-го. С небольшим отставанием от бензина, цена на дизельное топливо замерла, теперь за 1 литр дизтоплива украинцы платят 9,80 грн. И то, это благодаря тому, что правительство временно уменьшило ставку по акцизному сбору. Но, к сожалению, ожидаемого уменьшения цены не произошло, так как цены на мировых рынках повышались слишком быстро, а их снижение началось лишь в начале мая.

По мнению министра энергетики и углепрома Юрия Бойко, в Украине на..... За последнее время цены на бензин и дизельное топливо ввыросли до небывалой отметки. Но после вмешательство в ценовую политику министерства энергетики, цены на бензин немного стабилизировались и остановились на отметки 10 грн за литр бензина А-95-го. С небольшим отставанием от бензина, цена на дизельное топливо замерла, теперь за 1 литр дизтоплива украинцы платят 9,80 грн. И то, это благодаря тому, что правительствоуменьшило ставку по акцизному сбору. Но, к сожалению, ожидаемого уменьшения цены не произошло, так как цены на мировых рынках повышались слишком быстро, а их снижение началось лишь в начале мая.По мнению министра энергетики и углепрома Юрия Бойко, вна..... Читать новость...