Новость Прокуратура рассказала об обысках в букмекерской конторе «Фаворит» Добавлено: 2020-01-23 11:32:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Сотрудники полиции провели обыски у лиц, связанных с букмекерской конторой «Фаворит». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что под видом выпуска и реализации лотерей «Фаворит спорт» и при помощи интернет-сайта компания проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Следователи установили, что на сайтах favbet.com и favorit.com.ua предоставляется доступ к азартным играм, таким как игровые автоматы, покерные карты, виртуальная рулетка и ставкам на спортивные события.

В ходе обысков в офисе и по месту жительства фигурантов были найдены черновые записи, компьютеры, платежные карточки, при помощи которых легализовали полученные деньги.

Следствие ведется в рамках ст.203-2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом).

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Прокуратура Киева начала проверку сети игорных заведений "Фа...

Прокуратурой Святошинского района организована проверка законности деятельности сети игорных заведений "Фаворит спорт", которые действовали под видом распространения государственных лотерей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В рамках расследования уголовного производства столичными правоохранителями проведен ряд обысков, в ходе которых изъято около 100 единиц компьютерной техники. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Ведется следствие и проводятся компьютерно-технические экспертизы.

Читайте: В Киеве закрыли сеть подпольных казино «Кинг»

Напомним, ..... Прокуратурой Святошинского района организована проверка законности деятельности сети игорных заведений "Фаворит спорт", которые действовали под видом распространения государственных лотерей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.В рамках расследования уголовного производства столичными правоохранителями проведен ряд обысков, в ходе которых изъято около 100 единиц компьютерной техники. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Ведется следствие и проводятся компьютерно-технические экспертизы.Читайте: В Киеве закрыли сеть подпольных казино «Кинг»Напомним, ..... Читать новость...

Прокуратура рассказала о ходе и предварительных результатах ...



Неуправляемая волна протестов в столице унесла жизни 4 человек - прокуратура Киева.

В прокуратуре Киева сообщили о ходе и предварительных результатах расследования чрезвычайных событий, связанных с гибелью людей от огнестрельных ранений, которые произошли 22-25 января на территории столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры города Киева Александр Харлов, за последние три дня в Киеве неустановленные пока преступники во время массовых беспорядков, пользуясь общей эйфорией, охватившей радикально настроенных протестующих, используют огнестрельное оружие. Непосредственно во время массовых беспорядков на ул. Грушевского погиб..... Неуправляемая волна протестов в столице унесла жизни 4 человек - прокуратура Киева.В прокуратуре Киева сообщили о ходе и предварительных результатах расследования чрезвычайных событий, связанных с гибелью людей от огнестрельных ранений, которые произошли 22-25 января на территории столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Как сообщил начальник отдела прокуратуры города Киева Александр Харлов, за последние три дня в Киеве неустановленные пока преступники во время массовых беспорядков, пользуясь общей эйфорией, охватившей радикально настроенных протестующих, используют огнестрельное оружие. Непосредственно во время массовых беспорядков на ул. Грушевского погиб..... Читать новость...

Марго Робби станет частью букмекерской империи...



Актриса Марго Робби («Волк с Уолл-стрит») получила главную роль в экранизации биографического романа Марисы Ланкестер под названием Dangerous Odds.

Фильм расскажет о том, как Мариса Ланкестер, будучи любительницей острых ощущений, стала частью букмекерской империи Рона Сакко. Она влюбилась в своего бизнес-партнера и помогла ему перевести часть компании из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, а после – в Доминиканскую Республику. Мариса Ланкестер преуспела не только в бизнесе, но и в модельном мире, однако через некоторое время ее жизнь превратилась в сущий кошмар. Лишь несколько лет спустя ей удалось вырваться из преступного мира.

Следует заметить, что Марго Ро..... Актриса Марго Робби («Волк с Уолл-стрит») получила главную роль в экранизации биографического романа Марисы Ланкестер под названием Dangerous Odds.Фильм расскажет о том, как Мариса Ланкестер, будучи любительницей острых ощущений, стала частьюимперии Рона Сакко. Она влюбилась в своего бизнес-партнера и помогла ему перевести часть компании из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, а после – в Доминиканскую Республику. Мариса Ланкестер преуспела не только в бизнесе, но и в модельном мире, однако через некоторое время ее жизнь превратилась в сущий кошмар. Лишь несколько лет спустя ей удалось вырваться из преступного мира.Следует заметить, что Марго Ро..... Читать новость...

Украина во время лондонской Олимпиады выиграет 7 золотых мед...



Напомним, что сегодня официально стартуют XXX летние Олимпийские игры и все болельщики ждут от своих команд успешного выступления. Интересным в этом вопросе является мнение авторитетной британской букмекерской конторы William Hill. Букмекеры считают, что Украина во время летней Олимпиады может всерьез претендовать на завоевание семи золотых медалей.

Как считают букмекеры William Hill, представители Украины могут завоевать три медали во время соревнований по боксу среди мужчин. Кроме того, букмекеры отмечают неплохие шансы украинцев завоевать по одной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, пулевой стрельбе, гребле, а также в соревнованиях легкоатлетов.

Число семь для Украины является..... Напомним, что сегодня официально стартуют XXX летние Олимпийские игры и все болельщики ждут от своих команд успешного выступления. Интересным в этом вопросе является мнение авторитетной британскойконторы William Hill. Букмекеры считают, что Украина во время летней Олимпиады может всерьез претендовать на завоевание семи золотых медалей.Как считают букмекеры William Hill, представители Украины могут завоевать три медали во время соревнований по боксу среди мужчин. Кроме того, букмекеры отмечают неплохие шансы украинцев завоевать по одной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, пулевой стрельбе, гребле, а также в соревнованиях легкоатлетов.Число семь для Украины является..... Читать новость...

В НАБУ рассказали об обысках в НБУ...

НАБУ на своей странице в Facebook рассказало об обысках в Национальном банке Украины.

ЧИТАЙТЕ: В НБУ проходят обыски, – САП

«Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов», – говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что совместно с Департаментом защиты экономики..... НАБУ на своей странице в Facebook рассказало обв Национальном банке Украины.ЧИТАЙТЕ: В НБУ проходят обыски, – САП«Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов», – говорится в сообщении.В НАБУ добавили, что совместно с Департаментом защиты экономики..... Читать новость...

Луценко рассказал об обысках в АМКУ...

У следствия нет оснований для вручения подозрений и задержания руководства Антимонопольного комитета Украины. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день у нас нет оснований для объявления им (руководству АМКУ — ред.) подозрений, а тем более задержания”, — сказал Ю.Луценко.

Он напомнил, что задержание за коррупционные действия — это функция исключительно НАБУ.

Как сообщалось ранее, 31 марта в Антимонопольном комитете начались обыски с участием ГПУ.

ЧИТАЙТЕ: Сарган сообщила об обысках в Антимонопольном комитете..... У следствия нет оснований для вручения подозрений и задержания руководства Антимонопольного комитета Украины. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.“На сегодняшний день у нас нет оснований для объявления им (руководству АМКУ — ред.) подозрений, а тем более задержания”, — сказал Ю.Луценко.Он напомнил, что задержание за коррупционные действия — это функция исключительно НАБУ.Как сообщалось ранее, 31 марта в Антимонопольном комитете начались обыски с участием ГПУ.ЧИТАЙТЕ: Сарган сообщила обв Антимонопольном комитете..... Читать новость...

Портнов заявил об обысках из-за дел Порошенко...

Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что сегодня, 12 сентября 2019 года, проходят обыски по уголовным делам, связанным с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», - написал он в Telegram-канале.

Кроме этого, в аэропорту «Киев» («Жуляны») продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мал..... Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что сегодня, 12 сентября 2019 года, проходят обыски по уголовным делам, связанным с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», - написал он в Telegram-канале.Кроме этого, в аэропорту «Киев» («Жуляны») продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мал..... Читать новость...

В ГПУ рассказали об обысках в горсовете Ирпеня...

Обыск в городском совете Ирпеня Киевской области проводился в рамках расследования уголовного производства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«В среду, 7 июня, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области, на основании постановлений суда проводит одновременно ряд санкционированных обысков. Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины», - г..... Обыск в городском совете Ирпеня Киевской области проводился в рамках расследования уголовного производства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.«В среду, 7 июня, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области, на основании постановлений суда проводит одновременно ряд санкционированных обысков. Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины», - г..... Читать новость...