Новость Новосад объяснила свое высказывание о зарплате в 36 тыс. грн Добавлено: 2020-01-23 12:05:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что неудачно высказалась в отношении зарплаты в 36 тысяч гривен, которой недостаточно для содержания ребенка.

«Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям», - написала она в Facebook.

Новосад подчеркнула, что поддерживает позицию Кабмина, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.

«Это должна быть четкая и прозрачная система. Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно», - добавила министр.

Напомним, ранее Новосад пожаловалась на «неконкурентную» зарплату в 36 тысяч гривен.

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