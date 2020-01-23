Новость В Украине проживает 37,3 млн человек Добавлено: 2020-01-23 12:32:41 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр Кабинета министров Дмитрия Дубилета заявил, что на подконтрольной украинскому правительству территории по состоянию на 1 декабря 2019 живет 37 млн 289 тысяч человек. Об этом сообщает «Украинская правда».

Для оценки численности населения Украины использовали три метода. По словам Дубилета, все они дали примерно одинаковый результат с разницей 2.86%.

«37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно проживают за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года», - отметил он.

В Украине женщин почти на 3 млн больше чем мужчин: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

Министр рассказал, что оценка дает информацию о численности, половозрастной структуре населения, а также распределение по регионам, а перепись населения дает эти же данные и, например, информацию об этносе или состояние домохозяйства, однако на перепись в бюджете на 2020 год заложено 3,4 млрд грн.

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"Как свидетельствуют материалы обследования, киевляне, в основном, живут в отдельных квартирах (90,9%), в коммунальных квартирах и общежитиях проживают 7,8% домохозяйств.

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В это же время, по итогам опроса 46,1% домохозяйств удовлетворены своими жилищными условиями, не слишком довольны - 34,5%, очень недовольны - 4,1%.

Напомним, согласно с результатами соци..... Почти половина киевских семей живет в двухкомнатных квартирах43,2% семей Киевав квартирах с двумя комнатами. Об этом говорится в официальных материалах Главного управления статистики в Киеве, сообщает УНН."Как свидетельствуют материалы обследования, киевляне, в основном, живут в отдельных квартирах (90,9%), в коммунальных квартирах и общежитиях проживают 7,8% домохозяйств.В Киеве наибольшая доля домохозяйств (43,2%)в двухкомнатном жилье", - говорится в тексте.В это же время, по итогам опроса 46,1% домохозяйств удовлетворены своими жилищными условиями, не слишком довольны - 34,5%, очень недовольны - 4,1%.Напомним, согласно с результатами соци..... Читать новость...

В. Ющенко сообщил, что уже не проживает в государственной да...

В. Ющенко рассказал, что покинул государственную дачу.

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Источник: УНН..... В. Ющенко рассказал, что покинул государственную дачу.Президент Украины (2005-2010гг) Виктор Ющенко сообщил в эфире Общественного ТВ, что уже нев государственной даче в Конча-Заспе, передает УНН."Докладываю, я уже начинаю забывать дорогу в Конча-Заспу. Я покинул дачу и я там не живу. И очень счастлив. Я думаю, это произошло месяц, а может и полтора", - сообщил президент Украины (2005-2010гг).В. Ющенко рассказал, что они построили в с. Безрадичи собственный дом, куда с семьей уже переехали.Источник: УНН..... Читать новость...

В Киеве проживает около двух тысяч беженцев из Крыма...



В Киеве зарегистрировались 1,8 тысяч жителей Крыма, которые прибыли в украинскую столицу с целью временного проживания в связи с нестабильной ситуацией в их регионе. Представитель пресс-службы КГГА сообщил, что ежедневно в городской Координационный центр по решению вопросов, связанных с размещением и жизнеобеспечением жителей из Крыма, обращается в среднем по 20-40 человек.

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Силовики завершили обыск в гостинице «Националь», где прожив...

В Харькове силовики завершили обыск в гостинице «Националь», где проживает Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

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Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Кернеса Александр Гунченко.

«Сегодня проводились следственные действия в «Национале», они уже завершились. Проводился обыск. В данный момент обыски проходят в мэрии и еще по ряду адресов. Это проходило одновременно», - сказал Гунченко.

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В Украине гуманитарная помощь необходима 5 млн человек, - ОО...



Представитель ООН по гуманитарным вопросам Йенс Ларке сообщил о том, что в Украине гуманитарная помощь необходима 5 миллионам человек.

«Мы проводим в Украине гуманитарную операцию. Согласно нашим оценкам, в помощи нуждается 5 миллионов человек. Мы оказываем помощь более чем трем миллионам из них», - сказал он.

Как отметил Ларке, ситуация на Донбассе остается сложной, однако продолжается урегулирование конфликта на условиях, согласованных в Минске. Также в регионе продолжают находиться представители многих международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.

По его словам, согласно данным ООН, количество внутренних переселенцев в Украине – 1,5 миллиона..... Представитель ООН по гуманитарным вопросам Йенс Ларке сообщил о том, что вгуманитарная помощь необходима 5 миллионам«Мы проводим вгуманитарную операцию. Согласно нашим оценкам, в помощи нуждается 5 миллионов. Мы оказываем помощь более чем трем миллионам из них», - сказал он.Как отметил Ларке, ситуация на Донбассе остается сложной, однако продолжается урегулирование конфликта на условиях, согласованных в Минске. Также в регионе продолжают находиться представители многих международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.По его словам, согласно данным ООН, количество внутренних переселенцев в– 1,5 миллиона..... Читать новость...

В Украине от гриппа умерли 60 человек, - Минздрав...

В Украине от гриппа за этот сезон уже скончались 60 человек, больше всего смертей зафиксировано в Одесской области. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Украины Ирина Колесникова во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

«За этот сезон смертность от гриппа составляет 0,13 на 100 тыс. населения. Это 60 человек», - сказала она.

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Эпидемиолог уточнила, что больше всего людей умерло в нынешнем сезоне в Одесской области – 20 человек.

В то же время врио председателя Государственной санитарно-эпидемиоло..... от гриппа за этот сезон уже скончались 60, больше всего смертей зафиксировано в Одесской области. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Украины Ирина Колесникова во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.«За этот сезон смертность от гриппа составляет 0,13 на 100 тыс. населения. Это 60», - сказала она.Средние показатели за прошлые годы, начиная с 1994 года, по словам Колесниковой, были на уровне 0,4, а в 2009 - 1,55.Эпидемиолог уточнила, что больше всего людей умерло в нынешнем сезоне в Одесской области – 20В то же время врио председателя Государственной санитарно-эпидемиоло..... Читать новость...

Во время мероприятий к 9 мая в Украине задержали 45 человек...

Во время мероприятий к 9 мая в Украине правоохранители задержали 45 человек. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил журналистам, передает корреспондент УНН.

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“Всего по стране в данную минуту задержано 45 человек”, — сказал С.Яровой.

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По его словам, во время мероприятий происходили локальные столкновения в Запорожье, Одессе, Днепре и Киеве.

По его словам, всего по Украине было задействовано 30 000 правоохранителей.

“Участвовали в м..... Во время мероприятий к 9 мая вправоохранители задержали 45. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил журналистам, передает корреспондент УНН.ЧИТАЙТЕ: В Днепре во время шествия к Монументу Славы произошли столкновения“Всего по стране в данную минуту задержано 45”, — сказал С.Яровой.ЧИТАЙТЕ: «Бессмертный полк» - изощренная аполитическая спекуляция на чувствах людей, - ПорошенкоПо его словам, во время мероприятий происходили локальные столкновения в Запорожье, Одессе, Днепре и Киеве.По его словам, всего побыло задействовано 30 000 правоохранителей.“Участвовали в м..... Читать новость...

В Украине от гриппа умерло 46 человек, - Минздрав...

В Украине количество смертей от гриппа возросло до 46-ти. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Василишин на селекторном совещании под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

В частности, по его словам, на сегодняшний день Минздрав зафиксировал 46 подтвержденных летальных случаев вследствие заболевания гриппом. Больше всего - в Одесской и Винницкой областях.

Также в министерстве не исключают превышения эпидпорога заболеваемости гриппом к концу недели.

Как отметил Василишин, заболеваемость гриппом в Украине продолжает расти. «На сегодняшний день уровень заболеваемости составляет 31,8 челов..... количество смертей от гриппа возросло до 46-ти. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Василишин на селекторном совещании под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко.В частности, по его словам, на сегодняшний день Минздрав зафиксировал 46 подтвержденных летальных случаев вследствие заболевания гриппом. Больше всего - в Одесской и Винницкой областях.Также в министерстве не исключают превышения эпидпорога заболеваемости гриппом к концу недели.Как отметил Василишин, заболеваемость гриппом впродолжает расти. «На сегодняшний день уровень заболеваемости составляет 31,8 челов..... Читать новость...