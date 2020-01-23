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В Минобороны Украины пообещали не ловить призывников на улицах
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|Добавлено:
|2020-01-23 13:04:30
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Министерство обороны Украины не будет насильно не вылавливать призывников на службу в армию на улицах и в клубах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк.
«Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные поводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить сообщение призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы, и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если она не приходит или уходит - за это наступает ответственность», - цитирует его слова пресс-служба Минобороны.
Загороднюк напомнил, что призыв на службу будет обязательным с 20 лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.
Он добавил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании. Информация об этом появится ближе к началу призыва.
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Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.
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Фото: media.novostimira.com..... Читать новость...