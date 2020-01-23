Новость В Минобороны Украины пообещали не ловить призывников на улицах Добавлено: 2020-01-23 13:04:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство обороны Украины не будет насильно не вылавливать призывников на службу в армию на улицах и в клубах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк.

«Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные поводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить сообщение призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы, и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если она не приходит или уходит - за это наступает ответственность», - цитирует его слова пресс-служба Минобороны.

Загороднюк напомнил, что призыв на службу будет обязательным с 20 лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.

Он добавил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании. Информация об этом появится ближе к началу призыва.

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Лутковская: Я прошу немедленно остановить кровопролитие на у...



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«Фактически, на улицах украинской столицы происходят ..... Уполномоченный Верховной Радыпо правам человека Валерия Лутковская сделала заявление относительно происходящего в Украине. По словам омбудсмена, в течение последних дней в Украине происходит «трагедия».Валерия Лутковская, заявление которой размещено на официальном сайте омбудсмена, отмечает, что по имеющейся информации погибли около пятидесяти человек, однако жертв может быть и больше. Уполномоченный Верховной Радыпо правам человека говорит о личном мониторинге медицинских учреждений столицы и, как отметила Валерия Лутковская, они переполнены. В больницах находятся люди с огнестрельными ранениями.«Фактически, наукраинской столицы происходят ..... Читать новость...

Карл Бильд: "Виновных в убийствах на улицах Украины нужно пр...

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«Пока по-прежнему остается важным, чтобы виновные в нарушениях прав человека, а также виновные в убийствах на улицах Украины были привлечены к ответственности», - выразил свою точку зрения Карл Бильдт в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что ранее стало известно о том, что список из украинцев, которые попадают под санкции Европейского союза, пока еще не готов. Также сообщалось, что он не вступит в силу раньше 25 фе..... Глава шведского Министерства иностранных дел Карл Бильд заявил, что в данный момент в Украине появилась необходимость привлечь к ответственности виновных в убийствах и нарушениях прав человека. Об этом шведский политик сообщил на своей странице в микроблоге.«Пока по-прежнему остается важным, чтобы виновные в нарушениях прав человека, а также виновные в убийствах набыли привлечены к ответственности», - выразил свою точку зрения Карл Бильдт в своем микроблоге в Twitter.Напомним, что ранее стало известно о том, что список из украинцев, которые попадают под санкции Европейского союза, пока еще не готов. Также сообщалось, что он не вступит в силу раньше 25 фе..... Читать новость...

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В пресс-службе Киевской межрайонной экологической прокуратуры сообщили, что с начала нерестового периода в столице Украины было зафиксировано более 100 правонарушений, а также изъято примерно 800 килограмм биоресурсов, 47 сеток общей длиной примерно 2 километров, а также начислено 23 тысячи гривен убытков.

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В России снова снизят количество призывников...



Оборонное ведомство Российской Федерации объявило о том, что снова снижает количество призывников. Как сообщается, ряды российских Вооруженных сил в ходе осенней кампании пополнят 140,1 тыс. молодых людей. Напомним, что осенний призыв в России начинается 1 октября и длится по 31 декабря.

В министерстве обороны рассчитывают, что им удастся компенсировать снижение количества призывников ростом качества призываемого контингента, набором новых контрактников и привлечением на мобилизационные сборы резервистов.

Как cообщается, в этом году, как и в прошлом, количество призывников уменьшится на 10%.

При этом отмечается, что весной этого года на службу стали 155,57 ..... Оборонное ведомство Российской Федерации объявило о том, что снова снижает количество. Как сообщается, ряды российских Вооруженных сил в ходе осенней кампании пополнят 140,1 тыс. молодых людей. Напомним, что осенний призыв в России начинается 1 октября и длится по 31 декабря.В министерстве обороны рассчитывают, что им удастся компенсировать снижение количестваростом качества призываемого контингента, набором новых контрактников и привлечением на мобилизационные сборы резервистов.Как cообщается, в этом году, как и в прошлом, количествоуменьшится на 10%.При этом отмечается, что весной этого года на службу стали 155,57 ..... Читать новость...