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В Минобороны Украины пообещали не ловить призывников на улицах

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Добавлено:2020-01-23 13:04:30
Корреспондент:Алексей Свидров

  Министерство обороны Украины не будет насильно не вылавливать призывников на службу в армию на улицах и в клубах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк.

 «Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные поводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить сообщение призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы, и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если она не приходит или уходит - за это наступает ответственность», - цитирует его слова пресс-служба Минобороны.

 Загороднюк напомнил, что призыв на службу будет обязательным с 20 лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.

 Он добавил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании. Информация об этом появится ближе к началу призыва.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.

 
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