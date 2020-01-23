Новость Украина ведет новые переговоры об освобождении пленных Добавлено: 2020-01-23 13:35:03 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, пребывающих на временно оккупированной территории и в Российской Федерации. Об этом заявил сообщил президент Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», - отметил он.

Напомним, 29 декабря 2019 года, на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину из ОРДЛО вернулись 76 человек.

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"Боевики регулярно общаются по скайпу с ее бывшим мужем и уже говорят о том, чтобы украинский МИД хоть что-то попытался сделать, вышел на переговоры", - сказал он.

Родственник А.Кочневой отметил, что похитители согласны обсудить те условия, которые выдвинет украинская сторона, однако внешнеполитическое ведомство всячески игнорирует переговорный процесс и на сегодняшний день "переговоров нет".

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Украина ведет переговоры о получении летального оружия, - Ми...

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"Мы сейчас ведем конкретные переговоры и пытаемся найти компромиссные решения. И я думаю, что мы этого достигнем", - сказал глава правительства на встрече с представителями Федерации работодателей Украины, сообщается на сайте Кабинета министров.

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Украина ведет переговоры с МВФ о предоставлении кредита в ра...



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«Дискуссии и обмен расчетами макроэкономических показателей у нас продолжаются, поэтому здесь я могу сказать, что работа продолжается», - отметил Игорь Прасолов.

Напомним, что в мае 2013 года ожидается окончательное решение МВФ по предоставлении кредита для Украины.

При этом, как отмечают в МВФ, ключевыми элементами новой программы stand-by должны будут стать меры, ..... продолжает вестис Международным валютным фондом по новой программе stand-by на получение кредитного транша в размере 15,4 миллиарда долларов США. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, на брифинге в Кабинете министров Украины в понедельник.«Дискуссии и обмен расчетами макроэкономических показателей у нас продолжаются, поэтому здесь я могу сказать, что работа продолжается», - отметил Игорь Прасолов.Напомним, что в мае 2013 года ожидается окончательное решение МВФ по предоставлении кредита для Украины.При этом, как отмечают в МВФ, ключевыми элементами новой программы stand-by должны будут стать меры, ..... Читать новость...