Встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«У нас есть эта поддержка. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отбрасывать такие слова, как "коррупционная", "устаревшая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии», - сказал он.

Президент отметил, что он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.

«Я не впервые приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил важность работы Украинского дома в Давосе.

«Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили (инвестиции. – ред.), нужно постоянно разговаривать с инвесторами», – подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ: Президент Украины провел встречу с главой ЕБРР

Президент Владимирпризвалне упустить возможность инвестировать в страну возможностей – Украину. Об этом сообщает его пресс-служба.«Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму.– это страна возможностей. И сегодня они стучат в вашу дверь. Но, как говорится, оpportunity never knocks twice («Шанс никогда не стучит дважды»). Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. "Не проспите" Украину», - отметил он во время выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.Президент напомнил истории успеха многих пр..... Читать новость...