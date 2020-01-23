Новость Украина имеет поддержку со стороны инвесторов, - Зеленский Добавлено: 2020-01-23 14:22:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«У нас есть эта поддержка. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отбрасывать такие слова, как "коррупционная", "устаревшая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии», - сказал он.

Президент отметил, что он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.

«Я не впервые приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил важность работы Украинского дома в Давосе.

«Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили (инвестиции. – ред.), нужно постоянно разговаривать с инвесторами», – подчеркнул президент.

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